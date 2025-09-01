Tomek Piotrowski

„Dein erster Deal“ von Tomek Piotrowski: Praxisguide für den Einstieg in Immobilieninvestments

Hamburg (ots)

Am 2. September 2025 erscheint mit „Dein erster Deal“ das neue Buch von Tomek Piotrowski – Berliner Unternehmer, Immobilieninvestor und Speaker. Das Werk richtet sich gezielt an Einsteiger, die den Vermögensaufbau über Immobilien anstreben, und vermittelt fundiertes Praxiswissen rund um den gesamten Kaufprozess. Unterstützt wird das Buch von mehr als 50 erfahrenen Immobilieninvestoren und Investorinnen, darunter auch Tobias Claessens und Markus Beforth, die ihre ersten Deals im Detail vorstellen.

„Dein erster Deal“ erscheint im Forward Verlag, der allein im vergangenen Jahr 19 Spiegel-Bestseller hervorgebracht hat. Das Buch ist bereits jetzt in allen gängigen Buchhandlungen vorbestellbar, unter anderem bei Amazon, Hugendubel, Thalia und Dussmann.

Tomek Piotrowski: „Immobilieninvestments wirken auf viele Menschen zunächst komplex – rechtliche Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Kennzahlen, Finanzierung, Objektbewertung. Mit diesem Buch möchte ich eine klare, praxisnahe Orientierung bieten und Hemmschwellen abbauen. Ziel ist es, dass Leserinnen und Leser sicher in ihre ersten Investments starten können – und sich langfristig erfolgreich am Markt bewegen.“

Das Buch beleuchtet alle wesentlichen Aspekte, die für einen erfolgreichen Einstieg entscheidend sind: von der Kalkulation der ersten Immobilie über Standortanalyse und Objektbewertung bis hin zur Entwicklung einer individuellen Investmentstrategie. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Erfahrungen von mehr als 50 Investorinnen und Investoren sowie den eigenen Deals von Tomek Piotrowski. Ihre Praxisbeispiele zeigen Schritt für Schritt, wie erste Immobilienkäufe erfolgreich umgesetzt werden können. Ergänzt wird der Inhalt durch konkrete Tipps zur Wertsteigerung, effizienten Verwaltung und der erfolgreichen Vermietung von Immobilien.

Das Buch bietet einen einzigartigen Einblick in die Vielfalt erfolgreicher Immobilienstrategien – direkt aus der Community. Über 50 Investoren und Investorinnen stellen ihre ersten Deals vor – mit Zahlen, Daten, Fakten und Einblicken, wie sich diese Investments bis heute entwickelt haben. Besonders hervorzuheben ist, dass überdurchschnittlich viele Frauen vertreten sind, die offen über ihre ersten Schritte im Immobilienmarkt berichten und damit eine neue Perspektive einbringen. Unter den Autoren und Investoren finden sich zudem namhafte Spiegel-Bestsellerautoren wie Gerald Hörhan (Der Einzimmer-Millionär), Helge König (Ich bleib dann mal zu Hause), Johannes Lemminger (Steuern machen Spaß!), Marco Mattes (Erfolg durch Intuition), Markus Beforth (10X für Immobilieninvestoren), Maurice Bork (Du kannst nicht nicht verkaufen) und Tobias Claessens (Immogame). Sie geben wertvolle Impulse zu Themen wie Mindset, Steuern, Verkauf und finanzieller Freiheit – fundiert, inspirierend und direkt umsetzbar. Diese Gespräche wurden nicht nur im Buch festgehalten, sondern auch im begleitenden Podcast „Deals and Dreams“, in dem die Beteiligten ihre Erfahrungen vertiefen und zusätzliche Einblicke geben.

„Ein starkes Netzwerk, strategisches Denken und der Wille, kontinuierlich zu lernen – das sind aus meiner Sicht die Schlüsselfaktoren im Immobilienbereich“, so Tomek Piotrowski. „Mit ‚Dein erster Deal‘ möchte ich nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch den Austausch zwischen erfahrenen und neuen Investoren fördern – für eine starke, wachstumsorientierte Community.“

Tomek Piotrowski ist nicht nur Autor und Unternehmer, sondern auch regelmäßig als Gast in Podcasts, Interviews und Fachformaten aktiv. Dabei spricht er offen über Herausforderungen, Rückschläge und seinen eigenen Weg – und verknüpft das Thema Immobilieninvestment mit persönlichem Wachstum und unternehmerischer Weiterentwicklung.

Mit „Dein erster Deal“ erscheint ein praxisorientierter und motivierender Leitfaden, der Einsteigern wie Fortgeschrittenen eine klare Struktur, fundiertes Know-how und wertvolle Impulse für den erfolgreichen Vermögensaufbau mit Immobilien bietet.

Die Investorinnen und Investoren sowie der Autor stehen Medienvertretern auf Anfrage gerne für Gespräche und Interviews zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: https://tomekpiotrowski.de/dein-erster-deal/

