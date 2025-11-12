UNA Italian Hospitality

Wenn Italien erstrahlt: Weihnachtszauber von Mailand bis Matera

Dolce Vita im Winter: UNA Italian Hospitality zeigt die festliche Seite Italiens

Mailand, Neapel, Matera - drei Städte, drei Stimmungen, ein Zauber:

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich Italien in ein Lichtermeer. Vom eleganten Norden bis zum geschichtsträchtigen Süden entfalten sich Tradition, Lebensfreude und Genuss auf unverwechselbare Weise. UNA Italian Hospitality lädt dazu ein, den Winter italienisch zu erleben. Mit drei besonderen Adressen, die den Charme des Landes in der festlichen Jahreszeit perfekt einfangen.

Mailand - Eleganz im Lichterglanz

Im Herzen der Modemetropole liegt das UNA Hotels Cusani Milano, nur wenige Schritte vom Castello Sforzesco entfernt. Wenn im Dezember die Stadt erstrahlt, entfaltet Mailand seine stilvolle Weihnachtsmagie: Lichtshows an den berühmten Plätzen, festliche Dekorationen entlang der Via Montenapoleone und die traditionelle Messe "Oh Bej! Oh Bej!" vom 5. bis 8. Dezember 2025 direkt vor den Toren des Hotels. Am 7. Dezember, dem Festtag des Stadtpatrons Sant'Ambrogio, feiert ganz Mailand mit Musik, Märkten und stimmungsvoller Beleuchtung. Gäste des UNA HOTELS Cusani Milano können diese lebhafte Atmosphäre hautnah miterleben und eine Stadt entdecken, die auch im Winter pure Energie versprüht.Im Hotel können die Gäste die traditionelle Mailänder Küche des im Michelin-Führer erwähnten Restaurants Il Cairoli genießen, sich in ihrem komfortablen Zimmer entspannen oder sich einen italienischen Aperitif an der Bar mit Blick auf das berühmte Castello Sforzesco gönnen.

Neapel - Weihnachtszauber und Krippenkunst

Südlicher, wärmer, herzlicher: Das UNA Hotels Napoli liegt im Herzen der Altstadt, nur wenige Schritte von der Via San Gregorio Armeno entfernt. In dieser schmalen, lebhaften Gasse erschaffen Kunsthandwerker alljährlich detailverliebte Krippenfiguren, die weltweit bekannt sind. Zwischen Weihnachtsliedern, Lichterketten und dem Duft nach Süßgebäck erlebt man hier den vielleicht ursprünglichsten Weihnachtszauber Italiens. Wer im UNA HOTELS Napoli logiert, ist mittendrin zwischen Tradition, Kreativität und neapolitanischer Lebensfreude. Das Hotel verbindet ein historisches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und modernen Komfort eines 4-Sterne-Hotels. Elegante Innenräume und aufmerksamer Service spiegeln die herzliche neapolitanische Gastfreundschaft wider. Kulinarisch lockt die Vesuvio Roof Bar & Restaurant mit traditionellen neapolitanischen und italienischen Gerichten, zubereitet aus saisonalen Zutaten, und einer Panoramaterrasse mit atemberaubendem Blick auf die Stadt und den Vesuv.

Matera - Ein italienisches Wintermärchen

Im Süden, in der UNESCO-Welterbestadt Matera, zeigt sich Italien von seiner mystischen Seite. Eingebettet in die Felsenlandschaft der Sassi, gleicht die Stadt im Winter einem lebendigen Krippenspiel.

Das UNA Hotels MH Matera bietet den idealen Rückzugsort, um dieses Schauspiel zu erleben. Während der Weihnachtszeit erstrahlt die Stadt in sanftem Licht, das sich in den alten Steinhäusern, beleuchteten Gassen und traditionellen "lebende Krippen widerspiegelt, die Geschichte und Emotionen vereinen. Hier verschmilzt Besinnlichkeit mit authentischem süditalienischem Charme. Perfekt für eine Auszeit jenseits des Trubels, denn das Hotel liegt inmitten einer grünen Parkanlage. Nach einem Tag voller Entdeckungen können Gäste außerdem im OLOS SPA entspannen oder sich im hauseigenen Restaurant auf eine kulinarische Reise durch die lokale Küche begeben.

Dolce Vita auch im Winter

Italien im Advent ist ein Fest für die Sinne. Von der stilvollen Eleganz Mailands über die herzliche Lebendigkeit Neapels bis hin zur magischen Ruhe Materas. Die Häuser von UNA Italian Hospitality vereinen dabei das Beste aus allen Welten: echte Gastfreundschaft, feine Kulinarik, unverwechselbare Orte und Momente, die bleiben. Ob für einen stimmungsvollen Städtetrip oder eine besinnliche Auszeit - Italien lädt dazu ein, den Winter mit allen Sinnen zu genießen.

