Zuhause schaffen, Leben unterstützen: SONGMICS HOME integriert Sozialfürsorge in S-HOME Initiative

5. März 2025

SONGMICS HOME, eine globale Online-Einrichtungsmarke, die 20 Millionen Familien bedient, gab heute ihr Engagement für soziale Verantwortung mit der S-HOME Initiative bekannt, einem grenzüberschreitenden Wohlfahrtsprogramm mit den Grundsätzen „Support. Share. Sustain." (Helfen. Teilen. Erhalten.) Seit ihrer Gründung hat die Initiative mit mehreren lokalen Nichtregierungsorganisationen in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich zusammengearbeitet, um in den Bereichen Sozialfürsorge, Tierschutz, Katastrophenhilfe und nachhaltige Entwicklung etwas zu bewirken. Mit Blick auf die Zukunft möchte SONGMICS HOME seine Mission „Complete Your Dream Home" durch ein nachhaltiges S-HOME Engagement auf einen breiteren gesellschaftlichen Rahmen ausweiten.

Sozialfürsorge

Durch mehrjährige Partnerschaften hat SONGMICS HOME gefährdete Gruppen auf allen Kontinenten gestärkt: In Frankreich wurden durch regelmäßige Spenden an Emmaüs Défi (eine der führenden Wohltätigkeitsorganisationen Frankreichs, die sich für die Unterstützung von Benachteiligten einsetzt) einkommensschwachen Familien neben jährlichen Wohltätigkeitsveranstaltungen auch lebensnotwendige Haushaltsgegenstände zur Verfügung gestellt. Durch die Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen gemeinnützigen Organisation Rise Above Foundation (die sich dafür einsetzt, Pflegekinder zu einem unabhängigen Leben zu befähigen) wurden Übergangsunterkünfte für ehemalige Pflegekinder umgestaltet, während die Partnerschaft mit dem deutschen Jugendrotkreuz die Notfallvorsorge für Jugendliche durch gesponserte Offline-Schulungsveranstaltungen verbesserte.

Tierschutz

Die Initiative erzielte über strategische Allianzen eine artenübergreifende Wirkung: Sie unterstützte die Adoptionskampagnen von Priceless Pets Rescue (einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Tierschutzorganisation) mit Produktspenden ab 2022 und versorgte die Rettungszentren der Société Protectrice des Animaux (SPA, eine der ältesten französischen Tierschutzorganisationen) in Frankreich mit Hilfsgütern und Medikamenten von 2023 bis 2024.

Katastrophenhilfe

Als Reaktion auf die Erdbeben in der Türkei im Jahr 2023 lieferte SONGMICS HOME Hilfsgüter wie Feldbetten und Picknickmatten in die betroffenen Regionen und leistete so praktische Unterstützung in der Erholungsphase der Krise.

Nachhaltige Entwicklung

SONGMICS HOME pflanzte im Jahr 2023 im Rahmen seiner Partnerschaft mit One Tree Planted (einer globalen gemeinnützigen Organisation, die sich der Wiederaufforstung und dem Umweltschutz verschrieben hat) weltweit mehr als 18.000 Bäume und leistete damit einen direkten Beitrag zu internationalen Wiederaufforstungsprojekten.

„Echte Nachhaltigkeit gedeiht, wenn geschäftliche Innovation und gesellschaftliches Engagement aufeinandertreffen. Durch diese sektorübergreifenden Partnerschaften bauen wir ein Vermächtnis auf, bei dem jedes verkaufte Produkt aktiv zu einer besseren, nachhaltigen und blühenden Zukunft beiträgt." Daisy Wei, leitende Markenmanagerin bei SONGMICS HOME, betonte die Bedeutung der S-HOME Initiative.

Über SONGMICS HOME

SONGMICS HOME wurde 2010 offiziell gegründet. Wir vereinen drei Produktmarken unter unserem Dach: SONGMICS für Einrichtungsgegenstände, VASAGLE für stilvolle Möbel und Feandrea für Haustierzubehör. Mit der Mission „Complete Your Dream Home" streben wir danach, unseren Kunden weltweit stilvolle und hochwertige Produkte anzubieten. Zusammen mit einem effizienten Kauferlebnis ermöglichen wir es jedem, sein Traumzuhause mühelos zu gestalten.

Mittlerweile sind unsere Produkte in mehr als 70 Ländern und Regionen erhältlich, darunter Europa, Nord- und Mittelamerika sowie Asien und in mehr als 20 Millionen Haushalten weltweit im Einsatz.

