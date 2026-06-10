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Damian Orgun von A&O Wohnbau Immobilien klärt auf: Warum der Immobilienkauf keine Bauchentscheidung ist und worauf es wirklich ankommt

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München (ots)

Viele Immobilienkäufer verlieben sich beim ersten Besichtigungstermin in schöne Küchen, modernes Design oder einen gelungenen ersten Eindruck – und treffen ihre Entscheidung dadurch oft emotional statt strategisch. Dabei zeigt sich meist erst Monate oder Jahre später, ob eine Immobilie tatsächlich zum eigenen Leben, zur Finanzierung und zur Zukunftsplanung passt. Warum beim Immobilienkauf weit mehr zählt als nur die Optik und worauf Käufer wirklich achten sollten, erfahren Sie hier.

Wer eine Immobilie kaufen will, sucht meist mehr als nur Wohnraum: Es geht um Lebensqualität, Sicherheit und Zukunft. Genau hier liegt jedoch oft das Problem. Denn viele Käufer verwechseln ein schönes Objekt mit einer passenden Immobilie. Was auf den ersten Blick hochwertig wirkt, muss noch lange nicht zur eigenen Situation passen. Häufig steht der Kaufpreis im Fokus, während die tatsächlichen Gesamtkosten zu wenig beachtet werden. Dazu zählen Kaufnebenkosten, Rücklagen, Hausgeld, Sonderumlagen und mögliche Sanierungskosten. Auch Themen wie Lageentwicklung, Grundriss, Bauqualität, Energieeffizienz und spätere Vermietbarkeit geraten leicht in den Hintergrund. „Viele Käufer verlieben sich in den ersten Eindruck einer Immobilie und merken erst später, dass wichtige Faktoren wie Alltagstauglichkeit, laufende Kosten oder Wiederverkaufspotenzial kaum berücksichtigt wurden. Genau daraus entstehen später häufig Fehlentscheidungen, die sich langfristig bemerkbar machen“, erklärt Damian Orgun, Geschäftsführer von A&O Wohnbau Immobilien.

„Eine gute Immobilie muss nicht nur heute überzeugen – sie muss auch in zehn oder zwanzig Jahren noch funktionieren. Genau deshalb sollte der Immobilienkauf niemals nur eine spontane Bauchentscheidung sein“, fügt der Immobilienmakler aus München hinzu. Mit A&O Wohnbau Immobilien begleitet er regelmäßig Käufer, die zunächst vor allem auf Emotionen achten und erst im zweiten Schritt erkennen, welche Faktoren langfristig wirklich entscheidend sind. Dabei verbindet A&O Wohnbau Immobilien die Perspektive eines Immobilienmaklers mit der praktischen Erfahrung eines Bauträgers. Immobilien werden dort nicht allein nach Optik bewertet, sondern nach Alltagstauglichkeit, Marktpotenzial, Bauqualität und langfristiger Wertentwicklung. Mit einem Unternehmensalter von 3 Jahren und einem Transaktionsvolumen von 42 Millionen Euro entwickelt sich A&O Wohnbau Immobilien dabei längst zu einem der führenden Akteure in diesem Bereich. Ehrliche Beratung bedeutet für Damian Orgun deshalb auch, einem Käufer von einem Objekt abzuraten, wenn es trotz guter Substanz langfristig nicht zur persönlichen Situation passt. Ziel ist es nicht, irgendeine Immobilie zu vermitteln, sondern eine Entscheidung zu treffen, bei der persönliche Passung, wirtschaftliche Tragfähigkeit, bauliche Qualität und langfristiges Potenzial sinnvoll zusammenkommen.

Schön oder passend? Warum der erste Eindruck trügen kann

Nicht jede Immobilie, die sofort begeistert, ist auch langfristig die richtige Wahl. Manche Objekte wirken beim ersten Eindruck stark, verlieren im Alltag aber schnell an Qualität. Andere sprechen emotional zunächst weniger an, überzeugen dafür aber durch Lage, Schnitt oder Entwicklungspotenzial. Käufer sollten sich deshalb nicht nur fragen, ob ihnen ein Objekt gefällt, sondern ob es langfristig zu ihrem Leben, ihrer Finanzierung und einem möglichen Wiederverkauf passt. „Eine gute Immobilie fühlt sich nicht nur gut an – sie funktioniert langfristig im Alltag und am Markt. Wer das versteht, trifft bessere Entscheidungen“, betont Damian Orgun.

Hilfreich sei laut des Immobilienmaklers aus München dabei ein gedanklicher Schritt in den Alltag: Wie fällt morgens das Licht in die Wohnung? Ist ausreichend Stauraum vorhanden? Und funktioniert die Immobilie auch im täglichen Leben wirklich so gut, wie sie bei der Besichtigung wirkt? Genau diese Fragen werden beim Immobilienkauf häufig unterschätzt.

Der Grundriss: Warum Fläche nicht alles ist

Zu den am häufigsten unterschätzten Faktoren beim Immobilienkauf gehört der Grundriss. Viele Käufer achten stärker auf die Quadratmeterzahl als auf die tatsächliche Nutzbarkeit der Fläche. Dabei kann eine gut geplante Wohnung deutlich mehr Wohnqualität bieten als eine größere Immobilie mit schlecht genutzter Fläche. Entscheidend ist, wie effizient Räume genutzt werden und ob die Aufteilung langfristig zum eigenen Alltag passt. Lichtverhältnisse, Bewegungsfreiheit und sinnvoll angeordnete Räume beeinflussen die Wohnqualität oft stärker als die reine Größe. „Ein guter Grundriss sorgt dafür, dass eine Wohnung heller, größer und wertiger wirkt – unabhängig von der tatsächlichen Größe“, erklärt Damian Orgun.

Gleichzeitig wirkt sich eine durchdachte Raumaufteilung häufig auch positiv auf die langfristige Attraktivität und Wiederverkaufbarkeit einer Immobilie aus. Nach Erfahrung des Immobilienmaklers aus München würden Käufer deshalb langfristig davon profitieren, nicht nur auf die Fläche, sondern vor allem auf die tatsächliche Funktionalität einer Immobilie zu achten.

Warum die Mikrolage wichtiger ist als viele denken

Neben dem Grundriss spielt auch die direkte Umgebung einer Immobilie eine entscheidende Rolle. Viele Käufer achten vor allem darauf, in welcher Stadt oder in welchem Stadtteil sich ein Objekt befindet. Ob eine Immobilie im Alltag tatsächlich gut funktioniert, entscheidet jedoch häufig die sogenannte Mikrolage – also das direkte Umfeld. Dabei geht es um Fragen, die sich oft erst nach dem Einzug bemerkbar machen: Wie laut ist die Umgebung wirklich? Gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Grünflächen oder eine gute Verkehrsanbindung? Wie entwickelt sich die Nachbarschaft? Auch Faktoren wie Sonnenausrichtung oder die allgemeine Atmosphäre im Viertel beeinflussen die Wohnqualität deutlich stärker, als viele Käufer zunächst vermuten. „Die Mikrolage entscheidet meist darüber, wie gut eine Immobilie langfristig zum Alltag und zur Lebenssituation eines Käufers passt“, erklärt Damian Orgun von A&O Wohnbau Immobilien.

Gleichzeitig wirkt sich die direkte Umgebung auch auf die spätere Nachfrage und Wertentwicklung aus. Neue Infrastrukturprojekte, Veränderungen im Viertel oder eine steigende Attraktivität der Umgebung können den Wert einer Immobilie langfristig positiv beeinflussen – genauso wie eine ungünstige Entwicklung das Gegenteil bewirken kann. Käufer sollten deshalb nicht nur den aktuellen Eindruck eines Standorts bewerten, sondern auch dessen Zukunftspotenzial realistisch einschätzen.

Gerade bei Neubauprojekten spielt außerdem der Einstiegszeitpunkt eine wichtige Rolle. Wer frühzeitig kauft, profitiert häufig von besseren Preisen, größerer Auswahl und möglichen Wertsteigerungen bis zur Fertigstellung. Viele Käufer würden laut Damian Orgun dagegen den Fehler machen, zu lange auf das vermeintlich perfekte Objekt zu warten. „In der Praxis entsteht eine gute Kaufentscheidung jedoch meist dort, wo Lage, Bauqualität, Preisstruktur und langfristiges Potenzial sinnvoll zusammenpassen“, betont der Immobilienmakler aus München.

Bauqualität und Technik: Was sich erst später zeigt

Entscheidend, aber häufig unterschätzt ist außerdem die technische Qualität einer Immobilie. Während hochwertige Oberflächen sofort auffallen, zeigen sich Schwächen bei Schallschutz, Heizsystemen, Fensterqualität oder Energieeffizienz häufig erst im Alltag. Schlechter Schallschutz, hohe Energiekosten oder ein unangenehmes Raumklima können die Wohnqualität langfristig deutlich beeinträchtigen. „Technische Qualität merkt man nicht immer beim ersten Rundgang – aber oft jeden einzelnen Tag nach dem Einzug“, sagt Damian Orgun.

Gerade deshalb profitieren Käufer von der Erfahrung eines Bauträgers mit praktischem Verständnis für Bauqualität und technische Details. A&O Wohnbau Immobilien betrachtet Immobilien nicht nur aus Vermarktungssicht, sondern auch unter baulichen und technischen Gesichtspunkten. Dadurch lassen sich mögliche Schwachstellen frühzeitig erkennen und besser einschätzen.

Immobilienkauf bedeutet Lebensqualität, Sicherheit und Zukunft

Am Ende geht es beim Immobilienkauf nicht darum, das schönste Objekt zu finden. Entscheidend ist, ob eine Immobilie langfristig Lebensqualität, Sicherheit und Zukunftspotenzial bietet. Mit diesem Anspruch begleitet A&O Wohnbau Immobilien seine Kunden bei einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens. Dank der Verbindung aus Immobilienvermittlung und Bauträger-Know-how betrachten die Immobilienmakler aus München nicht nur das Objekt selbst, sondern die gesamte Kaufentscheidung aus strategischer, wirtschaftlicher und persönlicher Perspektive. So entsteht die Grundlage für Immobilienkäufe, die nicht nur heute überzeugen, sondern auch morgen noch die richtige Entscheidung sind.

Sie möchten beim Immobilienkauf nicht nur auf Ihr Bauchgefühl vertrauen, sondern eine Entscheidung treffen, die auch in zehn oder zwanzig Jahren noch überzeugt? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von A&O Wohnbau Immobilien und lassen Sie sich beraten!

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