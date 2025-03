NEW STANDARD.S

Große Kunst wirbt für große Idee: Berlins Skulpturen in echt nachhaltiger Mode

Skulpturen-Aktion bewirbt Berliner A-GAIN GUIDE, eine digitale Plattform für eine nachhaltige Nutzung von Mode in der Hauptstadt

A-GAIN GUIDE wird gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz

Start einer neuen Werbekampagne aus der Feder der Berliner Nachhaltigkeitsberatung

Das Heinrich Heine-Denkmal im Volkspark, die "Drei Mädchen und ein Knabe"-Skulpturen gegenüber des Doms, der Bärenbrunnen am Werderschen Markt und die Skulpturengruppe 'Imaginäres Theater' am Karl-Marx-Platz hatten vergangene Woche noch etwas anderes gemeinsam als "nur" bekannte Kunst im öffentlichen Raum zu sein: Sie wurden eingekleidet, und zwar mit einem ganz besonderen Kleidungsstück - einem wiederverwendeten.

Die ungewöhnliche Aktion ist Teil einer heute startenden Kampagne für den A-GAIN GUIDE, ein Projekt des Vereins Circular Berlin, der die Kreislaufwirtschaft in Berlin fördert. Der A-GAIN GUIDE (aus dem engl. "again" - "wieder" oder "erneut") ist eine digitale Plattform, die die nachhaltige Nutzung von Mode in Berlin unterstützt. Sie hilft Berliner:innen dabei, durch Reparatur, Upcycling u.ä. die Lebensdauer ihrer Textilien zu verlängern und sie wieder und wieder zu verwenden. Eine digitale Karte weist dafür den Weg zur passgenauen Lösung für das jeweilige Kleidungsstück - von Repair Shops über Second Hand-Läden, Upcycling Designer, Workshops bis hin zu Kleidercontainern im gesamten Berliner Stadtgebiet. So kann jede:r Berliner:in ganz einfach zum Textilretter werden.

"Einer Studie des Bundesumweltministeriums zufolge kauft jede Person in Deutschland durchschnittlich 60 Kleidungsstücke im Jahr - brauchen wir die wirklich alle?" Die kurze Nutzungszeit von Textilien und das schnelle Wegwerfen von Kleidung verschwenden viele wertvolle Ressourcen und produziert Berge von Abfall, in Europa pro Kopf ca. 15 kg Textilmüll pro Jahr*. Dieser wird meist verbrannt oder landet auf einer Mülldeponie in Ländern des globalen Südens. Gerade Fast Fashion-Produkte aus synthetischen Materialien verschmutzen als Plastikmüll die Umwelt. Die negativen Klimaauswirkungen könnten schon um die Hälfte reduziert werden, wenn jedes Kleidungsstück doppelt so oft verwendet wird wie bisher.** Wir wollen mit dem A-GAIN GUIDE erreichen, dass Textilien länger geliebt und genutzt werden und jede:r Berliner:in schnell und einfach eine individuelle, nachhaltige Lösung für ein Kleidungsstück findet, das sonst im Müll gelandet wäre. Die nachhaltigste Kleidung ist die, die wir bereits besitzen", so Arianna Nicoletti, Textile Lead Circular Berlin. "Wir freuen uns, mit dem A-GAIN GUIDE 2.0 es Berliner*innen einfacher zu machen, ihre Kleidung länger zu nutzen. Unsere neuen Funktionen sorgen für neue Perspektiven auf das Thema und schaffen Bewusstsein bei Konsument*innen. Mit der neuen Kampagne von NEW STANDARD.S erreichen wir Menschen außerhalb der Ökobubble und bringen das Thema mit viel Sichtbarkeit und einem frischen Ansatz in den Mainstream."

"Mit unserer Aktion verbinden wir das Thema 'Reparieren' mit Geschichte und Kunst. Das Ankleiden der Skulpturen macht für jeden sichtbar, dass Kleidung - genau wie die großen Ideen, für die die Skulpturen stehen - weitergegeben, repariert und lange genutzt werden kann", so Maximilian Mauracher, Geschäftsführer von NEW STANDARD.S. "Parallel zu der Skulpturen-aktion bewerben Plakate auf digitalen Screens und rund 300 Plakatflächen in ganz Berlin den A-GAIN GUIDE sowie Social Media- und Google-Ads .

Der A-GAIN GUIDE setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Einer MAP, die den schnellsten Weg zu Textilretter:innen in ganz Berlin zeigt - Repair Shops, Secondhand-Läden und Upcycling-Designer in jedem Kiez

schnellsten Weg zu Textilretter:innen in ganz Berlin zeigt - Repair Shops, Secondhand-Läden und Upcycling-Designer in jedem Kiez Der GUIDE 2.0 stellt lokale Services vor, um Textilien länger zu nutzen und berechnet den CO2-Fußabdruck der Kleidung - vom ersten Kauf bis zum Weitertragen.

stellt lokale Services vor, um Textilien länger zu nutzen und berechnet den CO2-Fußabdruck der Kleidung - vom ersten Kauf bis zum Weitertragen. Der REPAIR PRICE CHECK weist in Sekunden den Mindestpreis für die Reparatur eines Kleidungsstücks aus - fair berechnet aus direkter und versteckter Arbeitszeit, laufenden Kosten und einem existenzsichernden Lohn.

25. April: Die Lange Nacht der #Textilretter

Am 25. April 2025 verwandelt sich Berlin in eine Stadt der Textilretter. Im Rahmen der Fashion Revolution Week lädt A-GAIN GUIDE dazu ein, Teil der "Langen Nacht der #Textilretter" zu werden und gemeinsam ein Zeichen gegen Textilverschwendung zu setzen. Ob Reparatur-Workshop, Upcycling-Station oder Kleidertausch - an vielen Orten kann man sich bis in den späten Abend hinein treffen, Kleidungsstücke tauschen, ausbessern, upcyclen und wieder frisch für ihren nächsten Einsatz machen. Unter diesem Link finden sich alle teilnehmenden Spots (Liste wird sukzessive erweitert).

Links: https://a-gain.guide/

https://circular.berlin/

https://newstandard.studio/nachhaltigkeit-agentur-berlin/

Über den A-GAIN GUIDE

Hinter dem A-GAIN GUIDE steht ein engagiertes Team, das sich leidenschaftlich für nachhaltige Mode und Umweltbewusstsein einsetzt. Projektträger des A-GAIN GUIDE ist Circular Berlin. Gemeinsam mit weiteren Partner:innen entwickelt der Verein den A-GAIN GUIDE seit 2021 ständig weiter. Das Projekt wurde im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK) von der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt sowie der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe finanziert. In der Zukunft will der A-GAIN GUIDE auch in anderen Städten Fuß fassen.

Über NEW STANDARD.S

NEW STANDARD.S, gegründet 2020, ist eine Beratungsagentur mit dem Ziel, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft zu stärken. Nachhaltigkeit planen, umsetzen und kommunizieren sind die Kernkompetenzen von NEW STANDARD.S. Mit ihrem uniquen Ansatz entwickelt das Team rund um Nika van Olst (Nachhaltigkeit + Strategie) und Maximilian Mauracher (Nachhaltigkeit + Design) zukunftsfähige Strategien, Kommunikation und Marken. NEW STANDARD.S ist seit 2024 B Corp-zertifiziert und Mitglied im BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.

* McKinsey & Company, 2022

** United Nations Environment Programme, 2020

