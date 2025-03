Fortune Media (USA) Corporation

Fortune veranstaltet vom 20. bis 21. Mai 2025 in Riad, Saudi-Arabien, den ersten Most Powerful Women International Summit

New York, 28. März 2025 (ots/PRNewswire)

Fortune stellt am 20. Mai die Liste der 100 mächtigsten Frauen in der Wirtschaft vor

Der Most Powerful Women International Summit wird die weltweit führenden Frauen zusammenbringen, um das Thema „A New Era for Business: Partnering for Global Prosperity" zu erörtern.

Fortune gab heute bekannt, dass der Fortune Most Powerful Women International Summit vom 20. bis 21. Mai 2025 in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden wird. Dies ist der erste internationale Gipfel in der Region für weibliche Führungskräfte.

Fortune Most Powerful Women ist eine Gemeinschaft, der nur auf Einladung beigetreten werden kann und die sich aus führenden Persönlichkeiten aus einer Vielzahl von Branchen und Regierungen auf der ganzen Welt zusammensetzt. Das globale Programm des Most Powerful Women International Summit, das für seine richtungsweisenden Gespräche bekannt ist, wird die wichtigsten Kräfte untersuchen, die die weltweite Geschäftslandschaft prägen, und insbesondere, wie der öffentliche und der private Sektor zusammenarbeiten können, um Innovation und Wachstum zu fördern. Zu den weiteren Themen gehören die Bewertung der globalen Führungsrolle in Krisenzeiten, die Bewältigung wirtschaftlicher Veränderungen und ihrer Auswirkungen auf Unternehmen, der Einsatz neuer Technologien in großem Maßstab und die Erkundung neuer Möglichkeiten in den Bereichen Investitionen und Gesundheitswesen sowie die Entwicklung der Unternehmen in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Design.

Fortune versammelt die Gemeinschaft in Saudi-Arabien, wo das Land im Rahmen der Vision 2030 in Wachstum, Innovation und den Fortschritt von Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft investiert. Infolge dieses Fahrplans ist die Erwerbsquote von Frauen auf 36 % gestiegen und hat sich damit von 17 % im Jahr 2017 mehr als verdoppelt. Saudi-Arabiens Frauen besitzen inzwischen 45 % der kleinen und mittleren Unternehmen des Landes und tragen damit zur unternehmerischen Entwicklung der Wirtschaft bei.

Fortune's Most Powerful Women in Riad wird globalen Führungskräften Zugang zu diesem aufstrebenden Markt verschaffen, Partnerschaftsmöglichkeiten schaffen und die globale Gemeinschaft erweitern.

„Fortune strebt danach, im Zentrum neuer Grenzen des globalen Geschäfts zu stehen, und Saudi-Arabien ist einer dieser Orte", sagte Anastasia Nyrkovskaya, CEO von Fortune. „Es ist ein günstiger Zeitpunkt, um einige der einflussreichsten und innovativsten Frauen der Welt in Riad zusammenzubringen, um sinnvolle Fortschritte in globalen Unternehmen und Regierungen zu inspirieren, zu vernetzen und voranzutreiben. Die Veranstaltungen von Fortune's Most Powerful Women finden bereits seit fast drei Jahrzehnten statt. Jetzt ist es an der Zeit, den dynamischen Knotenpunkt Riad für unseren ersten Frauengipfel im Nahen Osten zu nutzen."

Alyson Shontell, Editor in Chief von Fortune, schrieb kürzlich in einem Artikel mit dem Titel „Warum Fortune MPW global wird" in Fortune's MPW Daily Newsletter über den bedeutenden Einfluss Saudi-Arabiens auf die Weltwirtschaft, der zu Fortunes Entscheidung führte, wichtige Veranstaltungen dort abzuhalten: „Bei Fortune ist es das Ziel unseres Journalismus, die Geschäftswelt zu verbessern und als starke, maßgebliche Stimme zu dienen, die auf Fortschritt drängt. Angesichts der jüngsten Beschleunigung in Saudi-Arabien, insbesondere für Frauen, freuen wir uns darauf, näher am Geschehen zu sein und die Fortschritte auch dort zu dokumentieren."

Darüber hinaus wird Fortune am 20. Mai seine kultige Liste 100 Most Powerful Women in Business veröffentlichen. In ihrem 28. Jahr zeichnet die Liste weltweit weibliche Vorreiterinnen aus, die Innovationen vorantreiben und die Zukunft in verschiedenen Branchen gestalten, darunter Finanzen, Technologie, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Einzelhandel und Energie. Die Ausgabe 2024 umfasste Führungskräfte aus 19 Ländern und Territorien in 14 Sektoren, wobei mehr als die Hälfte der Liste als CEOs fungierten – hauptsächlich von Fortune-500- und Global-500-Unternehmen.

Der Fortune Most Powerful Women International Summit wird in Zusammenarbeit mit der Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA) veranstaltet.

Informationen zu Fortune:

Fortune ist ein globales, plattformübergreifendes Medienunternehmen, aufgebaut auf einer Tradition vertrauenswürdiger, preisgekrönter Berichterstattung und Informationen für diejenigen, die die Geschäftswelt verbessern wollen. Fortune ist ein unabhängiges Unternehmen und berichtet über die größten Unternehmen der Welt und ihre Führungskräfte sowie über eine neue Generation von Innovatoren, die die Wirtschaft vorantreiben. In digitaler und gedruckter Form misst Fortune die Leistung von Unternehmen anhand strenger Benchmarks und nimmt Unternehmen in Regionen auf der ganzen Welt in die Pflicht. Zu den bekanntesten Rankings gehören Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women und World's Most Admired Companies. Fortune baut Weltklasse-Communities auf, indem es Branchenvordenker zu exklusiven Gipfeltreffen und Konferenzen zusammenbringt, darunter das Fortune Global Forum, Brainstorm Tech und Fortune Most Powerful Women. Weitere Informationen finden Sie unter fortune.com.

Patrick Reilly

Patrick.Reilly@fortune.com

Chelsea Hudson

Chelsea.Hudson@fortune.com

Original-Content von: Fortune Media (USA) Corporation, übermittelt durch news aktuell