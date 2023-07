bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Neuer Pflege-Azubi-Award in Schleswig-Holstein: Bewerbungen ab sofort möglich

Ministerpräsident Daniel Günther ist Schirmherr - Bis zu 1.500 Euro zu gewinnen

Kiel (ots)

Auszubildende aus Pflegeheimen und -diensten in Schleswig-Holstein können sich ab sofort für einen neuen Award bewerben. Mit dem Pflege-Azubi-Award (PAA) werden die Leistungen der in der Pflege tätigen Auszubildenden gewürdigt und gleichzeitig für das Berufsfeld der Pflege geworben. Azubis, die in besonderer Form in ihrem Beruf und im persönlichen Umfeld wirken und damit auch Botschafterinnen und Botschafter für den Pflegeberuf sind, erfahren mit dem Award eine besondere Auszeichnung und Wertschätzung.

Unter dem Motto: "Deine Story, Deine Stimme, Dein Award" können bis zu 30. September 2023 Bewerbungsvideos veröffentlicht werden. Dabei zählen nicht allein Noten und Ausbildungsleistungen, sondern auch die persönlichen Geschichten der Auszubildenden. Vergeben wird der Award vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), der größten Interessenvertretung privater Pflegeeinrichtungen.

"Wir freuen uns, dass Ministerpräsident Daniel Günther die Schirmherrschaft für den Pflege-Azubi-Award übernommen hat. Dieses starke Signal macht deutlich, dass Pflege auf höchster Ebene wahrgenommen wird. Ohne die Sicherstellung der professionellen Pflege geraten auch anderen Wirtschaftsbereiche ins Wanken. Der Berufsnachwuchs in diesem Bereich ist also höchst wertvoll," sagt der bpa-Landesvorsitzende Mathias Steinbuck.

Zum Start der Bewerbungsphase des Pflege-Azubi-Awards (PAA) sagt Ministerpräsident Daniel Günther: "Für unsere Gesellschaft ist die Arbeit in der Pflege extrem wertvoll und nicht zu ersetzen. Mit sicheren Arbeitsplätzen, höheren Löhnen, einer sinnhaften und sehr vielfältigen Tätigkeit sind die Bedingungen in der Pflege heute interessant und deutlich besser als noch vor einigen Jahren. Ich danke dem 'Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste' dafür, dass er mit dem Pflege-Azubi-Award 2023 ein Licht auf die hervorragende Arbeit in der Pflege wirft und ausgezeichnete Leistungen in der Ausbildung honoriert."

Für den "Pflegeazubi Award im echten Norden" können sich Personen ab 16 Jahren bewerben, die in Schleswig-Holstein im Jahr 2023 ausgebildet wurden oder werden. Egal ob privater Träger, Wohlfahrts- oder kommunale Einrichtung - es spielt keine Rolle, wo die die Ausbildung in Schleswig-Holstein gemacht wird, bewerben können sich alle Pflege-Azubis.

So geht's: Mit dem Handy ein Video aufnehmen, sich selbst und das Besondere am Pflegeberuf darstellen und das Video mit den Kampagnenhashtags #pflegeazubiaward2023 oder #PAA2023 auf den eigenen Profilen bei Instagram oder Tik-Tok hochladen. Aus allen eingereichten Videos wählt eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Bereichen der Pflegeausbildung die Gewinnerinnen und Gewinner. Für den 1. Preis sind 1.500 EUR, für den zweiten 1.000 EUR und den drittten 500,- EUR ausgelobt. Die Preise werden am 2. November 2023 durch Ministerpräsident Günther im Landeshaus in Kiel verliehen.

Alle Informationen unter https://www.pflegeazubi-award.de/

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell