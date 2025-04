XB Real Estate GmbH & Co. KG

Wertsteigerung durch Modernisierung: Kamil Bregulla von der XB Real Estate GmbH & Co. KG über Investitionen in die Haustechnik

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

Viele Hausbesitzer sehen sich mit steigenden Heizkosten und unsanierten Gebäuden konfrontiert, wissen jedoch nicht, wo sie bei der Sanierung ansetzen sollen. Kamil Bregulla, der Geschäftsführer der XB Real Estate GmbH & Co. KG, bietet maßgeschneiderte Lösungen, um Gebäude energieeffizient zu modernisieren – insbesondere durch die Installation von Fußbodenheizungen. Wie moderne Heizsysteme den Wert einer Immobilie steigern können, verrät der Experte im Folgenden.

Die Haustechnik der Zukunft verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir unsere Häuser beheizen, sondern auch den Immobilienmarkt selbst. Mit der zunehmenden Verbreitung moderner Heiztechnologien wie Wärmepumpen, Solarthermie oder Photovoltaikanlagen, die langfristig niedrige Betriebskosten ermöglichen, wird es für Hausbesitzer immer wichtiger, in zukunftsfähige Lösungen zu investieren. Angesichts der steigenden Energiepreise wird Energieeffizienz immer mehr zum entscheidenden Verkaufsargument. Käufer und Mieter bevorzugen smarte, gut ausgestattete und sparsame Immobilien – und sind bereit, für diese Eigenschaften mehr zu bezahlen. „Moderne Heizsysteme wie Fußbodenheizungen sind längst nicht mehr nur ein Thema für Neubauten“, erklärt Kamil Bregulla von der XB Real Estate GmbH & Co. KG. „Immer häufiger werden sie gezielt in Bestandsimmobilien eingesetzt, um sowohl die Wohnqualität zu steigern als auch den Immobilienwert zu sichern.“

„Gerade die Fußbodenheizung punktet durch ihre hohe Energieeffizienz“, fährt der Sanierungsexperte fort. „Im Vergleich zu klassischen Heizkörpern arbeitet sie mit deutlich niedrigeren Vorlauftemperaturen, wodurch die Wärme wesentlich effizienter genutzt wird.“ Dank seiner langjährigen Erfahrung als Immobilienkaufmann und Sanierungsexperte kennt Kamil Bregulla die Herausforderungen, mit denen Hausbesitzer aktuell konfrontiert sind. Mit seiner Baufirma XB Real Estate GmbH & Co. KG hat er sich darauf spezialisiert, Privatkunden individuelle Lösungen zu bieten – insbesondere bei der Installation effizienter Fußbodenheizungen. Von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur fachgerechten Umsetzung sorgt sein Team für eine nachhaltige Sanierung, die nicht nur die Heizkosten senkt, sondern auch den Immobilienwert steigert – selbstverständlich immer mit Blick auf maximale Energieeffizienz und staatliche Fördermöglichkeiten. Seine Expertise in den Bereichen Immobilienfinanzierung, moderne Heiztechnik und Sanierungsstrategien machen Kamil Bregulla zum zuverlässigen Ansprechpartner für alle Hausbesitzer, die ihr Zuhause zukunftssicher gestalten möchten.

Die Vorteile einer Fußbodenheizung

„Moderne Heizsysteme wie die Fußbodenheizung bieten gegenüber klassischen Heizkörpern zahlreiche Vorteile“, sagt Kamil Bregulla von der XB Real Estate GmbH & Co. KG. „Dadurch, dass die Wärme wesentlich effizienter genutzt wird, sind je nach Gebäude Einsparungen von 30 bis 40 Prozent bei den Heizkosten möglich. Gleichzeitig wird durch die gleichmäßige Wärmeverteilung weniger Energie benötigt, um eine angenehme Raumtemperatur zu halten.“ Auch den Wohnkomfort können Fußbodenheizungen spürbar verbessern: Die angenehme Strahlungswärme von unten sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima und eine bessere Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig eröffnet eine Fußbodenheizung durch das Entfallen sichtbarer Heizkörper zusätzliche Freiräume bei der Raumgestaltung.

