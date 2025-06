The Frequency School bricht GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel für den „195" Song mit den meisten Nationalitäten

The Frequency School

Die The Frequency School hat Geschichte geschrieben: https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/437728-most-nationalities-to-contribute-vocals-to-a-musical-recording-single-song

Der „195" der Gesellschaft bricht den GUINNESS WORLD RECORDS Titel

The Frequency School hat am Montag mit dem Song „195" einen neuen GUINNESS WORLD RECORDS Titel für „Die meisten Nationalitäten, die Gesang zu einer Musikaufnahme (einzelner Song) beitragen" aufgestellt, um das Bewusstsein für die Gleichstellung der Geschlechter zu schärfen und eine globale Bewegung zu entfachen, die Menschen durch die transformative Kraft von Klangheilungsfrequenzen erhebt.

Der rekordverdächtige Song „195" ist der erste Song in der Geschichte, in dem Frauen aus allen 195 Ländern der Welt zu hören sind und in dem Klangheilungsfrequenzen und die 528 Hz 'Love Frequency' verwendet werden.

The Frequency School, mitbegründet von dem US-Grammy-nominierten und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Musikproduzenten Maejor, Martina Fuchs, Kingsley M, Brandon Lee und Aaron Dawson, produzierte diese visionäre, kraftvolle und universelle Kampagne und präsentierte sie erstmals während der 55. Jahrestagung des World Economic Forum (WEF) in Davos-Klosters, Schweiz, vom 20. bis 24. Januar nu

Mit den Klängen von Vögeln und dem Herzschlag als instrumentale Elemente will „195" die Frequenz der Welt erhöhen, die Menschheit erheben und eine positive Wirkung auslösen, indem es Frauen weltweit vereint und stärkt.

In jedem der 195 von den Vereinten Nationen anerkannten Länder der Welt sagte eine Frau ein Wort: „EQUALITY" in ihrer Landessprache oder Muttersprache und schickte ihre Stimme und Videoaufnahme ein.

Die Anzahl der Frauen und Nationalitäten, die an dem Lied teilgenommen haben, wurde von einem Guinness World Records Juror offiziell bestätigt.

Martina Fuchs, Executive Producer of the „195" und Mitbegründerin der The Frequency School, sagte:

„Es war schon immer mein Traum, den ersten Song der Geschichte zu produzieren, in dem jedes Land der Erde vorkommt. Unsere Vision war es, 195 gewöhnliche Frauen aus allen Gesellschaftsschichten in dieser bahnbrechenden Initiative zu vereinen, um für die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von Frauen und Mädchen einzutreten und Menschen zu helfen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Das Brechen dieses Rekords ist nur der Anfang: Wir sind auf einer globalen Mission, um unsere Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen."

Maejor, Gründer und CEO der The Frequency School , der den Song produziert hat, sagte:

„Der Weltrekord ist ein Zeugnis für unsere Arbeit und die universelle Sprache der Musik. Diese Errungenschaft ist ein Aufruf an jeden von uns, sich gegenseitig zu unterstützen und Frieden, Liebe und Harmonie zu verbreiten. Wir haben uns für 528 Hz entschieden, die oft als die ‚Liebesfrequenz' oder die Frequenz der Transformation und der Wunder bezeichnet wird. Wir wollten mehr Respekt und Fairness für Frauen sowie eine tiefe innere Heilung und einen Zustand des Friedens fördern. Die transformative Schwingung von 528 Hz kann positives Handeln und Empathie anregen und die Menschen zu freundlicherem und integrativerem Verhalten bewegen."

Wissenschaftlichen Studien und der Musiktheorie zufolge bieten die Solfeggio-Frequenzen, die von 174 Hz bis 963 Hz reichen, einzigartige Klangmuster, die Entspannung, Stressabbau und allgemeines Wohlbefinden fördern. Diese Frequenzen wirken sich nachweislich positiv auf die geistige, emotionale und körperliche Gesundheit aus, indem sie Schwingungen erzeugen, die zu einem Zustand der Ruhe und des Gleichgewichts von Geist, Körper und Seele beitragen.

