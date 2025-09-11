AD Investorsolution GmbH

Wenn Führung ausfällt, zählt Erfahrung und Haltung

Bensheim (ots)

Interim Manager übernehmen dann, wenn Führung durch Ausfall der Geschäftsführung, plötzliche Kündigungen oder eskalierende Krisen nicht mehr funktioniert. Doch wie entsteht ein solches Mandat überhaupt? Und was macht einen guten Interim Manager aus?

Gerade im deutschen Mittelstand, wo persönliche Bindung, langjährige Mitarbeit und gewachsene Strukturen die Regel sind, schlagen Umbrüche besonders tief ein. Verändert sich die Führungsebene, drohen zentrale Entscheidungen zu versanden, oder Projekte ins Leere zu laufen. Spätestens dann braucht es jemanden, der nicht nur Prozesse versteht, sondern auch Menschen führen kann. Wie Interim Manager da Abhilfe schaffen, erfahren Sie hier.

Einstieg im Ausnahmezustand: Fälle aus der Praxis

Interim Manager kommen dann ins Spiel, wenn Unternehmen kurzfristig keine tragfähige Lösung mehr sehen. Das kann etwa der Fall sein, wenn eine geplante Übernahme scheitert und das Unternehmen gezwungen ist, die strategische Richtung abrupt zu ändern. So war es in einem konkreten Fall: Anstatt wie ursprünglich vorgesehen ein bestehendes Produkt zuzukaufen, entwickelte das Unternehmen kurzerhand selbst eine innovative Lösung – hochmodern, exakt auf die Zielkosten ausgerichtet und in Rekordzeit zur Marktreife gebracht.

In einem anderen Fall war die Lage noch dramatischer: Ein kleiner Betrieb stand unmittelbar vor dem Ende. Der Großteil der Mitarbeitenden war bereits von einem Mitbewerber abgeworben worden, vertrauliche interne Informationen waren in fremde Hände geraten – gezielt genutzt zur aggressiven Marktübernahme. In dieser akuten Krise wurde ein Interim Manager engagiert, der mit klarer Linie, Besonnenheit und konsequenter Führungsarbeit die Kontrolle zurückerlangte und das Unternehmen wieder auf stabile Beine stellte.

Was in solchen Situationen zählt, ist mehr als Fachwissen: Es braucht die Fähigkeit, sich schnell zu orientieren, Vertrauen aufzubauen und Führungslücken gezielt zu schließen. In vielen von solchen Fällen übernehmen Interim Manager gleich mehrere Rollen, nämlich als Krisenstabilisierer, Projektlenker und Brückenbauer zwischen Geschäftsführung und Teams. Es geht dabei nicht nur darum, eine fehlende Führungskraft zu vertreten – es geht um Haltung, Präsenz und Klarheit.

Krise ist nicht gleich Chaos

Diese Eigenschaften sind in kritischen Momenten von großer Bedeutung. Denn selbst in scheinbar ausweglosen Situationen lässt sich Stabilität zurückgewinnen – vorausgesetzt, jemand übernimmt konsequent Verantwortung. Gute Interim Manager verstehen sich nicht als Feuerwehrleute für den schnellen Effekt, sondern als temporäre Führungskräfte mit klarer Mission: das Unternehmen wieder handlungsfähig machen. Das bedeutet auch, schwierige Entscheidungen zu treffen, Grenzen zu setzen und zugleich Perspektiven zu eröffnen.

Dabei braucht es Fingerspitzengefühl ebenso wie Standfestigkeit, etwa wenn ganze Projektteams neu aufgestellt werden müssen oder zentrale Rollen kurzfristig vakant sind. In solchen Fällen hilft nur ein klarer Kurs, der aus Zuhören, Strukturieren und Entscheiden besteht.

Vom Kriseneinsatz zur Neuaufstellung

Aber ein professioneller Interim Manager stabilisiert nicht nur, er denkt auch noch weiter. Das bedeutet, dass er Organisationsstrukturen neu aufbaut, Schlüsselpositionen besetzt, Übergänge gestaltet. Ziel ist dabei nicht der kurzfristige Erfolg, sondern eine nachhaltige Veränderung, die trägt, wenn der Auftrag längst beendet ist.

Nach der Arbeit eines Interim Managers enden manche Mandate mit einem neuen Management-Team, andere mit klaren Prozessen und einer gestärkten Führungsmannschaft. Letztendlich ist Interim Management dann erfolgreich, wenn es überflüssig wird, weil die Organisation wieder aus eigener Kraft funktioniert.

Orientierung statt Schnellschuss

Doch wie entscheiden sich Unternehmen in der Krise, welche Hilfe sie benötigen? Angesichts der wachsenden Zahl von Agenturen, Plattformen und selbsternannten Experten fällt die Auswahl schwer. Unternehmen suchen nicht irgendwen – sie brauchen jemanden, der wirklich passt. Deshalb beginnt jedes Mandat mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme: Was wird gebraucht? Was nicht? Und ist Interim Management überhaupt der richtige Weg?

Eine fundierte, externe Einschätzung kann dabei helfen, Klarheit zu gewinnen und zwar oft schneller, als interne Runden es ermöglichen. Manchmal genügt ein qualifizierter Zweitblick, um die Richtung zu ändern oder eine strategische Fehlentscheidung zu vermeiden.

Nicht immer braucht es gleich ein ganzes Interim-Mandat – manchmal genügt ein qualifizierter Blick von außen, um die entscheidenden Weichen neu zu stellen. Genau dafür gibt es das 60-minütige Pathfinder EXPERT Call mit Achim Dohl: ein intensives, lösungsorientiertes Gespräch mit einem passenden Spezialisten, individuell ausgewählt für die konkrete Situation.

Transparenz, Effizienz und Sicherheit stehen dabei im Mittelpunkt: Das Gespräch kostet 799 Euro und bietet eine Geld-zurück-Garantie, wenn kein passender Experte gefunden wird. Als Notfallplan oder Zweitmeinung ist es eine starke Option, bevor Führungslücken zu echten Schäden führen.

Fazit: Führung auf Zeit, aber mit Wirkung

Was gute Interim Manager auszeichnet, ist nicht nur ihr Fachwissen. Es ist ihre Haltung, ihre Erfahrung und ihre Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen – sofort, ohne Einarbeitung, ohne Show. Sie führen mit Klarheit und Menschlichkeit, sie hören zu und handeln; auch dann, wenn andere noch zögern. So wird aus einem temporären Einsatz mehr als eine Übergangslösung. Interim Manager bieten eine echte Chance für den Neuanfang.

Über Achim Dohl:

Achim Dohl ist Interim- und Krisenmanager mit über 20 Jahren Erfahrung. Mit dem Pathfinder Expert Call unterstützt er Unternehmen in der Medizintechnik dabei, die richtigen Spezialisten zu finden – und das in kürzester Zeit. Sein Service ist darauf ausgelegt, schnell, präzise und ohne lange Wartezeiten Experten für ein einstündiges Gespräch zu vermitteln und Entscheidern eine Zweitmeinung oder einen Lösungsweg für ihre individuelle Herausforderung aufzuzeigen. Mehr Informationen unter: https://expertcall.interimsolution.net/home--pathfinder-expertcall

