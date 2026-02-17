Lavazza

Il mio Caffè: Lavazza feiert Caffè so individuell wie das Leben

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Vom ersten Schluck am Morgen bis zum bewussten Genuss am Abend - Lavazza zeigt, wie vielfältig italienischer Caffè Genuss im Alltag sein kann.

Caffè ist so vielfältig wie die Menschen, die ihn genießen. Mal ist er ein ruhiger Begleiter am Morgen, mal ein intensiver Espresso zwischendurch, mal ein bewusster Genussmoment am Abend. Mit einem breiten Sortiment zeigt Lavazza, dass es für jede Vorliebe, jede Tageszeit und jeden Lebensstil den passenden Caffè gibt - immer getragen von italienischer Leidenschaft, Qualität und dem Anspruch, Genuss für alle erlebbar zu machen.

Seit jeher versteht Lavazza Kaffee nicht als Einheitsprodukt, sondern als Ausdruck von Persönlichkeit, Ritualen und Momenten. Die Vielfalt der Bohnen, Röstungen, Aromen und Zubereitungsformen spiegelt genau das wider: Caffè als individuelles Erlebnis - so unterschiedlich wie die Menschen selbst.

Für jeden Moment der passende Caffè

Ein Klassiker dieser Vielfalt ist Qualità Rossa. Schon die Farbe steht sinnbildlich für italienische Kaffeekultur: Rot wie die Leidenschaft für Genuss. Die ausgewogene Mischung mit mittlerer Röstung überzeugt mit fruchtigen und schokoladigen Noten und macht Qualità Rossa zu einem Kaffee für jeden Tag - verlässlich, harmonisch und zu jeder Tageszeit passend.

Für alle, die ihren Espresso besonders cremig lieben, bietet Espresso Italiano Cremoso ein zartes Geschmackserlebnis mit langanhaltender Crema. Die mittlere Röstung bringt feine Kakao- und Gewürznoten hervor und sorgt für einen angenehmen, runden Abgang - ideal für den täglichen Espresso-Moment.

Vielfalt bedeutet bei Lavazza auch Freiheit in der Entscheidung. Mit Lavazza Decaf - My Rich Break ist Kaffeegenuss jederzeit möglich. Die mitteldunkle Röstung mit holzigen und tabakartigen Noten bewahrt den charaktervollen Geschmack und zeigt, dass entkoffeinierter Caffè kein Kompromiss sein muss, sondern ein bewusster Genussmoment.

Der passende Caffè Genuss auf Knopfdruck

Auch im Kapselbereich spiegelt sich die Bandbreite und Vielfalt von Lavazza wider. NCC [1] Crema e Gusto steht für ein vollmundiges Caffè-Erlebnis mit intensiver Aromatik. Arabica- und Robusta-Bohnen aus Südamerika und Afrika, kombiniert mit einer langsamen Röstung, entfalten Noten von dunkler Schokolade, Holz und Gewürzen - kraftvoll, rund und ausdrucksstark.

Wer Leichtigkeit bevorzugt, findet sie in NCC Decaf. Die schonend entkoffeinierte Mischung vereint Stärke und Balance und überzeugt mit fruchtigen und schokoladigen Noten.

Für besondere Genussmomente sorgt Espresso Gourmet Caramel. Feinste Arabica-Sorten aus Zentral- und Südamerika treffen auf das natürliche Aroma von Karamell. Das Ergebnis ist ein ausgewogener, süßer Espresso mit delikaten Toffee- und Keksnoten - eine Einladung, Kaffee neu zu entdecken.

Il mio Caffè, fatto in casa

Damit diese Vielfalt auch zu Hause perfekt zur Geltung kommt, ergänzt die Lavazza Assoluta das Sortiment als moderner Vollautomat für Bohnenkaffee. Die Bean-to-Cup-Maschine vereint italienisches Design mit innovativer Technologie und ermöglicht es, unterschiedliche Lavazza Bohnen individuell zuzubereiten. Dank smarter Funktionen und App-Anbindung wird jede Tasse zum personalisierten Genussmoment, abgestimmt auf Geschmack, Produkt und Vorlieben.

Mit dieser Vielfalt unterstreicht Lavazza den eigenen Anspruch, Kaffee als kulturelles Gut zu verstehen, das verbindet und begleitet: vom ersten Schluck am Morgen bis zum letzten Genussmoment des Tages. Denn echter Caffè ist immer persönlich. Und genau darin liegt seine Stärke.

Bild und Pressematerialien findest du hier.

Bohne:

Lavazza Qualità Rossa, 23,49 EUR (UVP [2]) je 1-kg-Packung

Lavazza Espresso Italiano Cremoso, 20,99 EUR (UVP) je 1-kg-Packung

Lavazza Decaf My Rich Break, 11,99 EUR (UVP) je 500-g-Packung

NCC

Lavazza Espresso Gourmet, 3,99 EUR (UVP) je Packung mit jeweils 10 Kapseln

Lavazza Decaf, 3,99 EUR (UVP) je Packung mit jeweils 10 Kapseln

Lavazza Crema e Gusto, 3,99 EUR (UVP) je Packung mit jeweils 10 Kapseln

Alle Sorten sind im Handel und online unter www.lavazza.de. erhältlich.

Lavazza Assoluta

Kaufpreis beim Einzelkauf: 700 Euro (UVP)

Kaufpreis mit Bohnen-Abonnement: 399 Euro (UVP) und 20 Prozent Rabatt auf Bohnen [3]

Exklusiv im Lavazza Online-Shop unter www.lavazza.de erhältlich.

[1] Nespresso Compatible Capsules; Lavazza steht mit Nespresso nicht in Verbindung und wird von Nespresso nicht unterstützt oder gefördert

[2] Preise liegen allein im Ermessen des Handels

[3] Mindestmenge Abonnement für Bohnenkaffeemaschine und Kaffeebohnen: Mindestens 12 Kg (weitere Informationen www.lavazza.de/de/geschaftsbedingungen)

Original-Content von: Lavazza, übermittelt durch news aktuell