Ein weiterer Pluspunkt liegt in den gesundheitlichen Vorteilen: Durch die reduzierte Luftzirkulation wird weniger Staub aufgewirbelt – ein wichtiger Aspekt für Allergiker. Und auch technisch betrachtet bieten Fußbodenheizungen höchste Flexibilität: Sie lassen sich nicht nur mit modernen Wärmepumpen kombinieren, sondern auch problemlos an bestehende Öl- oder Gasheizungen anschließen. Damit eignen sie sich ideal für die Nachrüstung in älteren Gebäuden. Gleichzeitig bleibt das System dank seiner hohen Kompatibilität mit unterschiedlichen Energiequellen auch bei zukünftigen Veränderungen der Heiztechnik nutzbar – etwa bei Umstellung auf eine Wärmepumpe oder in Kombination mit einer Photovoltaikanlage.

Nachrüstung per Fräsverfahren

Gerade in Bestandsobjekten stellt sich häufig die Frage, wie sich eine Fußbodenheizung realisieren lässt. Eine besonders effiziente Lösung bietet hier das sogenannte Fräsverfahren, das ohne großen Bauaufwand umgesetzt werden kann. Dabei wird der bestehende Estrich vor Ort millimetergenau gefräst, um die Heizrohre einzulegen. In einem Einfamilienhaus dauert die Installation in der Regel nur fünf bis sieben Werktage. Die Investitionskosten liegen je nach Objektgröße und Ausstattung schon ab 5.000 Euro. Dabei lohnt sich ein Blick auf verfügbare Förderprogramme: Staatliche Zuschüsse von 15 bis 20 Prozent machen die Investition zusätzlich attraktiv, indem sie große Teile der Kosten abfedern. Zudem sorgen sie dafür, dass sich die Kosten schneller amortisieren.

„Bei der XB Real Estate GmbH & Co. KG bieten wir unseren Kunden alles aus einer Hand, um Schnittstellen zu reduzieren, den Ablauf zu vereinfachen und Zeit zu sparen“, berichtet Kamil Bregulla. „Vor der Umsetzung prüfen wir selbstverständlich alle wesentlichen Aspekte – darunter den Bodenaufbau, die Beschaffenheit des vorhandenen Estrichs und die Raumhöhe, um die Machbarkeit vor Ort zu gewährleisten.“

Eine Fußbodenheizung bringt aber nicht nur mehr Wohnkomfort, sondern wirkt sich auch positiv auf den Immobilienwert aus. Denn Gebäude mit zeitgemäßen Heizsystemen sind auf dem Immobilienmarkt besonders gefragt. Sie erzielen höhere Verkaufspreise, ermöglichen höhere Mieteinnahmen und reduzieren gleichzeitig Leerstand. Langfristig gesehen ist eine moderne Heizungsanlage daher eine technische Verbesserung, die sich dauerhaft positiv auf die Vermarktung auswirkt, indem sie eine bessere Verhandlungsposition schafft.

Herausforderungen bei der Planung

Bei der Umsetzung einer Sanierung oder Nachrüstung kommt es vor allem auf eine strategische Planung an, um Kostenfallen und Fehlinvestitionen zu vermeiden. Statt aus emotionalem Druck heraus zu handeln, sollten Hausbesitzer auf eine fundierte Bewertung und eine realistische Kalkulation durch einen Sanierungsexperten setzen. Nur, wenn Architekten, Energieberater, Finanzplaner und Eigentümer eng zusammenarbeiten, entsteht ein funktionierendes Sanierungskonzept. Das vorhandene Budget sollte dabei immer realistisch eingeschätzt werden. Nicht zuletzt kommt es auf ein strategisches Vorgehen an: Nicht jede Maßnahme rechnet sich automatisch. Wer ohne Prioritäten saniert, verfehlt womöglich den sogenannten „Point of Return“ – also den Punkt, an dem sich die Investition wirtschaftlich lohnt. Ein klarer Maßnahmenplan ist daher entscheidend.

Um eine Sanierung wirklich effizient und wirtschaftlich umzusetzen, ist professionelle Projektbegleitung unverzichtbar. „Wir helfen unseren Kunden dabei, Abläufe zu optimieren, Maßnahmen sinnvoll zu bündeln und Schnittstellen zu minimieren“, sagt Kamil Bregulla von der XB Real Estate GmbH & Co. KG. „So setzen wir beispielsweise auf Anbieter, die Heizsysteme und Bodenbeläge aus einer Hand liefern. Zusätzlich unterstützen wir unsere Kunden bei der Auswahl und Beantragung staatlicher Fördermöglichkeiten, damit sie nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Nerven sparen.“

Sie wünschen sich wohltuende Wärme und optimale Energieeffizienz in Ihrem Zuhause? Melden Sie sich jetzt bei Kamil Bregulla, um mehr zu erfahren.

Original-Content von: XB Real Estate GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell