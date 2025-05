Autostore

AutoStore erreicht mehr als 1.100 Installationen in EMEA und ernennt Frode S. Robberstad zum President EMEA, um neue Wachstumsphase in der Region einzuleiten

Nedre Vats, Norwegen (ots)

AutoStore, ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Fulfillment-Innovationen vorantreibt, überschreitet die Marke von 1.100 Installationen in der EMEA-Region und führt ein neues regionales Betriebsmodell ein, um das weitere Wachstum zu unterstützen und die Kunden- sowie Partnererfahrung zu verbessern.

"Jedes AutoStore-System ist mehr als nur eine Aufrüstung des Lagers, es ist ein entscheidender Vorteil für hohen Warendurchsatz. Dieser Meilenstein in der EMEA-Region zeigt, dass Fulfillment nicht mehr nur eine Back-End-Operation ist. Es ist ein Frontline-Vorteil. Unsere Kunden nutzen AutoStore, um immer einen Schritt voraus zu sein, egal wie schnell die Nachfrage steigt", sagt Keith White, Chief Commercial Officer bei AutoStore.

Fulfillment im EMEA-Maßstab

AutoStore gewinnt in der gesamten EMEA-Region, wo die Nachfrage nach Hochleistungs-Automatisierung auf hohem Niveau bleibt, weiterhin stark an Fahrt. In der Region sind derzeit 931 aktive Systeme in 35 Ländern in Betrieb, die Branchen wie Einzelhandel, E-Commerce, Gesundheitswesen und Fertigung bedienen - mit weiteren 172 Systemen, die zur Installation anstehen.

Allein in den letzten Jahren sind in der EMEA-Region 322 neue Systeme hinzugekommen, was die kontinuierlichen Investitionen in skalierbare, zukunftssichere Automatisierungslösungen für Umgebungen mit hohem Warendurchsatz widerspiegelt. Heute arbeiten in der EMEA-Region AutoStore-Systeme mit:

34.301 Robotern

33,7 Millionen Bins

8.659 Ports

AutoStore-Systeme benötigen im Durchschnitt nur 27 Sekunden, um Bins zu fördern und können dringende Aufträge in weniger als vier Minuten erfüllen. Die Technologie hilft dadurch Unternehmen in der Gesamten EMEA-Region dabei, den Betrieb zu rationalisieren, Lagerfläche zu reduzieren und die Arbeitsumgebung zu verbessern - dies alles bei gleichbleibend hoher Verlässlichkeit und Performance.

Neue Führung für ein neues Kapitel

Um diese nächste Phase in der Region zu leiten, wurde Frode S. Robberstad zum President of EMEA ernannt. Robberstad ist von Beginn an Teil von AutoStore und hat 2002 als erster ein AutoStore-System in einer Live-Umgebung betrieben. Seit 2017 hat er eine Schlüsselrolle beim Aufbau des AutoStore-Partnernetzwerks und der kommerziellen Präsenz in der Region gespielt.

Außerdem steht in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum des ersten von Element Logic betriebenen AutoStore-Systems an. Diese frühe Zusammenarbeit legte den Grundstein für eine neue Ära der Lagerautomatisierung, die auf Modularität, Effizienz und langfristiger Wertschöpfung aufbaut.

"Von Anfang an erkannten wir das bahnbrechende Potenzial der AutoStore-Technologie. Zwei Jahrzehnte später ist sie immer noch eine der innovativsten und zuverlässigsten Automatisierungslösungen auf dem Markt und setzt weiterhin den Standard für Leistung und Anpassungsfähigkeit.", so Eir Bjørkly, Chief Executive Officer EMEA at Element Logic.

"Bei AutoStore ging es schon immer darum, Herausforderungen durch intelligente, skalierbare Automatisierung zu lösen und wir stehen erst am Anfang. In diesem neuen Kapitel geht es um Geschwindigkeit, Nähe und Verantwortlichkeit. Indem wir unsere Teams auf eine gemeinsame Mission ausrichten und die Entscheidungsfindung näher an den Markt bringen, stärken wir unsere Fähigkeit, mit unseren Partnern zu wachsen und unsere Kunden noch besser zu unterstützen", so Robberstad.

Ein Blick in die Zukunft: Starkes regionales Betriebsmodell

Mit Wirkung vom 1. Mai 2025 vereint die EMEA-Handelsorganisation nun die Abteilungen Partner Sales, Solution Consulting, Business Development, Consulting Sales, Customer Success, Regional Marketing Execution und Technical Account Management unter einem regionalen Führungsteam. Diese Struktur gibt AutoStore die Flexibilität, schnell zu reagieren, intensiv zusammenzuarbeiten und ein nahtloses Erlebnis über die gesamte Customer Journey hinweg zu bieten.

Durch die Kombination des kollektiven Fachwissens von AutoStore und seinen Partnern, das aus der Zusammenarbeit mit über 1.200 Kunden an 1.650 Standorten weltweit stammt, ist das Unternehmen besser gerüstet, um komplexe Herausforderungen zu lösen, Automatisierungsmaßnahmen zu beschleunigen und einen messbaren ROI zu erzielen. Dieser Meilenstein spiegelt den gemeinsamen Erfolg unseres gesamten Partner-Ökosystems wider - sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, das unseren Kunden weiterhin dabei hilft, intelligenter, schneller und mit nachhaltiger Wirkung zu skalieren.

Das AutoStore-System ist auf Langlebigkeit ausgelegt, ein wichtiger Aspekt des Nachhaltigkeitsansatzes. Viele der ersten Systeme, die in der EMEA-Region eingesetzt wurden, laufen auch heute noch mit höchster Leistung und beweisen, dass leistungsfähige Lagerautomatisierung nicht nur sofort, sondern über Jahrzehnte hinweg Wert schaffen kann.

Im Mittelpunkt dieser Transformation steht die AutoStore-Community, ein globales Netzwerk von Kunden, Integrationspartnern, Mitarbeitern und Technologiepartnern. Durch die Stärkung der Teams vor Ort und die enge Zusammenarbeit mit unserem Ökosystem schafft AutoStore die Grundlage für eine neue Phase des regionalen Wachstums, das auf stärkeren Beziehungen, schnellerer Umsetzung und gemeinsamem Erfolg beruht.

AutoStore - moving things forward.

Für weitere Informationen zur aktuellsten AutoStore-Technologie besuchen Sie bitte https://www.autostoresystem.com/de

Über AutoStore

AutoStore(TM) verfolgt eine einfache, aber bedeutsame Vision: Unternehmen weltweit bei der effizienten Lagerung und dem Transport von Waren zu unterstützen. Ursprünglich in Norwegen gegründet, sind wir heute ein weltweit agierendes Technologieunternehmen. AutoStore nutzt revolutionäre Software für die Automatisierung und Steuerung der Auftragsabwicklung. Unser Ziel ist es, Bestellungen schneller als je zuvor abzuwickeln - bei minimaler Umweltbelastung. So helfen wir Marken, die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen.

Wir haben über 1600 Systeme in fast 60 Ländern im Einsatz und wachsen stetig weiter - gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Partnern, Kunden, Lieferanten und Technologien. Indem wir unserer Community aufmerksam zuhören, entwickeln wir Innovationen, die den komplexesten Anforderungen der Branche gerecht werden. Mit AutoStore(TM) gewinnen Marken an Geschwindigkeit, Effizienz und schaffen bessere Arbeitsplätze. Und viel mehr Lagerfläche.

AutoStore - wir treiben Dinge voran.

Original-Content von: Autostore, übermittelt durch news aktuell