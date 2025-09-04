Valtus

Interim-Management für den gesamten DACH-Raum: Valtus-Gruppe übernimmt FS Partners in der Schweiz

Bild-Infos

Download

München/Stuttgart (ots)

Valtus, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Interim-Management, hat FS Partners übernommen, einen Schweizer Anbieter, der auf CFO- und Finanz-Interim-Management spezialisiert ist. Mit dieser Übernahme operiert Valtus ab sofort neben Deutschland und Österreich auch in der Schweiz und ist damit die einzige internationale Interim-Management-Gruppe mit einer Präsenz in allen drei DACH-Ländern in einem Markt, der mehr als drei Milliarden Euro jährlich umsetzt.

Die Übernahme von FS Partners durch die Valtus-Gruppe unterstreicht die Wachstumsstrategie des Unternehmens, das damit künftig über zehn Tochtergesellschaften verfügt, und stärkt das internationale Netzwerk von Valtus, das sich derzeit über 30 Länder erstreckt. Seit seiner Gründung hat Valtus Germany mehr als 100 Aufträge in weniger als 18 Monaten erfolgreich realisiert.

Dazu Heinrich Schaible, Geschäftsführer von Valtus Germany: "Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck und viele Unternehmen benötigen schnelle Hilfe in Form von erfahrenen, praxisorientierten Führungskräften, die in der Lage sind, Unternehmen erfolgreich durch Transformations- und Restrukturierungsprozesse zu navigieren. Interim-Führungskräfte kommen immer häufiger zum Einsatz, wenn es darum geht, Kontinuität sicherzustellen, Krisen zu managen und Change-Projekte zügig umzusetzen. Unser schnelles Wachstum zeigt, dass unsere Kunden den Mehrwert von Interim-Führungskräften in diesen Zeiten erkennbar schätzen und für sich nutzen. Mit unserer neuen Niederlassung in der Schweiz können wir nun einen noch umfassenderen Service in der gesamten DACH-Region anbieten."

Simon Frei, CEO von FS Partners ergänzt: "Mit dem Beitritt zur Valtus-Gruppe bieten wir unseren Schweizer Kunden Kontinuität, eröffnen ihnen aber gleichzeitig auch Zugang zu einer schnell wachsenden Plattform für den deutschen Markt und zum größeren DACH-Netzwerk."

Über FS Partners

FS Partners wurde 2009 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist die führende Boutique für CFO- und Finanz-Interim-Management in der Schweiz. Mit mehr als 550 Mandaten für über 450 Kunden bringt FS Partners anerkanntes Fachwissen in den Bereichen Restrukturierung und Finanzführung mit.

Über Valtus Germany

Valtus Germany wurde im Februar 2024 als Joint Venture zwischen der Valtus Group, dem weltweit führenden Anbieter von Interim-Management für Führungskräfte, und Dr. Maier + Partner, einer führenden deutschen Personalberatung, gegründet. Mit Niederlassungen in Stuttgart, München, Nürnberg und Frankfurt unterstützt Valtus Germany Kunden aus allen Branchen. Das Netzwerk der Valtus Group umfasst heute insgesamt fast 30 Länder auf vier Kontinenten.

Original-Content von: Valtus, übermittelt durch news aktuell