COLLAB

Nr.1-Drink COLLAB aus Island startet in Deutschland

Bild-Infos

Download

Reykjavík/Hamburg (ots)

Der Getränke-Marktführer aus Island ist ab Juni im Handel verfügbar

Platz 1 in Island vor Pepsi, Coca-Cola, Monster und Red Bull

Natürliche Inhaltsstoffe: marines Kollagen, natürliches Koffein und Vitamin B

Ohne Zucker, ohne Kohlenhydrate, BPA-frei

Die isländische Trendmarke COLLAB ist ab dem 2. Juni 2025 in Norddeutschland erhältlich. Das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk, das in seiner Heimat bereits Marktführer ist, kombiniert Funktionalität mit Natürlichkeit: Mit einer Rezeptur aus natürlichem Koffein und reinem marinem Kollagenprotein, ganz ohne Zucker, spricht der Drink gesundheitsbewusste, aktive Konsumentinnen und Konsumenten an, die sich Energie und Fokus wünschen.

Natürliche Inhaltsstoffe - nachhaltige Produktion

Jede Dose COLLAB enthält 5,9 Gramm marines Kollagen - ein Protein, das für Haut, Haare und Gelenke wichtig ist. Das Eiweiß wird aus den Häuten wild gefangener Fische aus dem Nordatlantik gewonnen - die sonst ungenutzt bleiben würden. Durch die Verwertung dieser Fischhäute wird nicht nur Abfall reduziert, sondern auch ein wertvoller Rohstoff sinnvoll genutzt. "Damit handeln wir ganz im Sinne eines bewussten Umgangs mit der Natur und im Einklang mit den traditionellen Prinzipien der isländischen Fischwirtschaft", sagt Hrönn Margrét Magnúsdóttir, Gründerin und CEO von Feel Iceland über COLLAB. Für den Energiekick sorgen 105 mg natürliches Koffein - dabei verzichtet COLLAB konsequent auf künstliche Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe und ist zucker- und kohlehydratfrei. Die Marke adressiert damit die wachsende Nachfrage nach gesunden, transparenten und wirksamen Alternativen zu klassischen Energydrinks oder Softdrinks.

Eine Erfolgsgeschichte aus Island

COLLAB hat in Island bereits eine starke Community aufgebaut und gilt dort als Lifestyle-Marke mit Kultpotenzial. Mit einem heutigen Marktanteil von rund 25 Prozent in der Kategorie funktionaler Getränke ist COLLAB jetzt die wertvollste Getränkemarke in Island und hat bekannte Marken wie Coca-Cola und Redbull auf die Plätze verwiesen. Entstanden ist der Drink 2019 durch die Partnerschaft zwischen Ölgerðin Islands führendem Getränkehersteller, und dem Start-up Feel Iceland, das sich auf die nachhaltige Gewinnung von marinem Kollagen spezialisiert hat. 2022 wurde der neuartige Drink mit dem World Beverage Innovation Award als "Bestes funktionelles Getränk" ausgezeichnet.

Andri Þór Guðmundsson, CEO von Ölgerðin, ist vom Erfolg von COLLAB überzeugt: "Die Expansion nach Deutschland ist für uns ein natürlicher nächster Schritt. Unsere Wurzeln liegen in der Natur und bei nachhaltigen Zutaten - genau das spiegelt sich in unserem Produkt wider: COLLAB steht für neue Energie, aber auch für Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Körper und der Umwelt. Es ist ein Getränk, das nicht nur belebt, sondern auch verbindet und motiviert."

Drei Sorten ab Juni in Deutschland erhältlich

Mit den drei Sorten - Passionsfrucht & Limette, Erdbeere & Zitrone und Waldbeeren ist COLLAB ab 2. Juni 2025 in Norddeutschland im Handel erhältlich. Über 1.500 Filialen im Lebensmitteleinzelhandel führen dann den Drink in ihrem Sortiment.

UVP COLLAB Passionsfrucht & Limette, 330 ml: 1,99 EUR

UVP COLLAB Erdbeere & Zitrone, 330 ml: 1,99 EUR

UVP COLLAB Waldbeeren, 330 ml: 1,99 EUR

Bitte beachten Sie die Sperrfrist aller Informationen bis 29. Mai 2025, 23.59 Uhr.

Über COLLAB

COLLAB ist ein Trendgetränk aus Island, das 2019 durch die Zusammenarbeit des Start-ups Feel Iceland mit dem führenden isländischen Getränkehersteller Ölgerðin entstand. Die zuckerfreie Kombination aus natürlichem Koffein und hochwertigem marinem Kollagenprotein machte COLLAB schnell zum Marktführer im funktionalen Getränkesegment. Unter dem Motto "Koffein jetzt - Kollagen für später" steht COLLAB für bewusste Energie und nachhaltige Gesundheitsunterstützung. 2022 wurde COLLAB mit dem World Beverage Innovation Award als "Bestes funktionelles Getränk" ausgezeichnet. https://www.collabiceland.is/region/de

Original-Content von: COLLAB, übermittelt durch news aktuell