Abnehmen wie die Stars? Insider verrät, für wen sich die Abnehmspritze wirklich eignet – und für wen nicht

Hollywood-Stars, Influencer oder CEOs machen es vor: Mit Abnehmspritzen und ohne Diät oder Sport verlieren sie in kürzester Zeit viele Kilos. Das ruft auch andere Interessenten auf den Plan, zum Beispiel jene, die bis zum Sommerurlaub noch zügig ein paar Kilos verlieren wollen. Aber funktioniert das wirklich? Und ist die Abnehmspritze dafür gedacht?

Schnelles Abnehmen ist nicht das Ziel der Abnehmspritze – zumal es immer ein ganzheitliches Konzept benötigt, um wirklich erfolgreich abzunehmen und das Gewicht langfristig zu halten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die Abnehmspritze funktioniert, für wen sie sich eignet und wie sie eingesetzt werden sollte.

Für diese Menschen ist die Abnehmspritze geeignet

So verlockend es für manche Menschen klingen mag, in Kürze zwei, drei oder vier Kilogramm abzunehmen, um am Strand eine gute Figur zu machen: Dafür wurde die Abnehmspritze nicht entwickelt und für diese Zwecke wurde sie nicht erforscht. Der Gebrauch ist vielmehr für Menschen mit einem BMI über 27 gedacht, die gewichtsbedingte Begleiterkrankungen wie Arthrose, Bluthochdruck, schlechte Blutfettwerte oder Schlafapnoe haben. Ebenso für jene, die einen BMI über 30 haben, auch ohne zusätzliche Erkrankung, eignet sich die Nutzung der Abnehmspritze. Ab diesem Punkt spricht man bereits von Adipositas.

Dabei zählt Übergewicht zu den größten Gesundheitsrisiken überhaupt, es ist sogar fataler als viele Umwelteinflüsse und fast so ungesund wie Rauchen. Es löst Prozesse im Körper aus, die viele negative Effekte mit sich bringen. Durch das Fettgewebe schüttet der Organismus Botenstoffe und Hormone aus, die den gesundheitlichen Zustand beeinträchtigen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Die vermutlich wirksamste und gesundheitsförderlichste Maßnahme, die man treffen kann, ist, das Körpergewicht zu reduzieren.

Durch den entstehenden Gewichtsverlust entwickeln sich außerdem viele weitere gesundheitliche Aspekte positiv. Die Blutfettwerte verbessern sich, der Blutdruck sinkt und die Schlafqualität ist deutlich höher. Studien belegen darüber hinaus, dass die Abnehmspritze allgemein zu weiteren positiven Veränderungen führt, so etwa der Verbesserung einer Fettleber.

Die Wirkweise der Abnehmspritze

Wie aber wirkt die Abnehmspritze überhaupt? In der Abnehmspritze ist der Wirkstoff Semaglutid enthalten, der das körpereigene Hormon GLP-1 nachahmt. Semaglutid zählt somit zu den GLP-1-Rezeptor-Agonisten. GLP-1 wird im Normalfall nach dem Essen im Darm freigesetzt, danach aber wieder schnell im Körper abgebaut. Semaglutid ist hingegen stabiler als das natürliche GLP-1 und ist in der Abnehmspritze höher dosiert, womit sich die Wirkung verlängert.

GLP-1 sorgt dafür, dass sich der Magen langsamer entleert und erzeugt dadurch ein länger andauerndes Sättigungsgefühl. Darüber hinaus wirkt es auch auf das Belohnungszentrum im Gehirn. Dadurch treten die gefürchteten "Heißhungerattacken" deutlich seltener auf. Mit der Abnehmspritze hat man weniger Appetit auf ungesunde Speisen, die einen kurzfristigen Dopaminanstieg erzeugen. Dies sorgt automatisch für eine geringere Aufnahme von Kalorien, sodass man Gewicht verliert.

Der Schlüssel zum Abnehmerfolg: Eine langfristige Änderung der Lebensweise

Um mit der Abnehmspritze dauerhaft Gewicht zu verlieren, ist es jedoch unerlässlich, eine grundlegende Änderung der Ernährungsgewohnheiten anzustreben. Hierbei kommt es vor allem auf drei maßgebliche Faktoren an. Erstens muss der Körper mit genügend Eiweiß versorgt werden, optimalerweise 1,6 Gramm pro Kilogramm des angestrebten Zielgewichts. Dies verhindert, dass während des Abnehmens Muskeln abgebaut werden, zudem sorgt Protein für ein besseres Sättigungsgefühl.

Zweitens sollte der Ernährungsplan vor allem unverarbeitete Lebensmittel enthalten. Sie liefern wichtige Nährstoffe, sättigen lange und sind gesünder als stark verarbeitete Speisen. Drittens muss der Körper mit genügend Flüssigkeit in Form von Wasser oder ungesüßten Tees versorgt werden. Etwa 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm an Körpergewicht gelten hier als Maßstab. Wer diese Faktoren berücksichtigt, hat die besten Erfolgsaussichten, sein Zielgewicht zu erreichen und zu erhalten.

