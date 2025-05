Resilience

Resilience weitet seine Aktivitäten aus, um Cyber-Resilienz nach Deutschland und Österreich zu bringen

Branchenexperte Thorsten Mairhofer verstärkt Cyber-Versicherungsanbieter zur Unterstützung von Partnern in der Region

Resilience, das führende Unternehmen für Cyber-Risiko-Lösungen, hat seine europäischen Versicherungstätigkeiten auf Deutschland und Österreich ausgeweitet. Um die Betreuung von Kunden und Maklern in der Region zu leiten hat das Unternehmen den Cyber-Versicherungsexperten Thorsten Mairhofer zum Regionalleiter berufen. Aufbauend auf einer erfolgreichen Expansion in Frankreich, Benelux, Südeuropa, Irland und den nordischen Ländern bringt Resilience seinen einzigartigen Ansatz im Cyber-Risikomanagement und der Schadenprävention in diese wichtigen europäischen Märkte.

Resilience bietet Cyber-Versicherungen und Tech E&O-Deckungen für Unternehmen mit einem Umsatz von über €25 Mio. an. Dabei stehen pro Risiko eine Deckungssumme von bis zu €10 Mio. als Erst- oder Exzedentenversicherung über die Kapazitätsgeber zur Verfügung.

„Wir freuen uns darauf, unsere bewährte Herangehensweise an Cyber-Risiken nun auch in Deutschland und Österreich einzuführen", sagte Resilience Managing Director, International, Jack Jenner. „Resilience hat einen innovativen Ansatz im Umgang mit Cyber-Risiken entwickelt. Dabei werden Sicherheits- und IT-Risiken von Unternehmen in monetäre Größen übersetzt, sodass sie als unternehmerische Risiken verstanden und entweder akzeptiert, reduziert oder über eine Cyber-Versicherung transferiert werden können. Dieser Ansatz ist in Europa besonders relevant, da Cyber-Angriffe weiter zunehmen und Führungskräfte nach effektiveren Wegen suchen, potenziellen Risiken aus Angriffen und Ausfällen zu begegnen."

Die Resilience-Lösung

Gegründet im Jahr 2016 von Experten aus den höchsten Ebenen des US-Militärs und der Nachrichtendienste, der Versicherungs- und der Technologiebranche, unterstützt Resilience Risiko-, Sicherheits- und Finanzteams dabei, Cyber-Risiken als finanzielle Entscheidung zu verstehen, damit sie den Herausforderungen der heutigen komplexen IT- und Sicherheitslandschaft besser begegnen können.

Das Team aus Cyber-Versicherungsexperten, Datenwissenschaftlern und Cybersicherheitsfachleuten verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der Cyber-Risiken in finanzielle Risiken übersetzt, was es Sicherheits-, Risiko- und Finanzteams ermöglicht, sich auf effektive Strategien zur Verlustprävention, Risikotransfer und Programmoptimierung zu verständigen.

Partner, Makler und Versicherer profitieren von einem Team, dessen Engagement und Fachkompetenz dauerhafte Beziehungen auf der Grundlage von Transparenz, Exzellenz und Vertrauen fördert.

Die preisgekrönten Lösungen von Resilience bieten:

Unterstützt durch globale Versicherer – Deckungssummen von €10 Mio. als Erst- oder Exzedentenversicherung über die Kapazitätsgeber HDI Speciality Global UK, RSA UK & Europe und Accredited.

– Deckungssummen von €10 Mio. als Erst- oder Exzedentenversicherung über die Kapazitätsgeber HDI Speciality Global UK, RSA UK & Europe und Accredited. Hocheffektive Verlustprävention – Resilience arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um tatsächliche Schwachstellen in ihrer Sicherheitsstruktur zu identifizieren, Risiken zu quantifizieren und eine priorisierte Sicherheits-Roadmap zu entwickeln. Zudem sucht das Resilience Risk Operations Center (ROC) proaktiv nach kundenspezifischen Bedrohungen und informiert über besonders relevante Risiken.

– Resilience arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um tatsächliche Schwachstellen in ihrer Sicherheitsstruktur zu identifizieren, Risiken zu quantifizieren und eine priorisierte Sicherheits-Roadmap zu entwickeln. Zudem sucht das Resilience Risk Operations Center (ROC) proaktiv nach kundenspezifischen Bedrohungen und informiert über besonders relevante Risiken. Interne Cyber-Schadenkompetenz – Resilience bietet seinen Kunden rund um die Uhr ein Schaden- und Incident-Management durch ein internes Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Cyber-Schäden.

– Resilience bietet seinen Kunden rund um die Uhr ein Schaden- und Incident-Management durch ein internes Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Cyber-Schäden. Branchenführendes technisches Cyber-Underwriting – Die erfahrenen Underwriter von Resilience, die über langjährige Erfahrung im Bereich Cyber- und Spezialversicherungen verfügen, helfen Kunden, sich wirksamer zu schützen und Verluste zu reduzieren.

Führung

Zur Leitung der regionalen Expansion hat Resilience Thorsten Mairhofer verpflichtet – einen ausgewiesenen Experten im Underwriting von Cyber- und Financial Lines-Risiken. Mairhofer blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Bewertung und Verwaltung komplexer Versicherungsportfolios zurück.

Mit Sitz in München war er zuletzt als Cyber-Underwriter bei QBE Europe tätig und baute auf mehreren Jahren Erfahrung in der Financial & Specialty Markets-Abteilung des Unternehmens auf, wo er sich mit Cyber- und D&O-Versicherungen befasste. Davor bekleidete er Underwriting-Positionen bei Chubb im Bereich Commercial Risks, mit Fokus auf D&O-, Vertrauensschaden- und EPL-Versicherungen.

Zuvor diente Mairhofer als Hauptfeldwebel in der deutschen Luftwaffe und war dort von 1998 bis 2010 tätig. Er hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften der FernUniversität Hagen mit Schwerpunkten in Operations Research, Bank- und Finanzwirtschaft.

„Es ist uns eine Ehre, unsere Partner in Deutschland und Österreich künftig mit direkter Vor-Ort-Unterstützung unter der Leitung von Thorsten betreuen zu dürfen", sagte Rehan Hussain, Head of International Underwriting bei Resilience. „Dank Thorstens Erfahrung und Fachwissen sind wir überzeugt, dass er das Vertrauen unserer Partner genießt - und das wir gemeinsam die größten Herausforderungen bei der Bewertung, Reduzierung und Management von Cyber-Risiken in mittelständischen und großen Unternehmen meistern werden."

Am 16. Mai wird Mairhofer auf dem Kölner Cyber Insurance Forum vertreten sein. Falls Sie mehr über Resilience erfahren möchten, können Sie sich alternativ auch über LinkedIn mit ihm vernetzen.

Über Resilience

Resilience hilft Unternehmen, ihre Cyber-Resilienz zu stärken und materielle Verluste zu vermeiden, indem sie Cyberkriminellen einen Schritt voraus sind. Gegründet von Experten aus den höchsten Ebenen des US-Militärs und der Geheimdienste – und aufgebaut von führenden Persönlichkeiten und Innovatoren aus der Cybersicherheits-, Technologie- und Versicherungsbranche – ist Resilience das weltweit erste Cyberrisikounternehmen, das Software zur Risikoquantifizierung, Cybersicherheitsexperten und Versicherungen in integrierten Lösungen anbietet, die speziell für große und mittelständische Unternehmen entwickelt wurden.

Resilience ist stolz darauf, von führenden Technologie-Investmentgesellschaften wie General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Intact Ventures, Founders Fund, CRV und Shield Capital unterstützt zu werden. Resilience hat seinen Hauptsitz in San Francisco und ist mit Teams in New York, Chicago, Los Angeles, Baltimore, Toronto, London und Dublin weltweit verteilt. Resilience bietet Versicherungsschutz durch seine lizenzierten und bevollmächtigten Kapazitätsgeber und Sicherheitsdienstleistungen durch sein Expertenteam an. Die Resilience Lösung ist über alle Maklerpartner für Kunden in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada und Europa verfügbar.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.cyberresilience.com.

