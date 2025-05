ServicePower

ServicePower erwirbt Inveniam und revolutioniert das Field Service Management mit Vision-AI-Technologie

Mclean, Va. und Paris (ots/PRNewswire)

ServicePower, ein führender Anbieter von Software für das Außendienstmanagement, gab heute die Übernahme von Inveniam bekannt, einem in Frankreich ansässigen Pionier im Bereich der KI-gestützten Computer-Vision-Technologie zur Automatisierung der Qualitätssicherung im Außendienst. Diese strategische Übernahme ist ein bedeutender Schritt in der Mission von ServicePower, Innovation und Automatisierung in der globalen Field-Service-Management-Branche voranzutreiben.

Inveniam liefert hochmoderne Lösungen für visuelle Intelligenz, die es Unternehmen insbesondere in den Bereichen Telekommunikation, Versorgungsunternehmen und Infrastruktur ermöglichen, Qualitätssicherungs- und Betriebsbewertungen in Echtzeit durchzuführen und die Arbeit der Techniker vor Ort mit Hilfe von Computer Vision und KI-Techniken zu steuern. Mit dieser Übernahme stärkt ServicePower seine Fähigkeit, datengesteuerte, automatisierte Erkenntnisse anzubieten, die Kosten senken, die Effizienz der Techniker steigern und das Kundenerlebnis verbessern.

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für ServicePower und unsere Kunden", sagte Frank Gelbart, Geschäftsführer von ServicePower. „Mit der proprietären KI-Technologie von Inveniam können wir eine neue Ebene der Intelligenz in den Bereich zu bringen, die eine intelligentere Entscheidungsfindung, visuelle Diagnosen in Echtzeit und bessere Serviceergebnisse ermöglicht. Wir freuen uns darauf, die Vision von Inveniam in unsere Plattform zu integrieren und die Grenzen dessen, was Außendiensttechnologie leisten kann, zu erweitern."

„Der Zusammenschluss mit ServicePower ist ein entscheidender Moment auf unserem Weg, den Außendienst durch Vision AI zu revolutionieren", fügt Ahmed Ghorbal, Gründer und Geschäftsführer von Inveniam, hinzu. „Seit der Gründung von Inveniam bin ich von dem Ziel getrieben, die visuelle Komplexität im Feld in skalierbare Echtzeit-Intelligenz zu verwandeln. Die Integration unserer Technologie in die geschätzte Plattform von ServicePower verstärkt unsere Wirkung und bringt uns einer Zukunft näher, in der der Außendienst intelligenter, autonomer und hocheffizient ist."

Durch die Integration der Technologie von Inveniam können die Kunden von ServicePower von der KI-gestützten visuellen Datenerfassung und -analyse profitieren – von der Überprüfung der Glasfaserinstallation bis hin zur Überwachung des Anlagenzustands. Dies führt zu höheren Erstbehebungs- und Installationsraten, verringert die manuelle Kontrolle und unterstützt vorausschauende Servicemodelle.

ServicePower plant, die Fähigkeiten von Inveniam in den kommenden Monaten in seine Plattform zu integrieren, mit speziellen Lösungen, die auf die wichtigsten Branchen zugeschnitten sind, darunter Telekommunikation, Versorgungsunternehmen und Infrastruktur.

Die Transaktion wurde am 6. Mai 2025 offiziell abgeschlossen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu ServicePower

ServicePower ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Außendienstmanagement-Software, die Unternehmen dabei hilft, ihre betrieblichen Abläufe effizienter zu gestalten und Kosten zu sparen. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen eine durchgängige Optimierung der Mitarbeiterproduktivität und bieten eine Echtzeit planung sowie eine intelligente, automatisierte Disposition und eine verbesserte Erfahrung für Kunden, Auftragnehmer und Mitarbeiter. ServicePower wird von Fortune-500-Unternehmen wie GE Appliances, LG, Electrolux, Hisense und AIG geschätzt und ist die einzige Cloud-basierte Plattform, die sowohl beschäftigte Mitarbeiter als auch Vertragspartner nahtlos verwaltet, um bessere Erstbehebungsraten, kürzere Fahrzeiten, höhere CSAT und einen schnellen ROI zu erzielen. Mit der Integration von CRM-, ERP- und IoT-Systemen ist ServicePower eine skalierbare, intelligente Außendienstlösung, die den Außendienstbetrieb umgestaltet und die Kundenzufriedenheit erhöht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia, und ist in den USA und EMEA tätig. Weitere Informationen finden Sie unter servicepower.com.

Informationen zu Inveniam

Inveniam wurde 2018 gegründet und ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Computer-Vision-Lösungen, die die betriebliche Effizienz in den Bereichen Telekommunikation, Versorgungsunternehmen und Infrastruktur verbessern. Inveniam ist für seinen innovativen Ansatz bekannt und arbeitet mit führenden Unternehmen der Branche zusammen, um die Abläufe im Außendienst durch fortschrittliche visuelle Datenanalyse zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter inveniam.fr/.

Original-Content von: ServicePower, übermittelt durch news aktuell