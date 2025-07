Operatives Führungskommando der Bundeswehr

Drehscheibe Deutschland: Bundeswehr und Bundesamt für Logistik und Mobilität unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Berlin (ots)

Der Präsident des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM), Christian Hoffmann, sowie der Stellvertreter des Befehlshabers des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr und Kommandeur Territoriale Aufgaben, Generalleutnant André Bodemann, unterzeichneten am 14. Juli 2025 eine Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.

Die Kooperationsvereinbarung stellt einen weiteren Meilenstein für den Operationsplan Deutschland dar. Der Plan ist eine Reaktion auf die aktuelle russische Bedrohung und die sich damit insgesamt verschärfende sicherheitspolitische Lage in Europa. Deutschland hat im Bündnisrahmen u.a. die Aufgabe, den Aufmarsch alliierter Streitkräfte zur Abschreckung und nötigenfalls Verteidigung an die Ostflanke der NATO sicherzustellen. Aufgrund seiner geografischen Lage fungiert es dabei als Drehscheibe.

Um hierbei belastbar und resilient aufgestellt zu sein, bedarf es einer intensiven sowie gut organisierten Zusammenarbeit zwischen allen zivilen und militärischen Stellen. In der nun unterzeichneten Kooperationsvereinbarung werden Unterstützungsleistungen des BALM im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeiten und Befugnisse festgelegt. So leistet das BALM bei der Vorbereitung der Sicherstellung von Transportbedarfen der Bundeswehr im Rahmen der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit Hilfestellung und unterstützt die Bundeswehr auf spezifische Anforderung bei Warnaufgaben, um eine reibungslose Durchführung militärischer Transporte in geschlossenen Verbänden zu gewährleisten. Darüber hinaus liefert es wichtige Informationen, die zur Erstellung eines gesamtstaatlichen Lagebildes beitragen.

"Die Kooperationsvereinbarung ist ein weiterer entscheidender Schritt hin zu einer robusten und funktionsfähigen Drehscheibe Deutschland", sagte Generalleutnant Bodemann. "Dem Bundesamt für Logistik und Mobilität danke ich für diese Unterstützung sehr. Die nun getroffene Vereinbarung ist äußerst gewinnbringend und setzt ein klares Zeichen. Denn nur gemeinsam und im gesamtstaatlichen Ansatz können wir ein hohes Maß an militärischer Mobilität gewährleisten."

BALM-Präsident Christian Hoffmann äußerte sich ebenfalls: "Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung schaffen wir den Grundstein für eine enge und verbindliche Zusammenarbeit mit dem Operativen Führungskommando der Bundeswehr. Im Verständnis dieser gesamtstaatlichen Aufgabe werden wir unsere Expertise entlang unserer Aufgabenbreite bei der Vorbereitung und Umsetzung des Operationsplans Deutschland einbringen."

Mit der Kooperationsvereinbarung wird die Zivil-Militärische Zusammenarbeit zwischen dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und der Bundeswehr enger verzahnt.

