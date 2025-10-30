Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co.KG

Jetzt den Weihnachtsmarkt und das Winter-Erlebnisdorf bei Pflanzen-Kölle entdecken!

Heilbronn (ots)

Es ist kalt geworden, schon früh wird es nun wieder dunkel, die Vorweihnachtszeit beginnt und der Duft von frisch geschlagenen Tannen, Punsch und verschiedenen Leckereien versetzt uns in weihnachtliche Stimmung.

In den Erlebnis-Gartencentern von Pflanzen-Kölle lädt der einzigartige Weihnachtsmarkt ein, die neuesten weihnachtlichen Trends und tollen Angebote zu entdecken und vielleicht schon das ein- oder andere Geschenk für seine Liebsten zu finden.

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine magische Reise durch funkelnde Lichter, duftende Tannenzweige und festliche Inspirationen für zuhause.

Unter dem diesjährigen Motto "Kölle Weihnachts-Express" lädt Pflanzen-Kölle auf eine magische Reise ein und verführt zum Staunen, Stöbern und Träumen mit stimmungsvoller Dekoration, Lichterglanz und liebevoll ausgesuchten Ideen für Haus und Garten.

An jeder Haltestelle wartet ein kleines Erlebnis, das Herz und Sinne erwärmt:

Weihnachtsfiguren, die sich wie von Zauberhand bewegen, bringen Kinderaugen zum Leuchten, Fotopoints laden ein, ein unvergessliches Erinnerungs-Foto zu schießen und eine Rodelbahn sorgt für jede Menge Spaß im Winter-Erlebnisdorf!

In der Waldschenke duftet es nach Wald und Winter - hier finden Sie Genussmomente und Geschenkideen, die Gemütlichkeit versprechen.

Die Winterblüte verzaubert mit Christrosen, den zarten Boten von Hoffnung und Neuanfang.

Bei Weihnachten unter Wasser taucht man ein in eine schimmernde Unterwasserwelt - geheimnisvoll, glitzernd und wunderschön.

In der Adventsbinderei entstehen handgefertigte Kränze, Gestecke und Dekorationen - frisch, kreativ und voller Weihnachtsduft.

Auch verschiedenste Beleuchtungsideen, Kerzen in großer Auswahl, Echtwachskerzen oder LED-Kerzen, Weihnachtskugeln in verschiedensten Farben und Größen, Baumschmuck, weihnachtliche Delikatessen und Accessoires bietet der außergewöhnliche Weihnachtsmarkt von Pflanzen-Kölle in Hülle und Fülle!

Und die kleinen Besucher dürfen sich freuen: Im Kindershop warten zauberhafte Spielideen, Plüschfreunde und kleine Überraschungen, die Kinderaugen leuchten lassen.

Wer es sich in der kalten Jahreszeit gemütlich machen möchte, wird im Pflanzen-Kölle Bekleidungsshop fündig - mit warmen, stilvollen Looks für Winterspaziergänge und Adventsabende.

Beim Weihnachtsbaumverkauf im Außenbereich inspiriert die stimmungsvolle Atmosphäre und bei der großen Auswahl verschiedenster Bäume findet bestimmt jeder seinen passenden Baum für das Weihnachtsfest. Anspitz-Service, transportgerechtes Verpacken und auf Wunsch Einlade-Service ins Auto sind bei Pflanzen-Kölle selbstverständlich.

Ob eine Blaufichte mit leichtem Duft, eine edle Nobilistanne oder die beliebte Nordmanntanne, ein umweltfreundlicher Bio-Tannenbaum, getopft oder frisch geschlagen, groß und stattlich oder lieber klein und schlicht, die Auswahl ist riesig!

Und zu jedem bei Pflanzen-Kölle gekauften, geschlagenen Weihnachtsbaum erhält man sogar noch ein Gratis Rubbellos mit garantiertem Gewinn dazu!

Steigen Sie ein - der Kölle Weihnachts-Express führt Sie durch eine Welt voller Weihnachtszauber, Genuss und Inspiration.

Lassen Sie sich begeistern, entdecken Sie Neues und spüren Sie die Magie der Weihnachtszeit bei Pflanzen-Kölle.

Genaue Informationen zu Öffnungszeiten und den einzelnen Aktionen des Winter-Erlebnisdorfes in den Filialen erfährt man am Kundenservice oder unter

www.pflanzen-koelle.de/termine/

Original-Content von: Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell