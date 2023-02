bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Ausbildungsvergütung: Pflege weiterhin Spitzenreiter

bpa macht auf attraktive Vergütungen in der Pflege aufmerksam und wirbt für Praktika

Kiel (ots)

Die Pflegefachkraftausbildung in Schleswig-Holstein ist weiterhin Spitzenreiter bei den Ausbildungsvergütungen. Darauf macht der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) aufmerksam. Im Vergleich mit den jüngst vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) veröffentlichten tariflichen Ausbildungsvergütungen verschiedener Berufe liegt die Pflegefachkraftausbildung erneut vorn. Pflegeazubis verdienen schon im ersten Jahr ca. 1.190 Euro.

"In der Pflege finden sich attraktive und sichere Jobs direkt vor der Haustür, die deutlich besser bezahlt werden, als viele andere Tätigkeiten", sagt der schleswig-holsteinische bpa-Landesvorsitzende Mathias Steinbuck. "Die Spitzenvergütungen in der Ausbildung sind ein weiterer Pluspunkt für die sinnstiftende Tätigkeit in der Pflege."

Steinbuck verweist auf die guten Einstiegsmöglichkeiten in der Altenpflege. "Überall in Schleswig-Holstein gibt es Ausbildungs- und Schulplätze. Junge Menschen können über ein Praktikum oder einen Freiwilligendienst erste Erfahrungen sammeln oder sich direkt für eine dreijährige Ausbildung entscheiden."

Die bpa-Landesgeschäftsstelle in Kiel vermittelt Kontakte für Praktikanten und FSJ'ler in allen Regionen des Landes. Informationen unter 0431/ 669070-60.

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell