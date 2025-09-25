4Tree Capital X

Myricals gewinnt mit 4Tree Capital starken Wachstumspartner - Hamburger Supplement Marke setzt auf nachhaltigen Wachstumskurs

Hamburg (ots)

Die auf funktionale Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Brand Myricals gibt heute den Einstieg von 4Tree Capital als strategischen Investor bekannt. Mit der Beteiligung des Hamburger Wachstumsfonds will Myricals seine Marktposition in Europa stärken, das Produktportfolio erweitern und den Ausbau diverser Vertriebskanäle weiter vorantreiben.

Myricals hat sich seit der Gründung einen Namen als moderne Supplement Marke gemacht, die auf wissenschaftlich fundierten Rezepturen, hochwertige und natürliche Inhaltsstoffe und ein stylisches Markenbild setzt. Die Produkte - von Daily Essentials bis hin zu Performance Boostern - sprechen eine gesundheitsbewusste Zielgruppe an und haben sich im Onlinehandel etabliert.

"Mit 4Tree Capital haben wir genau den Partner gefunden, der unsere Vision teilt : wirksame Supplements für jeden Tag. Die Erfahrung von 4Tree im Bereich skalierbarer Consumer Brands und nachhaltiger Unternehmensentwicklung ist für uns ein echter Gewinn", erklären die Gründer und CEOs Sanja Bonelli und Maximilian Lang.

Auch auf Investorenseite zeigt man sich überzeugt von der Partnerschaft :

"Myricals beweist, dass Innovation und Markenstärke im Supplement Markt Hand in Hand gehen können. Wir freuen uns, das Team auf seinem weiteren, ehrgeizigen Wachstumskurs aktiv begleiten zu dürfen," erläutert Malte Reitzig (geschäftsführender Gesellschafter der 4Tree Capital Ventures GmbH) .

Über Myricals :

Myricals ist eine moderne Supplement Marke aus Hamburg, die sich auf wirksame und funktionale Nahrungsergänzungsmittel für einen gesünderen Lebensstil spezialisiert hat. Mit Fokus auf Qualität, Transparenz und Design hat sich das Unternehmen als Pionier einer neuen Generation von Health Brands etabliert.

Über 4Tree Capital :

4Tree Capital ist ein bankenunabhängiges, inhabergeführtes Multi-Family-Office aus Hamburg, das über die 4Tree Capital Ventures seine Kunden auch in Direktbeteiligungen investiert. 4Tree Capital unterstützt hierbei aktiv ambitionierte Geschäftsmodelle mit Kapital, Know-how und Netzwerk beim nachhaltigen Ausbau ihrer Marktposition.

