Region Murau erleben - mit Wanderschuhen und Badehose

Murau (ots)

Glasklare Gebirgsbäche, stille Seen und tosende Wasserfälle gepaart mit Waldlandschaften, Almwiesen und Berggipfeln. Die Erlebnisregion Murau in der Steiermark verbindet eindrucksvoll die Schönheit der imposanten Bergwelt mit idyllischen Wasseroasen.

Viele Wanderungen führen entlang von Gewässern und bieten damit nicht nur ein einzigartiges Panorama, sondern auch ein erfrischendes Naturgefühl. Ob sportlich ambitioniert oder gemütlich unterwegs, in der Region Murau findet jeder seine ganz persönliche Lieblingsroute.

Eine der schönsten Kombinationen aus Wasser und Wandererlebnis ist der Etrachsee-Rundwanderweg. Die rund 2 km lange Tour führt gemütlich um den malerischen Hochgebirgssee (1.374 m) und dauert etwa 1 Stunde - ideal für Familien und Genusswanderer.

Auf der Turracher Höhe (1.763 m) wartet der 3-Seen-Rundweg, der - wie der Name verrät - gleich drei Naturjuwele verbindet: Grünsee, Schwarzsee und Turracher See. Die 7,6 km lange Runde ist in etwa 2,5 Stunden zu schaffen. Abwechslungsreiche Waldwege, Holzstege und herrliche Aussichten machen diesen Weg zu einem Highlight.

Wer etwas mehr Höhenmeter nicht scheut und trittsicher ist, wird mit den Zwieflerseen am Sölkpass belohnt. Die mittelschwere Tour ist rund 3,8 km lang, dauert etwa 2 Stunden und führt teils durch schattige Waldpassagen zu den beiden stillen, klaren Bergseen. Zwei Oasen der Ruhe auf rund 2.000 Metern Seehöhe.

Spektakulär wird es beim Günster Wasserfall, dem höchsten Wasserfall der Steiermark mit einer Fallhöhe von 65 Metern. Der Wasserfall ist durch Brücken und Treppen erschlossen. Dieser bestens ausgebaute und durch Geländer gesicherte Weg führt bis zum höchsten Punkt auf 1.217 Meter. Ideal an heißen Tagen!

Die Graggerschlucht mit ihrem Kaskadenwasserfall begeistert auf einer ca. 2 Stunden langen Strecke mit romantischen Waldwegen, Holzbrücken und Schluchtenblicken. Ein besonders atmosphärischer Weg, bei dem man dem Wasser ganz nah ist.

Wer lieber flach und gemütlich wandert, findet am Furtner Teich in Neumarkt i. d. Steiermark die ideale Strecke: 2,6 km Rundweg, Kinderwagen tauglich und in ca. 1 Stunde und 15 Minuten begehbar. Bestens geeignet für Familien und Naturliebhabern, denn die reichhaltige Vogel- und Wassertierwelt ist perfekt für Naturbeobachtungen.

Natur erleben, Wasser spüren, Vorteile genießen

Ob hoch hinauf zu Bergseen, entlang rauschender Wasserfälle oder gemütlich durchs Tal - die Erlebnisregion Murau ist ein echter Tipp für all jene, die Wasser, Berge und Naturabenteuer lieben. Und wer in der Region nächtigt, darf sich freuen: Die Murau GästeCard gibt es bei zwei Übernachtungen in einem Partnerbetrieb gratis dazu. Sie ist vom 1. Mai bis 2. November2025 gültig und bietet in diesem Zeitraum zahlreiche Inklusivleistungen und Ermäßigungen. Öffentlicher Verkehr, alle Sommer-Bergbahnen in der Region Murau, Museen, Freibäder und vieles mehr sind inklusive.

So wird dein Urlaub in der Region zum Rundum-Erlebnis mit echtem Mehrwert. Mehr Infos dazu unter: www.regionmurau.at

