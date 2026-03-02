Purpose Green

Purpose Green wird Partner von Engel und Völkers Commercial Deutschland für bundesweites Beratungsangebot

Bereits über 3 Mio. m² analysiert: Purpose Green übernimmt Analysen zu Energieeffizienz und CO2-Emissionen für Engel & Völkers Commercial

Die Berliner Energie- und Sanierungsexpert:innen von Purpose Green und Engel & Völkers Commercial bauen ihre Zusammenarbeit über das Headquarter bundesweit aus. Ziel der Partnerschaft ist es, Eigentümer:innen und Investor:innen in allen Phasen des Transaktions- und Beratungsprozesses von Bestandsimmobilien zu unterstützen. Dafür stellt Purpose Green ein Tool bereit, mit dem der energetische Ist-Zustand von Gebäuden auf Basis von ESG- und Energieeffizienzdaten analysiert und bewertet werden kann. Das schafft eine datenbasierte Grundlage, um den Sanierungsbedarf einzuschätzen und Investitionsentscheidungen wirtschaftlich sinnvoll zu treffen.

Kern der Kooperation ist die Integration datenbasierter ESG- und Energieanalysen von Purpose Green in die Beratungspraxis von Engel & Völkers Commercial - von der strategischen An- und Verkaufsberatung über die Portfolioanalyse bis hin zur konkreten Planung und Umsetzung wirtschaftlicher Sanierungen. Erste energetische Sanierungsprojekte wurden im Rahmen der Partnerschaft bereits erfolgreich initiiert und umgesetzt.

Über das digitale "Green+ Portal" lassen sich der energetische Ist-Zustand, zukünftige CO2-Kosten, regulatorische Risiken sowie wirtschaftlich sinnvolle Sanierungsoptionen schnell analysieren und für Kund:innen transparent und nachvollziehbar aufbereiten.

Vom Projekt zur Partnerschaft: Millionen Quadratmeter bereits bewertet

In der bisherigen Zusammenarbeit mit Engel & Völkers Commercial wurden bereits über 3 Mio. m² Fläche von Wohn- und Geschäftshäusern digital bewertet. Auf dieser Grundlage konnte der Energiebedarf der analysierten Gebäude sowie deren Sanierungsbedarf eingeordnet und in strategische Investitionsentscheidungen überführt werden. Die Partnerschaft hat sich damit als praxisnaher Hebel erwiesen, um ESG-Kriterien in investitionsrelevante Entscheidungen zu integrieren.

Till-Fabian Zalewski, CEO D-A-CH von Engel & Völkers, sagt dazu: "ESG-Daten spielen in der Immobilienberatung eine zunehmend wichtige Rolle. Mit Purpose Green haben wir einen Partner gefunden, der uns relevante Informationen schnell, strukturiert und praxisnah zur Verfügung stellt. Das ermöglicht uns, Eigentümer:innen und Investor:innen belastbare Entscheidungsgrundlagen rund um Energieeffizienz und Sanierungsbedarfe für Kauf, Verkauf und Wertsteigerungsmaßnahmen zu bieten."

Lennart Christel, Co-Founder & Geschäftsführer Purpose Green, unterstreicht: "Die wirtschaftliche Zukunftssicherung von Immobilien entscheidet heute maßgeblich über ihre Wettbewerbsfähigkeit. Zusammen mit Engel & Völkers verbinden wir Marktkenntnis mit strategischer Beratung, um Investitionen so zu steuern, dass sie sich rechnen: durch stabile Werte, bessere Finanzierungsbedingungen und nachhaltige Renditeperspektiven."

Über Engel & Völkers Commercial

Das international tätige Beratungs- und Vermittlungsunternehmen für Anlage- und Gewerbeimmobilien, Engel & Völkers Commercial, ist in der D-A-CH-Region mit mehr als 95 Gewerbebüros vertreten und damit direkter Ansprechpartner der Wirtschaft vor Ort. Die fachliche Expertise umfasst die Segmente Wohn- und Geschäftshäuser/ Anlageimmobilien, Büro- und Handelsflächen, Industrie- und Logistikimmobilien, land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie die Bereiche Investment Consulting und Hotel Consulting. Engel & Völkers Commercial ist Teil des weltweiten Engel & Völkers Netzwerks mit mehr als 16.700 Expert:innen in über 35 Ländern. www.engelvoelkers.com/commercial

Über Purpose Green

Purpose Green ist eines der führenden deutschen Climate-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das den Gebäudesektor mit umfassenden End-to-End-Lösungen für energetische Sanierungen und ESG-geleitetes Asset-Management transformiert. Als einziges Unternehmen in Deutschland bietet Purpose Green für die Immobilienbranche einen ganzheitlichen, modular kombinierbaren Ansatz: Über das eigene Green+ Portal werden intelligente Softwarelösungen mit fachlicher ESG- und Energieberatung sowie operativer Bauleitung vernetzt.

Immobilieneigentümer, Verwalter und institutionelle Fonds erhalten so passgenaue Unterstützung bei der Transformation von Mehrfamilienhäusern, Wohn- und Geschäftshäusern sowie Bürogebäuden - sowohl auf Einzelobjekt- als auch auf Portfolioebene. Auf diese Weise ermöglicht Purpose Green, individuelle Nachhaltigkeitsziele effizient zu erreichen, CO2-Emissionen signifikant zu senken und Immobilien gleichzeitig im Hinblick auf Werterhalt und nachhaltige Wertsteigerung zukunftssicher aufzustellen.

Gegründet wurde Purpose Green im Jahr 2023 von Okitonga Memba und den Brüdern Lucas und Lennart Christel. Unterstützt von führenden Frühphaseninvestoren wie Speedinvest, Atlantic Labs und Fifth Wall treibt Purpose Green einen nachhaltigen Wandel zur Dekarbonisierung des Immobiliensektors voran.

Weitere Informationen zur Sanierungsberatung mit Engel & Völkers Commercial: https://www.engelvoelkers.com/de/de/commercial/services/sanierungsberatung

