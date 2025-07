Chery Group

Für Meister des gehobenen Lebensstils - LEPAS bringt Farbe auf die Indonesia International Auto Show in Jakarta

Am 23. Juli fand auf der Indonesia International Auto Show in Jakarta das aufsehenerregende Übersee-Debüt von LEPAS statt – einer im April in China eingeführten Marke der Chery Group, die ihre Internationalisierungsstrategie vorantreiben soll.

Mit seiner Markenphilosophie „COLORFUL LIFE, MASTERFUL DRIVE" stand LEPAS im Mittelpunkt des Interesses. Der Messestand bestach durch ein lebhaftes Design, die Leopard-Ästhetik und interaktive Erlebnisse. Die gesamte Produktpalette hatte einen großen Auftritt: L8 für elegante Lifestyle-Suchende, L6 als mobiler Arbeitsplatz für Kreative und L4 für kultivierte junge Fahrer. Dieses Debüt, das elegante Mobilität verkörpert, wurde zum Highlight.

Laut Zhong Wei, dem stellvertretenden CEO von LEPAS, bevorzugen junge urbane Eliten Autos, die zu ihrer Ästhetik und ihrem Lebensstil passen, und achten nicht nur auf technische Daten. LEPAS, entwickelt für „Meister des gehobenen Lebensstils", verbindet unter seiner Markenphilosophie Technik und Wärme, um die Mobilität neu zu gestalten. Für LEPAS beschreibt der Begriff der „Meisterhaftigkeit" eine Lebenseinstellung: Autos verlängern das Leben, und kultiviertes Leben ist für alle, die nach Besserem streben.

Das Flaggschiffmodell L8 liefert ein Beispiel für diese Vision. Mit seiner Leoparden-Ästhetik – stromlinienförmige Karosserie, vertikale Scheinwerfer mit vertikalen Pupillen, abgerundeter Kühlergrill – vereint er Kraft und Eleganz. Eine Partnerschaft mit Miss Universe unterstützt dabei das Narrativ der kultivierten Lebensart.

Der geräumige Innenraum und das benutzerfreundliche Cockpit des L8 sind auf Komfort ausgerichtet und schaffen einen „eleganten dritten Raum", der sich sowohl zum Arbeiten als auch zum Entspannen eignet. Die von Chery entwickelte „All-Scenario Super Platform" eignet sich sowohl für städtische als auch für ländliche Straßen. Das Hybridsystem von Chery sorgt dabei für hohe Effizienz, niedrigen Kraftstoffverbrauch und große Reichweite verkörpert so den technischen Mehrwert.

LEPAS nutzt die 22-jährige Marktführerschaft von Chery im chinesischen Pkw-Export und das Vertrauen von fünf Millionen Nutzern, um die Globalisierung zu beschleunigen. Zhong Wei plant den Eintritt in Europa, Südostasien, Nordamerika und den Nahen Osten in den kommenden drei Jahren. „LEPAS hat sich zum Ziel gesetzt, einen zeitgemäßen, raffinierten Lebensstil mitzugestalten und der Welt Farbe zu verleihen", so Wei.

Informationen zur Chery Group

Die Chery Group ist eine der führenden Automarken in China. Die 1997 gegründete Tochtergesellschaft Chery Automobile hat als eine der ersten Eigenmarken Chinas, die Schwellen von einer Million, drei Millionen und fünf Millionen Fahrzeuge erreicht. Die Chery Group hat sich zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe entwickelt, deren Kerngeschäft die Automobilindustrie ist. Seine Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf 120 Länder und Regionen weltweit. Mit über fünf Millionen Nutzern in Übersee ist es seit 22 Jahren in Folge die Nummer eins bei den Pkw-Exporten unter den chinesischen Marken.

