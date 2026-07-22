PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH

PROVIREX setzt mit S3LTEC neue Standards für die ATMP-Herstellung

Neu im Hamburger tecHHub: CAR-T-Zell-Produktion auch für Menschen mit HIV in deutschlandweit einzigartiger S3-Anlage**

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Hamburg (ots)

Das Biotech-Unternehmen PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH hat nun seit April 2026 seine beiden Standorte im tecHHub Hamburg vollständig vereint. Hier wurde im Juli 2025 der Bau deutschlandweit einzigartiger Reinräume mit S3**-Klassifizierung abgeschlossen. Durch den aktuellen Umzug sind Labor und Produktion jetzt räumlich zusammengeführt und kurze Wege zwischen Forschung, Qualitätskontrolle und Produktion geschaffen. Damit ist ein weiterer Meilenstein für die nächsten Entwicklungsschritte des Unternehmens in der ATMP-Herstellung (Advanced Therapy Medicinal Products) gelegt. Der gleichzeitige gezielte Ausbau des Teams stärkt die Voraussetzungen für die bevorstehende GMP-zertifizierte (Good Manufacturing Practice) Produktion von CAR-T-Zellen zusätzlich. Mit der Marke S3LTEC betreibt PROVIREX Deutschlands erste S3**-GMP-Reinraumproduktion für die spezialisierte Auftragsfertigung von CAR-T-Zellen - auch für Menschen mit HIV. Dadurch bietet S3LTEC eine einzigartige Plattform für erfolgreiche Partnerschaften mit Studienzentren, Kliniken und anderen Partnern aus Industrie und Forschung - von klinischen Studien über Kooperationen bis hin zur Entwicklung neuer Therapiewege.

PROVIREX beim Hamburger Innovation Summit 2026

Im Rahmen des Hamburger Innovation Summit (HHIS) am 18. Juni 2026 wurde PROVIREX als herausragendes Beispiel für Innovation ausgewählt. Im gemeinsamen Interview mit Dr. Melanie Leonard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, berichtete Dr. Jan-Uwe Claas-von Jachmann, Partner und CEO bei PROVIREX, wie das Unternehmen an einer Heilung für HIV arbeitet: "Da weltweit immer noch etwa 40 Millionen Menschen mit HIV leben, bleibt diese Herausforderung eines der drängendsten globalen Gesundheitsprobleme. PROVIREX ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Spitzenforschung zu bahnbrechenden Innovationen mit globaler Wirkung wird und wie innovative gentherapeutische Präzisionsmedizin die Patientenversorgung nachhaltig verbessern kann". Weitere Informationen in diesem Video.

Labor und Produktion unter einem Dach

Mit der Zusammenführung seiner beiden Hamburger Standorte vereint PROVIREX seit April 2026 Labor und Produktion unter einem Dach. Die so geschaffenen kurzen Wege zwischen Forschung, Qualitätskontrolle und Produktion sind ein weiterer entscheidender Schritt in der rasanten Entwicklung des Unternehmens und seiner Marke S3LTEC dar. Im tecHHub am Innovationspark Hamburg-Altona verfügt S3LTEC auf insgesamt 400 qm Laborfläche mit

230 qm Reinraumfläche über optimal ausgestattete GMP-Labore der vier Reinraumklassen A bis D sowie dazugehörige Labore zur Qualitätskontrolle. Der Bau wurde im Juli 2025 abgeschlossen. Der Abschluss der GMP-Zertifizierung wird derzeit vorbereitet. Für die CAR-T-Zell-Herstellung besteht eine Kapazität für sieben automatisierte Herstellungsplattformen in der Reinraumklasse C, beispielweise für den CliniMACS Prodigy® [1] von Miltenyi Biotech. Die S3**-Klassifizierung ermöglicht die Produktion von CAR-T-Zellen bei entsprechender Indikation auch für Menschen mit HIV.

Hochqualifiziertes Personal für die zukünftige CAR-T-Zell-Produktion

Seit der Einstellung der ersten beiden Vollzeitmitarbeitenden im Jahr 2021 ist das PROVIREX-Team auf aktuell 19 Personen gewachsen. Mit Blick auf die bevorstehende GMP-Zertifizierung hat das Unternehmen in den letzten Monaten zentrale Positionen neu besetzt, darunter die Herstellungsleitung und die Leitung der Qualitätskontrolle sowie in Personalunion einen Experten als Sachkundige Person (Qualified Person) und Leiter der Qualitätssicherung. Darüber hinaus gehören Fachkräfte für Reinraum- und Labor-Management in Wissenschaft, Qualitätskontrolle und -sicherung sowie Expert:innen aus den Fachbereichen Biochemie, Pharmazie, Virologie und Immunologie zum Team, ebenso wie ein Key Account Manager für Marketing und Vertrieb. Durch das hochqualifizierte Personal sorgt PROVIREX für effiziente, standardisierte und validierte Herstellungsabläufe, bei dem die strengen regulatorischen Standards in allen Phasen der GMP-konformen CAR-T-Zell-Produktions- und Qualitätskontrollprozesse eingehalten werden. Dabei folgt das GMP-Team bei PROVIREX dem "Cell Manufacturing Enabling Package" (CMEP) von Miltenyi Biotech.[2]

Verbesserung der Versorgungsqualität für Menschen mit HIV

Durch die von PROVIREX mit der Marke S3LTEC zur Verfügung gestellten Kapazitäten für die CAR-T-Zell-Produktion könnten bald deutlich mehr Patient:innen mit entsprechender Indikation von der Therapie profitieren, darunter auch Menschen mit HIV. Dabei können dank der inländischen Produktion Zeit- und Kosteneinsparungen sowie eine höhere Qualität und Quantität der Zellen durch wegfallende Kryokonservierung in Aussicht gestellt werden.[3] PROVIREX strebt an, damit einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Versorgungsqualität in Deutschland zu leisten.

