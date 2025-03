TVB Zell-Gerlos, Zillertal Arena

ARENA 90s DAYS – DAS ULTIMATIVE RETRO-SKI-EVENT

Zell am Ziller (ots)

Von 4.-6. April 2025 in der Zillertal Arena

Am ersten Aprilwochenende wird die Zillertal Arena zum Mekka für alle 90er-Jahre-Fans. Namhafte Live-Bands & DJs performen die größten Hits der 90er Jahre und sorgen für ein Wochenende voller Pistenspaß und Partyhighlights. Wer im Retro-Outfit auf die Piste geht, bekommt den Tagesskipass am 4. und 5. April um Ꞓ 35,00.

REDNEX, BELLINI, ATC, CULTURE BEAT u.v.m.

...besser bekannt unter „Cotton Eye Joe“, „Samba De Janeiro“, „Around The World“ und „Mr. Vain“, bringen die 90er-Jahre mit Ihren Live-Konzerten in die Arena. Die Hannes Alm in Königsleiten, die Umbrella Bar in Gerlos und die Wiesenalm in Zell am Ziller verwandeln sich dabei in Tirols größte Retro-Disco. Wer sich vorab schon in Stimmung bringen will, kann das mit der „Arena 90s Days“-Playlist auf Spotify machen.

Retro-Look & Skivergnügen

Neben den Live-Konzerten bringen DJ-Sets und Après-Ski-Partys in den Hütten 90er-Feeling ins größte Skigebiet im Zillertal. Für die richtigen „Good Vibes“ auf der Piste sorgt allerdings das eigene Outfit - also rein in die knallige Neon-Jacke und raus mit der Sonnenbrille. Für den perfekten 90s Look sorgen kultige Give-Aways wie Gymbag, Lanyards und Stirnbänder. Aufgrund der Höhenlage mit 77 % der Pisten über 1.700 Metern tun die Pistenverhältnisse der Stimmung sicherlich keinen Abbruch.

Weitere Informationen & Programm unter: www.zillertalarena.com/90sdays

