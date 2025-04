We Mean Business Coalition

Neue Umfragen zeigen, dass die Einstellung der Unternehmen zu erneuerbaren Energien weltweit einen Wendepunkt erreicht hat

Eine bahnbrechende globale Umfrage unter Führungskräften der Wirtschaft in 15 Ländern zeigt eine überwältigende Unterstützung für einen schnellen Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbarer Elektrizität.

Die Daten deuten darauf hin, dass ein globaler Wendepunkt erreicht ist: 97 % der Führungskräfte mittlerer und großer Unternehmen befürworten eine Abkehr von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen, und fast 78 % unterstützen die Umstellung auf ein auf erneuerbaren Energien basierendes Stromsystem bis 2035 oder früher.

Während die Staats- und Regierungschefs der Welt ihre nächste Runde der nationalen Klimapläne (NDCs) abschließen, ist die Botschaft der Wirtschaft eindeutig: Erneuerbare Energien sind der beste Weg zu Wirtschaftswachstum, Energiesicherheit und langfristiger Wettbewerbsfähigkeit.

Die von Savanta in den wichtigsten Volkswirtschaften und Schwellenländern durchgeführte Umfrage, die von E3G, Beyond Fossil Fuels und We Mean Business Coalition in Auftrag gegeben wurde, unterstreicht die zunehmende Abkehr der Unternehmen von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Aufschwung durch erneuerbare Energien: Die Ansichten der Unternehmen zur Umstellung auf erneuerbare Energien dienen auch als Warnung - die Mehrheit der Unternehmen gibt an, dass sie ihren Standort verlagern werden, wenn die Regierungen nicht handeln.

Befragt wurden Unternehmensleiter in Australien, Brasilien, Kanada, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Polen, Südafrika, Südkorea, der Türkei, dem Vereinigten Königreich und den USA.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Wettbewerbsfähigkeit auf dem Spiel : Die Hälfte der Führungskräfte aus der Wirtschaft gibt an, dass sie ihre Betriebe (52 %) und Lieferketten (49 %) innerhalb von fünf Jahren auf Märkte mit besserem Zugang zu erneuerbaren Energien verlagern werden.

: Die Hälfte der Führungskräfte aus der Wirtschaft gibt an, dass sie ihre Betriebe (52 %) und Lieferketten (49 %) innerhalb von fünf Jahren auf Märkte mit besserem Zugang zu erneuerbaren Energien verlagern werden. Energiesicherheit ist von größter Bedeutung : Drei Viertel (75 %) der Führungskräfte assoziieren erneuerbare Energien mit einer höheren Energiesicherheit. 78 % der deutschen Führungskräfte glauben, dass ein beschleunigter Umstieg auf erneuerbare Energien die Abhängigkeit Deutschlands von volatilen Energieimporten verringern wird.

: Drei Viertel (75 %) der Führungskräfte assoziieren erneuerbare Energien mit einer höheren Energiesicherheit. 78 % der deutschen Führungskräfte glauben, dass ein beschleunigter Umstieg auf erneuerbare Energien die Abhängigkeit Deutschlands von volatilen Energieimporten verringern wird. Wirtschaftswachstum und Beschäftigung : 77 % verbinden erneuerbare Energien mit Wirtschaftswachstum, 75 % sehen sie als Schlüssel zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

: 77 % verbinden erneuerbare Energien mit Wirtschaftswachstum, 75 % sehen sie als Schlüssel zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Rasche Abkehr von der Kohle: Fast neun von zehn (87 %) der Führungskräfte aus der Wirtschaft, die sich wünschen, dass ihre Regierung Investitionen in erneuerbare Energien Vorrang einräumt, wollen, dass sie innerhalb des nächsten Jahrzehnts aus der Kohleverstromung aussteigen. Mehr als zwei Fünftel (43 %) der mittleren und großen Unternehmen planen, bis 2030 aus der Kohleverbrennung auszusteigen, und mehr als ein Viertel (27 %) beabsichtigt, bis 2035 nachzuziehen.

Fast neun von zehn (87 %) der Führungskräfte aus der Wirtschaft, die sich wünschen, dass ihre Regierung Investitionen in erneuerbare Energien Vorrang einräumt, wollen, dass sie innerhalb des nächsten Jahrzehnts aus der Kohleverstromung aussteigen. Mehr als zwei Fünftel (43 %) der mittleren und großen Unternehmen planen, bis 2030 aus der Kohleverbrennung auszusteigen, und mehr als ein Viertel (27 %) beabsichtigt, bis 2035 nachzuziehen. Kein Platz für neues Gas: Zwei Drittel (67 %) der Führungskräfte wollen den Ausstieg aus der Kohle und ihre Ersetzung durch erneuerbare Energien, Netze und Speicher - ohne neue Gasinfrastrukturen zu schaffen.

