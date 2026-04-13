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VETERAMA Hockenheim 2026 – Saisonauftakt der Oldtimer-Szene auf dem Hockenheimring

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Hockenheim (ots)

Vom 24. bis 26. April 2026 verwandelt sich der Hockenheimring erneut in den bedeutendsten Treffpunkt für Liebhaber klassischer Fahrzeuge. Mit der VETERAMA Hockenheim startet traditionell die neue Saison für Liebhaber klassischer Fahrzeuge und verwandelt die legendäre Rennstrecke für drei Tage in ein lebendiges Paradies aus Technik, Geschichte und Emotion.

Zwischen Boxengasse, Fahrerlager und Tribünen entsteht eine einzigartige Atmosphäre, in der sich Sammler, Restaurateure, Clubs und Enthusiasten aus ganz Europa begegnen. Der Duft von Öl, das Glänzen von Chrom und die Geschichten hinter den Fahrzeugen machen die VETERAMA zu weit mehr als einem Markt. Sie ist ein Treffpunkt für eine ganze Szene.

Ein Highlight der Veranstaltung ist die große Tuning-Fahrzeugausstellung von DS-Automotive, bei der hunderte außergewöhnliche Fahrzeuge präsentiert werden. Ergänzt wird das Programm durch die beliebten Touristenfahrten am Freitag, bei denen Besucher die Möglichkeit haben, mit dem eigenen Fahrzeug den Hockenheimring zu erleben.

Am Samstag und Sonntag sorgt Speer Racing mit professionellen Motorrad-Trackdays für echtes Rennstreckenfeeling. Ob Einsteiger oder erfahrener Fahrer hier steht das sichere und intensive Fahrerlebnis im Mittelpunkt.

Herzstück der VETERAMA bleibt jedoch der legendäre Marktplatz: Hunderte Old- und Youngtimer stehen zum Verkauf, ergänzt durch ein riesiges Angebot an Ersatzteilen, Zubehör, Werkzeugen und Automobilia. Hier wird nicht nur gehandelt, sondern gefachsimpelt, erinnert und Leidenschaft gelebt.

Seit 1975 steht die VETERAMA für gelebte automobile Kultur. Auch 2026 setzt sie diese Tradition als lebendiges Museum, als Marktplatz und als Treffpunkt für Generationen fort.

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