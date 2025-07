Price Bailey

Alastair Campbell als Hauptredner bei erfolgreicher Veranstaltung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price Bailey

Über 200 Führungskräfte aus der Wirtschaft nahmen an der hochkarätigen Veranstaltung von Price Bailey in London teil.

Diskussion untersuchte die Kluft zwischen Wirtschaftsführern und Abgeordneten in Bezug auf Steuerreformen und die Investitionsprioritäten für das Wirtschaftswachstum– ein zentrales Thema des neuen Price-Bailey-Reports Bridging the Divide.

Die führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Price Bailey begrüßte den politischen Strategen und Bestsellerautor Alastair Campbell zu einem exklusiven Abend mit Diskussionen und Debatten im renommierten Gebäude des ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) in London.

Gastgeber des Abends war Chand Chudasama, Partner bei Price Bailey und Experte für strategische Unternehmensfinanzierung, der auf eine bemerkenswerte Zahl hinwies: Nur sieben Mitglieder der aktuellen britischen Regierung verfügen über direkte unternehmerische Erfahrung. Chudasama erklärte, dass es für die Labour-Partei schwierig bleiben werde, die Bedürfnisse von Unternehmen zu verstehen, da nur wenige ihrer Mitglieder jemals eigenes Kapital riskiert hätten, um ein Unternehmen aufzubauen.

Im Rückblick auf das Wahlprogramm der Labour-Partei diskutierten Chudasama und Campbell über den Vorschlag, privates Kapital zur Entwicklung des öffentlichen Sektors zu mobilisieren. Campbell sprach sich grundsätzlich dafür aus, verwies jedoch auch auf die Möglichkeit der Regierung, die Steuervorschriften zu modernisieren. Im Anschluss an die Veranstaltung bekräftigte Chudasama dies und fügte hinzu: „Eine Modernisierung der Steuervorschriften würde es dem Anleihemarkt ermöglichen, staatliche Kredite zu unterstützen, und der Regierung Investitionen in TRL-Stufe 9 oder höher ermöglichen – das wäre gute Verschuldung, deren Erträge der gesamten Wirtschaft zugutekommen könnten."

Der Abend beinhaltete eine Fragerunde, in der die Fragen des Publikums von der Einstellung der Briten zur US-Politik über die Sichtweise der Jugend auf die nationale Identität bis hin zum Verständnis der Abgeordneten für soziale Fragen auf der Ebene lokaler Gemeinden und gemeinnütziger Organisationen reichten.

Im Rückblick auf die Veranstaltung sagte Martin Clapson, Managing Director bei Price Bailey: „Es war uns eine Freude, Alastair Campbell zu Gast zu haben und eine so anregende Diskussion zu führen. Besonders die Beiträge unserer jüngeren Gäste warfen ein erhellendes Licht auf die Anliegen der nächsten Generation von Wirtschaftsführerinnen und Wirtschaftsführern und unterstrichen die Bedeutung eines generationsübergreifenden Dialogs für die Zukunft der britischen Wirtschaft."

Chand Chudasama, Partner bei Price Bailey, fügte hinzu: „Es war ein fantastischer Abend und eine seltene Gelegenheit, die politische Landschaft mit jemandem vom Kaliber Alastairs zu erkunden. Wir haben einige der drängendsten Probleme angesprochen, mit denen britische Unternehmen heute konfrontiert sind, und es war ermutigend, einen so offenen und konstruktiven Dialog zu erleben."

Der Bericht Bridging the Divide kann hier auf der Website von Price Bailey Website heruntergeladen werden.

