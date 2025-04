New Taipei City Computer Association

Neu-Taipeh präsentiert sich auf der Hannover Messe und zeigt internationale Stärke in der intelligenten Fertigung

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Stadtverwaltung von Neu-Taipeh führte eine Delegation von 20 innovativen Unternehmen zur Hannover Messe 2025, wo sie als einzige Stadtvertreterin aus Taiwan auftrat und die Integrationskraft und die innovativen Technologien der intelligenten Fertigung in Neu-Taipeh eindrucksvoll präsentierte. Im eigens eingerichteten „Neu-Taipeh Pavillon" standen die Themen intelligente Maschinen, industrielle Automatisierung, Energieverwaltung und elektronische Komponenten im Fokus., was Käufer und Besucher aus der ganzen Welt anzog, die sich vor Ort über die Angebote austauschten.

Neu-Taipeh präsentierte sich auf der Hannover Messe 2025 mit dem „Neu-Taipeh Pavillon", in dem 20 hervorragende Unternehmen gemeinsam Taiwans Innovationskraft in den Bereichen intelligente Fertigung, Industrie 4.0 und AIoT demonstrierten.

Neu-Taipeh ist die bevölkerungsreichste Stadt Taiwans mit einem ausgereiften Industriecluster, das hochentwickelte Bereiche wie Präzisionsbearbeitung, Sensortechnologie, grüne Energiesysteme und intelligente Fabriken umfasst. Die Stadt verfügt über eine vollständige Lieferkette und Vorteile in der flexiblen Fertigung. Die ausgestellten Produkte, darunter automatisierte Montageanlagen, modulare Sensorsysteme, hocheffiziente Antriebskomponenten und cloudbasierte Energieplattformen, demonstrierten die Innovations- und Integrationsfähigkeit der Industrie.

Der stellvertretende Bürgermeister von Neu-Taipeh, Chen Chwen-Jinq, betonte, dass die Hannover Messe eine wichtige Plattform für den globalen Wandel der Industrie und innovative Technologien darstellt. Die erstmalige Teilnahme von Neu-Taipeh zeigte nicht nur die Integrationskraft in den Bereichen intelligente Fertigung, AIoT und nachhaltige Anwendungen, sondern schaffte auch mehr Kooperationsmöglichkeiten für Unternehmen, die in den europäischen Markt eintreten möchten. Er hob zudem hervor, dass dies eine bedeutende Gelegenheit ist, um die lokale Industrie zu modernisieren und internationale Verbindungen auszubauen. Die Stadtverwaltung wird auch in Zukunft die Unternehmen unterstützen, innovative Lösungen zu exportieren, die digitale und grüne Transformation zu beschleunigen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Neu-Taipeh zu stärken.

Wenn Sie weitere Informationen über den Hersteller wünschen, können Sie in der GOOGLE Cloud (https://reurl.cc/vpl0Yl) Broschüren und Firmenprofile als Referenz herunterladen. Weitere Informationen über die Stadt Neu-Taipeh finden Sie unter https://invest.ntpc.gov.tw/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2654899/image.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neu-taipeh-prasentiert-sich-auf-der-hannover-messe-und-zeigt-internationale-starke-in-der-intelligenten-fertigung-302416840.html

Original-Content von: New Taipei City Computer Association, übermittelt durch news aktuell