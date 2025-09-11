Roig Arena

Eröffnung der Roig-Arena in Valencia, der größten überdachten Veranstaltungsstätte Spaniens

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire)

Mit einer maximalen Kapazität von 20 000 Personen zeichnet sich der Veranstaltungsort durch seine hochmoderne Technologie aus: über 1700 m² LED-Bildschirme, ein 300 m² großer Außenbildschirm, die größte Videowand im Innenbereich und die höchstauflösende Anzeigetafel in Europa.

Die Investition in die Roig Arena, in der am 6. September das erste Konzert stattfand, beläuft sich auf 400 Millionen Euro, die vollständig von Juan Roig, dem Präsidenten der Supermarktkette Mercadona, finanziert werden.

Die Roig Arena in Valencia hat offiziell ihre Pforten als größte überdachte Veranstaltungshalle Spaniens geöffnet. Die vollständig von Juan Roig, dem Präsidenten der Supermarktkette Mercadona, finanzierte Arena verfügt über eine Konzertkapazität von bis zu 20 000 Personen sowie eine Sportkapazität von 15 600.

Die Roig-Arena wurde vom amerikanischen Architekturbüro HOK sowie dem valencianischen Büro ERRE entworfen und soll an 365 Tagen im Jahr alle möglichen Unterhaltungs-, Unternehmens- und Sportveranstaltungen beherbergen. Das Projekt stellt eine Investition von 400 Millionen Euro dar und es wird geschätzt, dass die dort stattfindenden Veranstaltungen allein durch die Ausgaben für den Fremdenverkehr wirtschaftliche Auswirkungen in Höhe von 150 Millionen Euro auf die Stadt haben werden.

Mit über 1700 m² LED-Bildschirmen ist die Roig Arena einer der technologisch fortschrittlichsten Veranstaltungsorte in Europa. Sie ist mit einem 300 m² großen Outdoor-LED-Bildschirm, der mit hochresistenter Technologie gebaut wurde, und somit das hochauflösendste Display Europas ist, sowie mit einer 76 Meter langen Videowand in der Halle– der größten auf dem Kontinent, ausgestattet. Eines der markantesten Merkmale des Veranstaltungsortes ist dessen Fassade, die dank eines LED-Beleuchtungssystems an den 8600 Keramiklamellen, aus denen sie besteht, mit Videos beleuchtet werden kann. Dieses System ermöglicht koordinierte Beleuchtungs- und Videosequenzen, um spektakuläre visuelle Effekte zu erzeugen. Der Veranstaltungsort zeichnet sich auch durch dessen Einsatz für Nachhaltigkeit aus, da auf seinem Dach eine Photovoltaikanlage installiert ist.

Zum Zeitpunkt der Eröffnung waren bereits 75 % der Konzertkarten verkauft und 15 Konzerte ausverkauft, darunter eines von Hans Zimmer. Zu den internationalen Künstlern, die in der Roig Arena auftreten werden, gehören Anuel AA, Roxette und The Waterboys.

Für das erste Betriebsjahr der Arena werden mehr als eine Million Besucher erwartet. Die Roig Arena wird auch als Heimspielstätte für die ersten Mannschaften des Valencia Basket Club dienen, sowohl in der nationalen Liga als auch in der EuroLeague.

„Spanien verfügt nun über einen Veranstaltungsort, der mit der neuesten Technologie ausgestattet und bereit ist, die besten nationalen und internationalen Veranstaltungen auszurichten", sagte Víctor Sendra, Geschäftsführer der Roig Arena.

Der Veranstaltungsort bietet außerdem ein umfangreiches und hochwertiges gastronomisches Angebot: Poble Nou, ein Restaurant mit valencianischer Küche, in dem vor Ort zubereitete Paellas serviert werden, Ultramarinos Roig, die traditionelle Gerichte sowie Tapas in einer entspannteren Atmosphäre anbieten, und El Mercat de Roig Arena, das sechs gastronomische Einrichtungen mit einer großen Auswahl an kulinarischen Angeboten umfasst.

Am Samstag, 6. September, eröffneten insgesamt 20 Künstler die Bühne der Roig-Arena mit Bravo, Nino– der größten Hommage, die jemals für den Sänger Nino Bravo veranstaltet wurde. Die Veranstaltung war restlos ausverkauft und markierte den offiziellen Beginn der Reise der Roig Arena.

Original-Content von: Roig Arena, übermittelt durch news aktuell