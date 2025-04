RIAD CORPORATION INC.

RIAD Corp. stellt auf der ITB Berlin 2025 die KI-gestützte Gruppen-Hotelbuchungsplattform Ria vor

Berlin (ots/PRNewswire)

BERLIN, 14. April 2025 Riad Corporation, ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Reisetechnologie, hat sein Flaggschiffprodukt, RIA 1.0, erfolgreich auf der ITB Berlin 2025, einer der weltweit größten Tourismusmessen, vorgestellt. Das Unternehmen konnte während der dreitägigen Veranstaltung mehr als 300 Besucher an seinem Stand begrüßen und 150 neue Kunden gewinnen, was einen wichtigen Meilenstein für seine globale Expansion darstellt.

RIA 1.0 ist eine fortschrittliche KI-Plattform, die Gruppen-Hotelbuchungen vollständig automatisiert und auf Reisebüros und Firmenkunden mit komplexen Anforderungen zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen ermöglicht RIA sowohl Direktbuchungen als auch individuelle Gruppenanfragen, die vollständig von KI ohne manuelle Arbeit verarbeitet werden. Die Plattform vereinfacht umfangreiche Buchungen für mehrere Hotels - Aufgaben, die normalerweise Tage dauern – und erledigt sie in wenigen Minuten.

Während der ITB Berlin präsentierte die Riad Corporation Live-Demos, die zeigten, wie die RIA-KI-Engine verschiedene Buchungsszenarien mit hohem Volumen bewältigt. Die Teilnehmer lobten die intuitive Benutzeroberfläche, die nahtlose Integration und die Echtzeit-Reaktionen auf spezifische Kundenbedürfnisse, einschließlich Firmenveranstaltungen, MICE-Buchungen und Incentive-Gruppen.

Mike Lee, CEO der Riad Corporation, kommentierte: „Es war wirklich bedeutsam, so viele globale Partner auf der ITB Berlin zu treffen, und wir sind stolz darauf, der Welt unsere Technologie zu präsentieren." Er fügte hinzu: „Wir werden uns weiterhin auf Forschung und Entwicklung konzentrieren, um stärkere Innovationen zu liefern und einen größeren Erfolg auf globaler Ebene zu erzielen."

Darüber hinaus kündigte die Riad Corporation an, noch in diesem Jahr einen KI-gestützten Gruppen-Flugbuchungsdienst einzuführen, der RIA zu einer umfassenden Gruppenreiseplattform macht, die sowohl Hotels als auch Flüge abdeckt.

RIA hat in Südostasien mit über 800 Unternehmenskunden bereits an Dynamik gewonnen und will bis Ende 2025 2.000 Kunden erreichen.

Das starke Debüt der Riad Corporation auf der ITB Berlin spiegelt die steigende Nachfrage nach KI-gesteuerten Lösungen im Tourismus wider. Da Gruppenreisen immer komplexer werden, ist RIA 1.0 in der Lage, den Markt mit unübertroffener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Automatisierung anzuführen.

Weitere Informationen zur RIA-Lösung von Riad finden Sie unter ' www.ria-travel.com'.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2646943/ria.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2646944/RIAD_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/riad-corp-stellt-auf-der-itb-berlin-2025-die-ki-gestutzte-gruppen-hotelbuchungsplattform-ria-vor-302424400.html

Original-Content von: RIAD CORPORATION INC., übermittelt durch news aktuell