Kingsley Maduka, Co-Founder der The Frequency School, sagte:

„Wir freuen uns unglaublich, einen neuen Weltrekord aufzustellen, und ich fühle mich geehrt, dass die jüngste Frau in meiner Familie, meine 6-jährige Tochter, an einem solchen Projekt zur Stärkung von Frauen mitwirkt, das sich auf Wellness konzentriert. Als Mann ist es wichtig, dass wir unseren Teil dazu beitragen, unsere besseren Hälften zu unterstützen, um die geistige Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschheit zu fördern. The Frequency School ist eine großartige Plattform für die Nutzung, Implementierung und Verbreitung von Wellness-Tools - die Arbeit an der Schnittstelle von Musik, Wellness, psychischer Gesundheit und Bildung gehört zu den wirkungsvollsten Arbeiten, an denen ich mitwirken konnte."

Brandon Lee, Mitbegründer der The Frequency School, sagte:

„Jeder von uns betritt diese Welt durch eine Frau - Frauen sind der Herzschlag der Menschheit. Ich fühle mich zutiefst geehrt, Teil dieses Projekts zu sein und bin inspiriert von den zukünftigen Initiativen, die wir an der Frequency School aufbauen, um das Wohlbefinden von Frauen zu fördern. Die Verleihung des Titels GUINNESS WORLD RECORDS wird unsere Mission weltweit verstärken und es uns ermöglichen, eine noch größere Wirkung zu erzielen."

Aaron Dawson, Mitbegründer und Kreativdirektor der The Frequency School, sagte:

„Dieses Projekt ist viel mehr als ein Weltrekord, es spiegelt die große Dankbarkeit wider, die ich für Frauen überall empfinde. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für jede Frau, die mich geprägt hat: meiner Mutter, meinen Großmüttern, Tanten, Cousinen, Patenkindern, Lehrern, Vorfahren und den vielen Frauen, deren Liebe und Existenz mir und der Welt ein so schönes Leben geschenkt haben. Eine bessere Welt entsteht, wenn wir die Gaben der Frauen anerkennen, in sie investieren und ihr Wohlergehen schützen".

Miriam Moriati, Präsidentin des Kiribati Rotaract Youth Club und Frauen- und Jugendvertreterin von OARS (Ocean Alliance for Resilience and Sustainability), sagte:

„Ich komme aus Kiribati, einem kleinen Inselstaat im Pazifik, wo der höchste Punkt nur 3 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Unsere Frauen in Kiribati sind verletzlich, weil die Gleichstellung der Geschlechter nicht Teil unserer Kultur und Tradition ist. Sie sind oft die ersten, die von Krisen betroffen sind, und die letzten, die sich davon erholen. Es ist eine unglaubliche Ehre, an dieser Initiative zur Unterstützung von Frauen auf internationaler Ebene teilzunehmen. Es gibt nur wenige Gelegenheiten, unser kleines Land zu vertreten, und ich bin dankbar für diese Plattform, um den Stimmen der kiribatischen Frauen Gehör zu verschaffen."

Sawilanji Nachula, ein Schüler der Mittelstufe, der Sambia vertritt, sagte:

„Ich bin ein 13-jähriger Sambier und lebe am 'Mighty Zambezi' in der Nähe der Victoriafälle. Ich bin derzeit Schülerin am Falcon College in Esigodini, Simbabwe, wo ich nächsten Monat die 9. Ich fühle mich geehrt und inspiriert, den Weltrekord mit so vielen bereits erfolgreichen und bald erfolgreichen Mitgliedern zu brechen. Ich bezweifle, dass ich im Moment selbst viel beitragen kann. Aber ich werde sicher die Gleichstellung der Geschlechter fördern, wenn ich älter werde."

Inspiriert vom Vogelgezwitscher und der Synchronität der Natur, enthält der Visualisierer des Liedes künstlerische Elemente, die rohe Emotionen hervorrufen und die Kraft und Harmonie der Frauen sowie ihr Streben nach Freiheit und kollektiver Stärke widerspiegeln.

Sehen Sie sich den „195" hier an: https://www.youtube.com/watch?v=3XCMvDbU55E

