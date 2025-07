Chery Group

Chery Group wird erneut in die Fortune Global 500 aufgenommen; LEPAS debütiert auf der Jakarta Auto Show mit ersten Aufträgen aus Übersee

Wuhu, China (ots/PRNewswire)

LEPAS hat bei seinem Debüt auf der Jakarta International Auto Show (GIIAS) in Indonesien, auf der das Unternehmen eine exquisite Laufstegshow inszenierte, die ersten Aufträge aus Übersee für den L8 erhalten.

Kürzlich gab LEPAS auf der GIIAS sein Debüt in Übersee mit der offiziellen Vorstellung seiner All-Star-Produktmatrix L8, L6 und L4, die Nutzergruppen mit Modepersönlichkeiten abdeckt. Mit „exquisitem Reisen" als Kernstück erhebt LEPAS die Branche von „funktionaler Zufriedenheit" zu „Lebensästhetik".

Auf der Messe setzte LEPAS seine „Leoparden-Ästhetik" als Markenerlebnis fort. Der als Laufsteg gestaltete Stand mit integrierter Lifestyle-Ästhetik schuf ein eindringliches Benutzererlebnis und interpretierte die Markenphilosophie, dass Automobile eine Erweiterung des Lebens sind. LEPAS wird weltweit über „Design + Technologie + Service" expandieren und in allen Regionen einen geschlossenen Kreislauf für „elegantes Fahren" anbieten.

Als neuestes Energiemodell verkörpert der L8 die „Leoparden-Ästhetik" von LEPAS. Die schlanke Silhouette, gepaart mit dem hohen Wiedererkennungswert der Lichtgruppen sowie der detaillierten Verarbeitung, spiegelt LEPAS Verständnis davon, dass „Eleganz Macht ist", wider. Das Cockpit mit einem von der Skyline inspirierten Layout und natürlichem Texturdesign konzentriert sich auf Komfort sowie Intelligenz und erfüllt die Qualitätsansprüche der globalen Stadtelite. Der L8 könnte später das Super-Hybrid-System (CSH) der Chery Group übernehmen und so die unterschiedlichen Anforderungen der weltweiten Nutzer noch besser erfüllen.

Chery Group unterstützt den raschen weltweiten Aufstieg von LEPAS. In der Ära der intelligenten Elektrofahrzeuge hat Chery neue Energie und Intelligenz entwickelt. Mit seiner F&E-Strategie „Massenproduktion, Entwicklung und Vorrecherche" hat Chery zukunftsweisende Entwürfe erstellt, First-Mover-Vorteile aufgebaut und technische Innovationen über den gesamten Zyklus hinweg vorangetrieben, um den Nutzern einzigartige Produkte anzubieten. Bis Juli 2025 hat Chery insgesamt mehr als 5 Millionen Fahrzeuge exportiert und ist damit seit Jahren die Nummer 1 unter den chinesischen Marken-Pkw-Exporten. Darüber hinaus schaffte es Chery in diesem Jahr in die Liste der Fortune Global 500 für 2025 und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 152 Plätze auf.

Als Kernstück der Globalisierungsstrategie von Chery ist LEPAS tief in die globalen Ressourcen des Konzerns in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Lieferketten sowie in die Vertriebsnetze integriert. Durch die Nutzung der globalen F&E-Zentren von Chery verfügt LEPAS über umfassende Entwicklungskapazitäten, die Qualität und eine schnelle Benutzerreaktion gewährleisten.

Die Weltpremiere von LEPAS ist mehr als ein Schaufenster, sie ist die erste praktische Umsetzung des Konzepts „exquisites Reisen". Indonesische Beamte, Medien und Fachhändler nahmen an der Veranstaltung teil, bei der auch das Sponsoring von Miss Universe Indonesia bekannt gegeben wurde. Man kann sehen, dass LEPAS ins weltweite Rampenlicht rückt.

