DISTINGO Bank expandiert nach Deutschland mit attraktiven Sparprodukten

Startangebot: 3 % Zinsen auf Tagesgeld in den ersten drei Monaten

Hamburg (ots)

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung und mehrfachen Auszeichnungen in Frankreich betritt DISTINGO Bank mit ihren preisgekrönten digitalen Sparlösungen nun den deutschen Markt. Ende 2024 hat DISTINGO Bank mehr als 208.000 Kunden mit einem Anlagevolumen von über 6,4 Milliarden Euro verwaltet. Nachdem die Marke bereits seit Mitte 2023 über Vergleichsportale bekannt wurde, geht DISTINGO Bank nun den nächsten Schritt und tritt direkt in den Markt ein. Ziel ist es, die Position als Alternative zu traditionellen Spar-Angeboten zu stärken und das Geschäft in Deutschland unter der eigenen Marke weiter auszubauen.

Bis zum 31. Juli 2025 bietet DISTINGO Bank ein Startangebot zu Sonderkonditionen: Bei jeder Eröffnung eines Tagesgeldkontos gewährt der Sparspezialist seinen Kunden in den ersten drei Monaten einen erhöhten Zinssatz von 3 %. Anschließend wird dieser durch einen wettbewerbsfähigen Standardzinssatz von 1,5 % fortgesetzt.[1]

Bereits seit 2013 bietet DISTINGO Bank attraktive und verantwortungsvolle Sparprodukte mit wettbewerbsfähigen Zinsen und maximaler Flexibilität an. Vor rund zwei Jahren hat DISTINGO Bank begonnen, in andere europäische Märkte zu expandieren und ist nun bereits außerhalb Frankreichs, in Spanien und den Niederlanden, durch Bewertungen auf Vergleichsplattformen vertreten. Seit neun Jahren ist DISTINGO Bank als eines der besten Sparkonten auf dem französischen Markt mit dem "Excellence Label" ausgezeichnet, das von einem unabhängigen Gremium von Banken und Versicherungen vergeben wird.

Tagesgeld- und 1-jähriges Festgeldkonto: Sparprodukte zu fairen Zinssätzen

Die Kernprodukte der DISTINGO Bank in Deutschland sind das Tagesgeldkonto und das Festgeldkonto, welche sich durch hohe Renditevorteile auszeichnen. Mit einer Verzinsung von 1,5 Prozent[2] für das Tagesgeld - außerhalb des Aktionsangebots - und der Absicherung aller Einlagen bis zu 100.000 Euro durch den Einlagensicherungsfonds[3] bietet das Konto eine wettbewerbsfähige Möglichkeit zur Vermögensanlage. Darüber hinaus bleibt das Geld jederzeit flexibel abrufbar, ohne Einschränkungen oder Gebühren. Das gesamte Sparen ist vollständig digital: Die Kontoeröffnung und Verwaltung sind einfach und bequem online möglich. Inhaber eines DISTINGO-Tagesgeldkontos haben außerdem die Möglichkeit, ein DISTINGO-Festgeldkonto mit einem Zinssatz von 2 Prozent zu eröffnen. Das DISTINGO-Festgeld ist eine Anlage mit einem garantierten, bei Eröffnung festgelegten Zinssatz.

"Unsere Expansion nach Deutschland markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg, Sparenden in ganz Europa eine flexible und renditestarke Alternative zu klassischen Spar-Produkten zu bieten. Dank unserer langjährigen Erfahrung im digitalen Sparsektor können wir deutschen Kunden eine unkomplizierte, sichere und nachhaltige Anlagemöglichkeit bieten", so Sarah Zamoun, Geschäftsführerin DISTINGO Bank. "Unser Ziel ist es, langfristig eine führende Position im digitalen Sparsektor in Deutschland einzunehmen."

Über DISTINGO Bank

DISTINGO Bank bietet einfache Alternativ-Produkte zu traditionellen Spar-Angeboten. DISTINGO Bank wurde 2013 in Frankreich ins Leben gerufen und ist die Handelsmarke der "Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers", ein in Frankreich ansässiges Kreditinstitut, das von der "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" und der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt wird. Der Schwerpunkt der DISTINGO Bank liegt darin, die Ersparnisse der Kundschaft transparent und flexibel anzulegen. Für Ihre Leistungen in Frankreich erhielt DISTINGO Bank bereits mehrere Auszeichnungen. Unter anderem wurde sie acht Jahre in Folge von den Experten des offiziellen französischen Normungsverbandes AFNOR (Association Française de Normalisation) ausgezeichnet. Die AFNOR ist weltweit vertreten und das Pendant zur DIN (Deutsches Institut für Normung).

[1] Das Angebot gilt für alle bis zum 31. Juli 2025 eingereichten Anträge auf Eröffnung eines DISTINGO-Sparkontos. Für Einlagen bis zu 100.000 EUR wird für 3 Monate ein Brutto-Nominalzinssatz von 3 % garantiert. Über diesen Betrag hinaus und nach Ablauf der ersten 3 Monate werden Einlagen mit dem Brutto-Jahresnominalzinssatz von 1,5 % verzinst, der Änderungen unterliegen kann. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite: DISTINGO Bank - Sparen ganz leicht gemacht.

[2] Dies ist ein Brutto-Jahresnominalzinssatz, der Änderungen unterliegen kann. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite: DISTINGO Bank - Sparen ganz leicht gemacht.

[3] Der Einlagensicherungsfonds ist mit einer Aufgabe von allgemeinem Interesse betraut und schützt Kunden im Falle der Insolvenz ihres Kreditinstituts. Alle in Frankreich zugelassenen Banken und Investmentgesellschaften finanzieren den Einlagensicherungsfonds durch Pflichtbeiträge. Weitere Informationen: 01-FGDR-Plaquette_Explicative-2023_Janvier-DE_web.pdf

