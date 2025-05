GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH

Grüner Werkzeugkasten | Green Toolkit offiziell für Filmförderung zugelassen - erster ISO-zertifizierter CO2-Rechner für audiovisuelle Produktionen in Deutschland

Förderfähig ab sofort nutzbar

Der von der GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH für audiovisuelle Produktionen entwickelte CO2-Rechner Grüner Werkzeugkasten | Green Toolkit ist vom Arbeitskreis Green Shooting in Abstimmung mit der Filmförderungsanstalt (FFA) offiziell als Tool im Rahmen der Green-Motion-Initiative und der ökologischen Standards für öffentlich finanzierte Film- und Fernsehproduktionen in Deutschland zugelassen worden.

Damit ist bestätigt: Grüner Werkzeugkasten | Green Toolkit erfüllt die Anforderungen, um in allen relevanten Förderkontexten - auf Bundes- wie Länderebene - eingesetzt zu werden. Somit können Förderanträge ab sofort mit Green Toolkit bearbeitet werden. Die Zulassung betrifft potenziell mehrere hundert Produktionen pro Jahr - ein deutliches Signal für die Zukunft unabhängiger, ISO-basierter Nachhaltigkeitstools in der Branche.

Grüner Werkzeugkasten | Green Toolkit ist mit seinem innovativen Ansatz für ganzheitliches Green Producing der erste und weltweit einzige Anbieter, der nach Durchlaufen eines komplexen Prüfprozesses die Validierung seiner Berechnungsmethodik und Datenqualität zur CO2-Bilanzierung von Filmproduktionen für die Zertifizierung nach ISO 14067:2019-2 erhalten hat.

Nicht zuletzt hat Green Toolkit zusammen mit dem Oscar-prämierten US-Filmstudio A24 auch die erste ISO 14067-Zertifizierung für einen internationalen Spielfilm ("Mother Mary") erzielt, der mit der Erfüllung derstrengen Standards des Product Carbon Footprint (PCF) einen neuen Maßstab setzt.

Diesen Vorteil können Film- und Medienproduzenten in Deutschland nun voll ausschöpfen: Durch die Zulassung des Green Toolkit als CO2-Kalkulationstool akzeptiert die vom Arbeitskreis Green Shooting beauftragte Prüfstelle des Labels Green Motion Abschlussberichte, die mit Grüner Werkzeugkasten | Green Toolkit erstellt wurden, als förderrelevant und konform mit den geltenden ökologischen Mindeststandards.

Wichtig für die Praxis: Bei Anträgen auf Filmförderung werden die Kosten für die Nutzung des Green Toolkit im Rahmen der allgemeinen Herstellungskosten anerkannt.

Praxisgerechtes Tool zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsauflagen im Filmbereich

Mit der Zulassung erreicht Green Toolkit, was das Team von Beginn an angestrebt hat: eine standardisierte, ISO-basierte Lösung, die klimabewusstes Produzieren vereinfacht - und zugleich alle Anforderungen für die öffentliche Förderung erfüllt.

"Wir haben bewusst einen unabhängigen Weg eingeschlagen - die offizielle Anerkennung als förderkonformes CO2-Kalkulationstool bestätigt, dass sich ein fundierter, praxisgeleiteter Ansatz auch gegen etablierte Strukturen durchsetzen kann", sagt Lisa Plesser, Geschäftsführerin der GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH.

"In weniger als drei Jahren - vollständig privat finanziert - ist es uns gelungen, ein ISO-konformes Tool zu entwickeln, das nicht nur technisch überzeugt, sondern sich nahtlos in internationale Nachhaltigkeitsstrategien integrieren lässt. Dabei konnten wir auf über 30 Jahre Branchenerfahrung und den kontinuierlichen Austausch mit Stakeholdern aus Produktion, Sendern, Förderinstitutionen und Hochschulen zurückgreifen."

Ein besonderer Meilenstein ist die Zulassung für Green-Toolkit-Gründer Roman Russo, der die Idee mit Weitblick und Konsequenz verfolgt hat - und das zu einem Zeitpunkt, als viele den Erfolg eines eigenständig entwickelten Tools für unwahrscheinlich hielten.

