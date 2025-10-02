Pflanzen-Kölle in neuem Design

Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co.KG

Pflanzen-Kölle stellt Markenrelaunch vor

Mehr Natur, mehr Qualität, mehr Erlebnis - Pflanzen-Kölle startet mit neuem Markenauftritt in die Zukunft

Pflanzen-Kölle, das traditionsreiche Erlebnisgartencenter, präsentiert einen umfassenden Markenrelaunch. Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit am Markenkern zeigt das Unternehmen nun ein komplett erneuertes Erscheinungsbild: von Logo und Farben über Plakate und Fahnen bis hin zu den Fassaden des Gartencenters. Hinter dem neuen Design steckt jedoch mehr als eine optische Veränderung - es ist das sichtbare Zeichen für eine Neuausrichtung, die die Themen Natur, Qualität und Erlebnis noch stärker in den Mittelpunkt rückt.

Mit dem Relaunch verfolgt Pflanzen-Kölle ein klares Ziel: Die Marke soll das widerspiegeln, was Kundinnen und Kunden seit jeher im Unternehmen erleben - ein besonderes Zusammenspiel aus Pflanzenvielfalt, gärtnerischer Kompetenz und einem unverwechselbaren Einkaufserlebnis. Dabei geht es nicht darum, Qualität durch laute Botschaften hervorzuheben, sondern sie durch Klarheit und Natürlichkeit erlebbar zu machen. Die neuen Farben und die charakteristische Schrift unterstreichen diese Werte und sorgen für eine klare Wiedererkennbarkeit, selbst ohne Logo oder Bildsprache.

"Eine Marke ist weit mehr als ein Logo. Mit unserem neuen Auftritt rücken wir die Natur stärker in den Mittelpunkt und schaffen ein Einkaufserlebnis, das inspiriert und begeistert", sagt Koray Altintas, Marketing-Leitung bei Pflanzen-Kölle.

Qualität bleibt dabei das Fundament des Unternehmens. Sie zeigt sich im Sortiment, in den Gärtnereien, in den Dienstleistungen und im direkten Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig wird das gute Preis-Leistungs- Verhältnis weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

Eine Marke zeigt sich nicht nur in der Außenwirkung, sondern insbesondere auch im Umgang mit den Mitarbeitenden. Dieses Bewusstsein war ein entscheidender Leitgedanke bei der Entwicklung des neuen Markenbildes.

Der Relaunch ist damit ein starkes Signal für die Zukunft. Kundinnen und Kunden können sich auf noch mehr Orientierung und Natürlichkeit freuen, auf emotionale Einkaufserlebnisse und Gartencenter, die den Zeitgeist aufgreifen, ohne die Wurzeln zu verlieren. Pflanzen-Kölle das Familienunternehmen in 7. Generation verbindet Tradition und Moderne - und setzt so den Rahmen für die kommenden Jahre, in denen Natur, Nachhaltigkeit und Erlebnis im Mittelpunkt stehen werden.

