KND Complex Litigation

MITTEILUNG ÜBER DIE GENEHMIGUNG DES VERGLEICHS

Vancouver, Bc und Toronto (ots/PRNewswire)

HABEN SIE ZWISCHEN DEM 9. OKTOBER 2020 UND DEM 15. AUGUST 2022 (EINSCHLIESSLICH) WERTPAPIERE DER TREVALI MINING CORPORATION ERWORBEN? EIN VOM OBERSTEN GERICHT VON BRITISCH-KOLUMBIEN GENEHMIGTER VERGLEICH KANN IHRE RECHTE BEEINTRÄCHTIGEN. MÜSSEN SIE MÖGLICHERWEISE SOFORT HANDELN.

KND Complex Litigation gibt die endgültige Genehmigung des Vergleichs in einer Wertpapiersammelklage bekannt, die im Namen einer Gruppe von Aktionären von Trevali Mining Corporation ("Trevali") im Zusammenhang mit den Verfahren vor dem Supreme Court of British Columbia at Vancouver Registry, Nr. VLC-S-S-228113 ("Securities Class Action") und Nr. S-226670 ("CCAA Proceedings").

Der Vergleich sieht die Zahlung von 2,8 Mio. $ zur vollständigen und endgültigen Beilegung der Ansprüche der Mitglieder der Sammelklägergruppe sowie die vollständige und endgültige Freistellung von Trevali und einigen seiner ehemaligen Direktoren vor, die in der Securities Class Action als Beklagte benannt wurden. Der Vergleich ist kein Eingeständnis von Haftung, Fehlverhalten oder Schuld seitens der Beklagten, die alle die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestritten haben und weiterhin bestreiten.

Um eine Entschädigung zu beantragen, müssen anspruchsberechtigte Mitglieder der Sammelklägergruppe bis zum 4. Dezember 2025, 23:59 Uhr Vancouver (Pazifik), ein Anspruchsformular ausfüllen und einreichen. Weitere Einzelheiten und Anweisungen sowie die Möglichkeit zur Einreichung eines Antragsformulars finden Sie auf der Website des Claims Administrator unter http://trevalisettlement.com/ .

Der Anspruchsverwalter in Bezug auf diesen Vergleich ist Concilia und kann telefonisch unter 1-888-343-9770 oder per E-Mail unter trevali@conciliainc.com kontaktiert werden. Anfragen bezüglich der Verwaltung des Vergleichs und des Anspruchsverfahrens sind ausschließlich an den Anspruchsverwalter zu richten.

Die in Toronto ansässige Anwaltskanzlei KND Complex Litigation ist der Anwalt der Sammelkläger. KND Complex Litigation verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vertretung von Anlegern und Verbrauchern bei Wertpapier-Sammelklagen und komplexen Rechtsstreitigkeiten in mehreren kanadischen Gerichtsbarkeiten. Der Anwalt der Sammelklägergruppe kann kontaktiert werden unter c/o Sage Nematollahi, trevali@knd.law.

Sage Nematollahi, KND Complex Litigation, trevali@knd.law

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mitteilung-uber-die-genehmigung-des-vergleichs-302523745.html

Original-Content von: KND Complex Litigation, übermittelt durch news aktuell