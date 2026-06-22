montamo GmbH

montamo auf der Fachmesse The smarter E Europe 2026: Digitale Prozesse für skalierbares Handwerk in der Energie- und Wärmewende

München (ots)

Mit digitalen Prozessen und operativem Support will montamo regionale Handwerksbetriebe dabei unterstützen, Wärmepumpen- und Photovoltaikprojekte skalierbarer umzusetzen.

Der Ausbau moderner Energiesysteme stellt viele Handwerksbetriebe vor wachsende operative Herausforderungen. Die Nachfrage nach Wärmepumpen- und Photovoltaiklösungen ist hoch, gleichzeitig müssen Betriebe Projektanfragen koordinieren, Fachkräfte gewinnen, Abläufe standardisieren, Dokumentation sicherstellen und Kundinnen und Kunden zuverlässig begleiten. Für viele Unternehmen liegt der Engpass daher nicht in der Technologie, sondern in der täglichen Umsetzung.

Der Ansatz von montamo unterstützt Betriebe entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verbindet digitale sowie operative Leistungen. So werden Partnerbetriebe spürbar entlastet und können ihre Ressourcen konsequent auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, die Ausführung ihres Handwerks und die Kundenbetreuung.

"Viele Betriebe wollen mehr Wärmepumpen- und PV-Projekte realisieren, stoßen aber im Tagesgeschäft an Grenzen: Prozesse, Personal, Koordination und Administration werden zum Engpass", sagt Ole Schaumberg, Geschäftsführer von montamo. "Wir unterstützen Handwerksbetriebe dabei, genau diese Hürden zu überwinden. Unser Ziel ist es, die Umsetzung der Energie- und Wärmewende vor Ort einfacher, verlässlicher und skalierbarer zu machen."

Besucherinnen und Besucher der smarter E Europe 2026 können sich am Messestand C5.778 in Messehalle C5 persönlich über die Lösungen und den Partneransatz von montamo informieren.

Über montamo

montamo unterstützt regionale Handwerksbetriebe bei der Umsetzung von Energie- und Wärmewendeprojekten rund um Wärmepumpen und Photovoltaik. Das Unternehmen verbindet digitale Projektsteuerung und operative Services, um Betriebe im Alltag zu entlasten und Projekte effizienter, verlässlicher und skalierbarer umzusetzen. Ziel ist es, die Umsetzungskapazität im Handwerk zu stärken und den Ausbau moderner Energiesysteme vor Ort zu beschleunigen.

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