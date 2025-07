NAL Research

NAL Research, SGM Technology AS und Tschudi Shipping Company kooperieren bei der Bereitstellung einer robusten Navigations- und Ortungslösung für Seehandelsschiffe

Manassas, Va. und Lysaker, Norwegen (ots/PRNewswire)

Zusammenarbeit zur Bewältigung der wachsenden Herausforderungen auf See in Bezug auf die Navigationssicherheit und die Sichtbarkeit hochwertiger Güter in gestörten und gefährdeten GPS/GNSS-Umgebungen

NAL Research, ein US-amerikanischer Pionier im Bereich Assured Positioning, Navigation, and Timing (APNT)-Lösungen, und SGM Technology AS (SGM), ein führendes Unternehmen im Bereich maritimer Technologielösungen für die Handelsschifffahrt und Fischerei, sowie Tschudi Shipping Company, ein führendes Unternehmen im Bereich maritimer Dienstleistungen und Logistik, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um eine robuste Navigations- und Tracking-Produktlinie für die Handelsschifffahrt zu liefern, die durch das Low-Earth Orbit (LEO)-Satellitennetzwerk von Iridium ermöglicht wird.

Die Partnerschaft ist eine Reaktion auf den dringenden Bedarf beim zuverlässigen Tracking von Objekten und sicherer Navigation in risikoreichen maritimen Umgebungen. Die Bedrohung der Signale des Global Positioning System (GPS) und des Global Navigation Satellite System (GNSS), z. B. durch Störsignale, Spoofing und Interferenzen, hat weltweit ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreicht. In einigen Regionen meldeten die Schifffahrtsbehörden laut NorthStandard in den letzten sechs Monaten einen Anstieg der betroffenen Schiffe um 350 %. Diese Störungen haben schwerwiegende Konsequenzen wie Kollisionen, Verspätungen, finanzielle Auswirkungen auf den Welthandel und erhöhte Sicherheitsrisiken für Besatzungen auf See.

Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung nutzen die Unternehmen die mehr als 25-jährige Erfahrung von NAL Research in den Bereichen APNT, Ortung und Konnektivität, um Lösungen zu entwickeln, die auf dem Iridium® PNT-Dienst basieren, einem leistungsstarken und vollständig authentifizierten L-Band-Signal, das gegen Spoofing und Jamming resistent ist. Die Partnerschaft wird auch von der mehr als 15-jährigen Erfahrung von SGM in der Bereitstellung von Technologien für den kommerziellen Schifffahrtssektor und von der globalen Präsenz der Tschudi Shipping Company mit mehr als 140 Jahren Erfahrung in der Handelsschifffahrt und Logistik profitieren. Ziel der Zusammenarbeit ist es, maritimen Nutzern eine unübertroffene Ausfallsicherheit und zuverlässige Navigation in Umgebungen mit GPS/GNSS-Störungen zu bieten. Die Erprobung der hochmodernen Lösung läuft bereits.

„Der Schutz vor GPS-Schwachstellen ist nicht länger ein Nice-to-have, sondern eine Notwendigkeit, um den operativen Erfolg und die Sicherheit der Schiffe zu gewährleisten", so NAL Research President Robert Bills. „Durch diese Zusammenarbeit wollen wir ein umfassendes globales Situationsbewusstsein erreichen und die Sicherheit auf See für unsere kommerziellen Kunden erhöhen, selbst in den entlegensten und schwierigsten Umgebungen."

„In der heutigen maritimen Landschaft ist die Bedrohung durch GPS-Störungen und Spoofing nicht mehr nur theoretisch, sondern zunehmend Realität. Die Gewährleistung der Navigationssicherheit ist von entscheidender Bedeutung, nicht nur für den Schutz von Ladung und Schiffen, sondern auch für den Schutz des Lebens von Seeleuten, die sich täglich auf präzise und vertrauenswürdige Systeme verlassen", sagte Steffen Grefsgård, CEO, SGM Technology AS. „Wir bei SGM Technology haben uns verpflichtet, robuste Lösungen zu entwickeln, die dazu beitragen, diese Risiken zu mindern und die Integrität des maritimen Betriebs zu erhalten."

„Als Schifffahrtsunternehmen in der fünften Generation haben wir die Entwicklung der Seeschifffahrt miterlebt, aber noch nie waren wir mit technologischen Bedrohungen wie GPS-Störungen und Spoofing konfrontiert", sagt Felix Tschudi, Chairman der Tschudi Group. „Solche Störungen stellen ein ernsthaftes Risiko für die Sicherheit der Schiffe, das Wohlergehen der Besatzungen und die Zuverlässigkeit der weltweiten Handelsrouten dar. Die Branche muss gemeinsam handeln, um diese Schwachstellen zu beseitigen und das Personal und die Güter im Seeverkehr zu schützen."

„Wir sind stolz darauf, unsere geschätzten Partner dabei zu unterstützen, diesen lebenswichtigen Service in den kritischen maritimen Märkten umzusetzen", sagt Iridium Vice President of PNT Rohit Braggs. „Iridium PNT-fähige Technologien sind heute schon verfügbar und bieten zuverlässige Ortungsdienste für hochwertige Vermögenswerte – und, was noch wichtiger ist, sie tragen zur Sicherheit der Seeleute bei."

Um mehr über die Partnerschaft zu erfahren und für erste Anfragen zum kombinierten APNT-Angebot, wenden Sie sich bitte an sales@nalresearch.com.

INFORMATIONEN ZU NAL RESEARCH

NAL Research ist ein Pionier bei der Bereitstellung zuverlässiger und robuster Konnektivitäts- und PNT-Lösungen, die den dynamischen Kommunikations-, Datenintelligenz-, Standort- und Zeitanforderungen der Zukunft gerecht werden. 2024 schlossen sich NAL Research und Blue Sky Network strategisch zusammen, um den Betrieb zu optimieren und einem breit gefächerten Kundenstamm von Unternehmen und Behörden transformative Lösungen sowie verbesserten Service und Support zu bieten. Das gemeinsame Portfolio von NAL und Blue Sky Network umfasst nun neue Produkte im Bereich der Satelliten- und Mobilfunktechnologie, satellitengestützte Ortungssysteme, leistungsstarke APNT-Module, intelligente Softwareanwendungen, IoT-Tracking und Zwei-Wege-Geräte, die eine nahtlose globale Konnektivität ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nalresearch.com.

Informationen zu SGM Technology

SGM Technology liefert seit über einem Jahrzehnt innovative Lösungen für die maritime Industrie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung fortschrittlicher Melde- und Verfolgungssysteme für Bereiche wie die kommerzielle Fischerei, die seismische Überwachung und andere maritime Tätigkeiten spezialisiert. Das Hauptaugenmerk von SGM liegt auf der produktiven, effizienten und ergebnisorientierten Lösung von Kundenproblemen. Mit seinem Engagement für technologische Innovation und kundenorientierte Entwicklung unterstützt SGM Technology den maritimen Sektor mit zuverlässigen, zukunftsweisenden Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sgm-tech.com.

INFORMATIONEN ZUR TSCHUDI SHIPPING COMPANY

Die Tschudi Shipping Company AS ist ein Schifffahrts- und Logistikunternehmen in Familienbesitz, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1883 zurückreichen. Der Hauptsitz befindet sich in Lysaker, Norwegen, mit Tochtergesellschaften in mehreren europäischen Ländern und in Mosambik. Die Gruppe ist seit Generationen für ihren Unternehmergeist und die Suche nach neuen Lösungen für neue und alte Herausforderungen auf See bekannt. Die Tschudi Shipping Company AS hat erkannt, dass elektronische Kriegsführung und gefährdete Datensicherheit eine zunehmende Bedrohung für die Schifffahrt darstellen und freut sich auf die Zusammenarbeit mit NAL Research und SGM Technology, um deren bereits bewährte Lösungen zu kombinieren und anzupassen, um eine neue, maßgeschneiderte Lösung für sichere Navigation und Kommunikation für die Schifffahrt zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tschudigroup.com.