"Es wurde lange bezweifelt, dass ein privat initiiertes System die komplexen Anforderungen der öffentlichen Förderung so zügig erfüllen kann", so Plesser. "Doch Roman hat an seine Vision geglaubt - und ebenso die Menschen, die sie mitgetragen, weiterentwickelt und in die Praxis gebracht haben."

Von Anfang an war das Ziel nicht nur die CO2-Berechnung, sondern die Systematisierung und Vereinfachung nachhaltiger Produktionsabläufe - abgestimmt auf reale Prozesse, Anforderungen und Zeitbudgets der audiovisuellen Branche.

Green Toolkit ist in vielen Ländern erfolgreich im Einsatz - unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, ebenso wie in den USA, Kanada und über 30 weiteren Ländern. Das Tool wird sowohl in Einzelproduktionen als auch in institutionellen Zusammenhängen eingesetzt - von Förderanträgen über Senderstrategien bis hin zu internationalen Koproduktionen und in Studios.

Zu den bisher umgesetzten Projekten zählen neben der wegweisenden A24-Produktion "Mother Mary" viele namhafte Produktionen wie etwa "Die Schule der magischen Tiere 3" der Kordes & Kordes Filmproduktion, die mit dem wichtigen Umweltpreis Eisvogel 2024 ausgezeichnet worden ist.

Green Toolkit "Founders Edition" für kleine Budgets

Mit der kostenfreien "Founders Edition" stellt die GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH eine faire und sofort nutzbare Lösung zur Verfügung - insbesondere für Förderanträge, Kleinstproduktionen, Filmhochschulen und alle, die noch keine Finanzierung gesichert haben. Die "Founders Edition" richtet sich gezielt an neue Nutzerinnen und Nutzer mit begrenztem Budget.

Bereits vor der offiziellen Anerkennung sind mit Green Toolkit mehr als 1.500 Produktionen bilanziert worden - die Erfahrung aus der Praxis sind direkt in die Einstiegslösung eingeflossen.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://founders.greentoolkit.com

Während bei anderen Anbietern oft Servicegebühren oder Firmen-Accounts Voraussetzung sind, reicht bei Green Toolkit: einmal registrieren, kostenlos starten - und bei Bedarf upgraden.

Über die Green-Motion-Initiative

Die Green-Motion-Initiative ist ein Zusammenschluss führender Akteure der deutschen Film-, TV- und VoD-Branche, darunter Produktionsfirmen, Sender, VoD-Dienste und Filmförderinstitutionen. Ziel der Initiative ist es, durch die Einführung einheitlicher ökologischer Mindeststandards eine nachhaltigere Produktionsweise zu fördern.

Seit dem 1. Juli 2023 ist die Einhaltung dieser Standards Voraussetzung für die öffentliche Förderung audiovisueller Produktionen in Deutschland. Produktionen, die die festgelegten Kriterien erfüllen, können mit dem Label Green Motion ausgezeichnet werden, das ihr Engagement für umweltfreundliche Produktionspraktiken sichtbar macht.

Über Green Toolkit | GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH

Green Toolkit ist eine digitale Plattform für nachhaltige Film-, TV-, Event- und Festivalproduktionen mit Sitz in Köln. Entwickelt von der GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH, wurde das Tool bereits in über 1.500 Produktionen in mehr als 35 Ländern eingesetzt - von fiktionalen Stoffen über Events bis zu internationalen Koproduktionen.

Die Plattform bietet einen ISO 14067-zertifizierten CO2-Rechner, interaktive Dashboards, ESG-konforme Berichte und modulare Tools, mit denen sich Umweltwirkungen entlang des gesamten Produktionsprozesses in der audiovisuellen Industrie transparent steuern lassen.

Green Toolkit kommt in international ausgezeichneten Produktionen, senderinternen Nachhaltigkeitsstrategien sowie in maßgeschneiderten Studio-Lösungen zum Einsatz - und unterstützt Teams dabei, Nachhaltigkeit konkret umzusetzen.

Die Mission: Nachhaltigkeit messbar, anwendbar und produktionsnah gestalten - mit dem Ziel, bis 2026 einen international anschlussfähigen Branchenstandard mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

Presseseite: https://press.greentoolkit.com | Webseite: https://berlinale.greentoolkit.com

