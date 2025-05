Bit2Me; Cecabank

Cecabank und Bit2Me bereit, ihre umfassende Digital-Asset-Lösung für traditionelle und digitale Banken zu starten

Die neue Lösung bietet Banken Echtzeitzugang zu Marktdaten für Kryptowährungen, sichere Verwahrung von Vermögenswerten sowie eine Handelsplattform mit über 100 digitalen Assets.

Das institutionelle Interesse an digitalen Vermögenswerten wächst rasant, was neue Geschäftsmöglichkeiten für traditionelle Finanzinstitute und kryptonative Unternehmen schafft. Bit2Me und Cecabank reagieren auf diesen Wandel, indem sie eine umfassende Digital-Asset-Lösung speziell für den Bankensektor auf den Markt bringen.

Cecabank ist die führende Verwahrstelle in Spanien und Portugal und verwaltet ab 2024 mehr als 350 Milliarden Euro an verwalteten Vermögenswerten, mit internationaler Präsenz, die auch Deutschland umfasst. Im Mai 2024 haben Cecabank und Bit2Me eine strategische Allianz geschlossen, um Lösungen zu entwickeln, die die Einführung digitaler Vermögenswerte in der Finanzbranche beschleunigen sollen. Die Plattform ist nun bereit für den Start.

Bit2Me, die führende Kryptowährungsplattform in Spanien und eine der bedeutendsten in Europa, sowie Cecabank, eine Top-Verwahrstelle auf der Iberischen Halbinsel, geben den Start einer vollständig integrierten Digital-Asset-Lösung bekannt, die speziell für traditionelle Finanzinstitute zugeschnitten ist. Diese neue Lösung ermöglicht es Banken, Kryptowährungsdienstleistungen schnell, sicher und in Übereinstimmung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der europäischen MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) anzubieten.

Die Lösung bietet sowohl traditionellen als auch digitalen Banken Zugang zu Krypto-Dienstleistungen, einschließlich Verwahrung und RTO (Reception and Transmission of Orders). Bit2Me übernimmt das Handelsmanagement und stellt Echtzeit-Marktdaten, sichere Cold-Wallet-Verwahrung sowie eine Plattform zur Verfügung, die den Kauf, Verkauf und Tausch von über 100 Kryptowährungen mit anpassbaren Optionen und hoher Liquidität ermöglicht.

Cecabank bringt Jahrzehnten an Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor mit, darunter fundiertes regulatorisches Know-how, robuste technische Infrastruktur und umfassende Risikomanagement-Kompetenz. Die Zusammenarbeit mit Bit2Me – bekannt für Transparenz, Widerstandsfähigkeit und regulatorische Konformität – überbrückt die Kluft zwischen traditionellem Bankwesen und digitaler Innovation und stärkt das Vertrauen in digitale Finanzdienstleistungen.

Die Plattform ist vollständig integriert und technisch bereit, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung durch die CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) für teilnehmende Marktteilnehmer.

Aurora Cuadros, Leiterin der Wertpapierdienstleistungen bei Cecabank, erklärt: „Mit dieser Allianz stärkt Cecabank seine Position als Referenzanbieter von Post-Trade-Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte und knüpft an unsere etablierte Rolle in der FIAT-Verwahrung an. Unser Ziel ist es, höchste Qualitätsstandards für institutionelle Kunden zu gewährleisten und unsere Expertise im Bereich Wertpapierdienstleistungen auf die Welt der digitalen Assets auszudehnen."

Die Zukunft digitaler Vermögenswerte im institutionellen Bereich

Immer mehr Banken und Institutionen prüfen den Einsatz digitaler Vermögenswerte, um traditionelle und digitale Währungen in ihre Angebote zu integrieren. Leif Ferreira, CEO und Mitgründer von Bit2Me, betont: „2025 markiert einen Wendepunkt – Banken werden beginnen, aktiv Krypto-Handelsdienstleistungen anzubieten." Abel Peña, Chief Sales Officer von Bit2Me, fügt hinzu: „Das traditionelle Bankwesen spielt eine zentrale Rolle bei der Verbreitung digitaler Vermögenswerte."

Haftungsausschluss

Die Investition in Krypto-Assets ist nicht vollständig reguliert, möglicherweise nicht für Privatanleger geeignet aufgrund ihrer hohen Volatilität, und es besteht das Risiko, den gesamten investierten Betrag zu verlieren.