Um das zukünftige Innovations- und Wachstumspotenzial der CAR-T-Zell-Produktion voll auszuschöpfen, ist PROVIREX mit seiner Marke S3LTEC offen für strategische Partnerschaften mit akademischen Einrichtungen, klinischen Studienzentren und weiteren Akteuren im Bereich der Zell- und Gentherapie. Weitere Informationen sind unter www.s3ltec.de verfügbar.

Die CAR-T-Zell-Therapie

Die CAR (Chimeric Antigen Receptor)-T-Zell-Therapie wird zur Behandlung von Patient:innen mit bestimmten rezidivierten oder refraktären B-Zell-Neoplasien wie dem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), der akuten lymphatischen B-Zell-Leukämie (ALL) oder dem Multiplen Myelom eingesetzt.[4] Bei dieser personalisierten Therapie werden den Patient:innen T-Zellen entnommen und ex vivo gentechnisch so verändert, dass sie mittels eines künstlichen ("chimären") Rezeptors das bei Lymphomen häufig vorkommende Oberflächenantigen CD19 erkennen. Zielantigen beim Multiplen Myelom ist das B-Cell Maturation Antigen (BCMA). Die Zellen werden im Labor vermehrt und Patient:innen per Infusion verabreicht. Kommen die CAR-T-Zellen dann mit den Krebszellen in Kontakt, werden diese abgetötet. Darüber hinaus gibt es vielversprechende aktuelle Daten aus zahlreichen klinischen Studien zum Einsatz von CAR-T-Zell-Therapien bei verschiedenen soliden Tumoren und rheumatologischen Erkrankungen.[5,6]

Referenzen

Miltenyi Biotec. CliniMACS Prodigy® Platform. Abrufbar unter: https://www.miltenyibiotec.com/products/cell-manufacturing-platform/clinimacs-prodigy-platform.html; Datum des letzten Zugriffs: 20.05.2026 Miltenyi Biotec. Cell Manufacturing Enabling Package. Abrufbar unter: https://www.miltenyibiotec.com/DE-en/products/cell-manufacturing-platform/cell-manufacturing-enabling-package.html; Datum des letzten Zugriffs: 20.05.2026 Abdo L, Batista-Silva LR, Bonamino MH. Cost-effective strategies for CAR-T cell therapy manufacturing. Mol Ther Oncol 2025; 33(2): 200980 Borchmann P. CAR-T-Zell-Therapie. Abrufbar unter: https://lymphome.de/therapieverfahren/6-car-t-zell-therapie; Datum des letzten Zugriffs: 09.06.2025 Presseinformation der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.: https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2025/september-2025/fortschritt-in-der-krebstherapie-car-t-zellen.html. Datum des letzten Zugriffs: 02.06.2026 Deutsches Ärzteblatt online, 29. April 2026: https://www.aerzteblatt.de/news/zulassungen-von-car-t-zell-therapien-in-der-rheumatologie-stehen-bevor-ce3ffd21-b8f6-4d0d-9a90-4ecdcabc42fc. Datum des letzten Zugriffs: 02.06.2026

Über PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH

PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH aus Hamburg ist ein privates Biotech-Unternehmen, das sich der Entwicklung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMPs) widmet. Das Unternehmen nutzt seine proprietäre Genom-Editierungstechnologie, um integrierte virale DNA präzise aus infizierten Zellen zu entfernen und so lebensbedrohliche Virusinfektionen zu heilen. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien zur Heilung von HIV-Infektionen unter Verwendung einer Kerntechnologie, die auf hochspezifischen Designer-Rekombinasen basiert. PROVIREX wurde im Oktober 2019 gegründet und sicherte sich 2020 eine Startfinanzierung. Seit Juli 2022 gehören die BIOVENTURE Consulting GmbH und die Freie und Hansestadt Hamburg (über die IFB) zu den Investoren und Gesellschaftern. Mit exklusiven Technologielizenzen vom Leibniz-Institut für Virologie, der Technischen Universität in Dresden und der Max-Planck-Gesellschaft und einem engagierten Team gestaltet PROVIREX die Zukunft der Genom-Editierungs-Therapien. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: www.provirex.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation enthält Annahmen, Erwartungen und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Branche und des rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens der PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH. Diese Annahmen, Erwartungen und Prognosen sind unsicher und unterliegen jederzeit einem Änderungsrisiko, insbesondere den üblichen Risiken von Biotech/-Pharmaunternehmen wie Auswirkungen von Produkt- und Rohstoffpreisen, Arzneimittelsicherheit, Wechselkursschwankungen, staatlichen Vorschriften, Arbeitsbeziehungen, Steuern, politische Instabilität und Terrorismus sowie dem Ergebnis anhängiger Forderungen und staatlicher Untersuchungen, die das Unternehmen betreffen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsweisenden Aussagen gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sie stellen keine Gewährleistungen künftiger Leistung dar. Tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen können wesentlich von den hier skizzierten Erwartungen abweichen, die in zukunftsweisenden Aussagen ausdrücklich dargestellt oder impliziert werden. Die PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung zur Aktualisierung derartiger Annahmen, Erwartungen und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Branche, des rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens und des Unternehmens.

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