Reddit

Zwischen Finanz-Memes und Real-Talk: Wie die junge Generation auf Reddit über Geld spricht

Jeder fünfte Deutsche diskutiert bereits auf Reddit über Geld - insbesondere unter den Jüngeren

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Wer sagt, dass Geld langweilig sein muss? Auf Reddit sind Finanzen alles andere als trocken. Immer mehr junge Menschen tauchen in Geldgespräche ein und verbinden dabei ungefilterte Ehrlichkeit mit Humor, Memes und echter Unterstützung durch Gleichaltrige. Es ist keine Überraschung, dass fast jeder fünfte Angehörige der Generation Z sich mittlerweile an Online-Communities wendet, um Ratschläge zu Gehaltsverhandlungen zu erhalten - ein klares Zeichen dafür, wie digitale Plattformen die Finanzbildung der nächsten Generation verändern.

In diesen Räumen entsteht eine neue Kultur rund um das Thema Geld, die bei der Generation Z und den Millennials großen Anklang findet: von kreativen Spartipps über clevere Investitionen bis hin zur ersten Gehaltsverhandlung.

Dein Geld. Deine Community.

Finanzen sind für die deutsche Gen Z und Millennials längst kein Tabuthema mehr - zumindest nicht auf Reddit. Eine aktuelle repräsentativen Studie* zeigt, dass jeder Fünfte in Deutschland aktiv auf der Plattform über Finanzen diskutiert. Die Nutzer interessieren sich besonders für Tipps zum Sparen und Investieren (38 %) sowie für Steuer- und Rentenberatung (34 %), während sich fast ein Viertel mit Gehaltsverhandlungen und Geschichten aus dem Arbeitsalltag beschäftigt. "Reddit entwickelt sich zunehmend zu einem kollektiven Handbuch für das moderne Leben", so Justus Hildebrandt, Growth Lead for Germany für Reddit. "Hier gibt es Antworten auf Augenhöhe, authentisch und nicht belehrend - und dazu ein paar Memes, die den Tag retten."

Lernen in der digitalen Gemeinschaft: Wie Finanzbildung Spaß macht

Inflation, Einkommensunsicherheit und mangelndes Finanzwissen bereiten vielen Stress, so die aktuelle Studie. Mehr als jeder dritte Deutsche (35 %) fühlt sich unwohl dabei, über sein Gehalt zu sprechen, und ein Drittel (36 %) fühlt sich unvorbereitet für Gehaltsverhandlungen. Junge Menschen empfinden weniger Stress und machen sich weniger Sorgen um Schulden als Menschen im Alter von 25 bis 35 Jahren.

Vor dem Hintergrund finanzieller Belastungen (Wird Deutschland für die Gen Z noch Wohlstand bieten?) und sich verändernder Druckfaktoren sticht die Generation Z durch ihre Einstellung zum Geld hervor: Sie spricht offener mit Freunden über ihr Gehalt als der durchschnittliche Deutsche. Anstatt Geldthemen zu scheuen, bricht sie aktiv mit langjährigen Tabus und betrachtet Gespräche über Finanzen als etwas Normales - sogar als etwas Beflügelndes.

Und hier kommen die Online Communities ins Spiel: Da traditionelle Quellen für Finanzberatung für jüngere Generationen an Relevanz verlieren, werden Plattformen wie Reddit zu wichtigen Orten, an denen man voneinander lernen kann. Die Anonymität der Plattform (von 33 % der Nutzer genannt) senkt die Hemmschwelle, schwierige oder sensible Themen anzusprechen, während die Vielfalt der Meinungen (von 25 % geschätzt) die Diskussionen interessant und nachvollziehbar macht.

Finanzen sind kein trockenes, langweiliges Thema mehr - sie sind Teil der alltäglichen Online-Konversation. Durch die Mischung aus Unterhaltung, Authentizität und Peer-to-Peer-Wissen macht Reddit das Thema Geld zugänglich und sogar unterhaltsam. Es ist ein Ort, an dem junge Menschen ermutigt werden, sich mit Offenheit (Anforderungen an den Arbeitsplatz), Humor und einem starken Gemeinschaftsgefühl mit Finanzthemen auseinanderzusetzen.

Weitere Informationen zur Studie sowie hochauflösendes Bildmaterial stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Mehr zu Reddit finden Sie hier.

Hinweise für Redaktionen

Mit über 100.000 Communities (sogenannten Subreddits) erfreut sich Reddit in Deutschland wachsender Beliebtheit. Die Social-Plattform verzeichnete ein jährliches Wachstum von über 35 % bei den wöchentlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern (Q2 2024 vs. Q2 2025).** Die größte deutsche Finanz Community, r/finanzen, zählt inzwischen mehr als 600.000 wöchentliche Besucher.

In Deutschland sind Finanz-Communities und -Gespräche im Jahresvergleich um 33 % gewachsen, was zeigt, dass immer mehr Menschen auf Reddit nach authentischem Rat und echten Erfahrungen suchen.

*Repräsentative Studie über Finanz-Communities, im Auftrag von Reddit durchgeführt von The Weber Shandwick Collective. Befragt wurden 2.000 Erwachsene in Deutschland, Oktober 2025.

**Reddit Insights powered by Community Intelligence, DE, Q2 2025 vs. Q2 2024.

Original-Content von: Reddit, übermittelt durch news aktuell