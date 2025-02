ONVY HealthTech Group GmbH

ONVY sichert sich über 2 Millionen € für die Zukunft der KI-gestützten Gesundheitsprävention

München (ots/PRNewswire)

ONVY HealthTech Group, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützte Präzisionsgesundheit, hat über 2 Millionen US-Dollar in einer Seed-Extension-Finanzierungsrunde gesichert. Die Finanzierung kommt von Voloridge Health, der Healthcare-Sparte von Voloridge Investment Management, einem 21-Milliarden-Dollar-Hedgefonds mit führender Expertise in datengetriebenen Investitionen. Mit dieser Investition beschleunigt ONVY das Wachstum seiner KI-gestützten Gesundheitscoaching-Plattform, die personalisierte Gesundheitsvorsorge in Echtzeit neu definiert.

Die Zukunft der Gesundheit: KI-gestützte Personalisierung im Fokus

Personalisierung, bleibt jedoch fragmentiert und reaktiv, wodurch langfristige Gesundheitsvorteile oft ungenutzt bleiben. ONVY löst dieses Problem mit einer KI-Plattform, die biometrische und verhaltensbezogene Daten in Echtzeit analysiert und in sofort umsetzbare Gesundheitsmaßnahmen übersetzt.

Adrian Kochsiek, Gründer & CEO von ONVY, erklärt:

„Die Zukunft der Gesundheit ist hoch personalisiert, präventiv und KI-gestützt. Wir verwandeln individuelle Gesundheitsdaten in intelligente, sofort umsetzbare Handlungsempfehlungen, damit Nutzer genau im richtigen Moment die besten Gesundheitsentscheidungen treffen können. Dieses Investment ermöglicht es uns, die nächste Generation der KI-gestützten Präzisionsgesundheit zu skalieren und den Markt nachhaltig zu verändern."

Der AI Health Coach: Echtzeit-Optimierung der persönlichen Gesundheit

Die ONVY AI Health Coach App verbindet sich nahtlos mit Wearables, Umwelt- und Gesundheitsdaten sowie individuellen Verhaltensmustern, um Nutzern aufschlussreiche Einblicke zu liefern. Durch die kontinuierliche Analyse von Aktivitätsniveaus, Schlafqualität, Ernährung, Stresslevel und anderen Faktoren bietet ONVY:

KI-gestützte Gesundheits­empfehlungen, die individuell auf Physiologie und Lebensstil abgestimmt sind.

Sofortiges Feedback zu Gesundheitsmetriken für präzise, datenbasierte Verhaltensanpassungen.

Langfristige Verhaltensoptimierung, um gesunde Gewohnheiten nachhaltig zu etablieren.

Wachstum & Marktnachfrage: ONVY skaliert seine Plattform

Durch die steigende Nachfrage nach KI-gestützten Gesundheitslösungen im B2B-Sektor baut ONVY seine Plattform weiter aus, um Partner aus den Bereichen Corporate Wellness, Longevity und Versicherungen zu unterstützen. Die Finanzierung beschleunigt die Expansion in drei Schlüsselbereichen:

Weiterentwicklung des KI-gestützten Gesundheitscoachings durch tiefere Datenintegrationen und fortschrittliche prädiktive Analysen.

Skalierung von „AI-as-a-Service" und „Prevention-as-a-Service" Sparte, um Unternehmen gezielt KI-gestützte Gesundheitslösungen für höhere Nutzerbindung, präzisere Gesundheitsangebote und verbesserte Gesundheitsergebnisse bereitzustellen.

Erweiterung der API-Integrationen, um über 500 Gesundheits- und Wellnessdatenquellen anzubinden und eine leistungsstarke, plattformübergreifende Gesundheitsintelligenz bereitzustellen.

Strategische Investition in die Zukunft der KI-gestützten Gesundheit

David Vogel, Mitgründer von Voloridge Health, kommentiert:

"KI transformiert das Gesundheitswesen, und ONVY steht an der Spitze dieser Entwicklung mit seinem innovativen Ansatz für Echtzeit-Gesundheitsintelligenz. Durch die nahtlose Verbindung von Rohdaten mit konkreten Gesundheitsmaßnahmen setzt ONVY einen neuen Maßstab für proaktives, personalisiertes Gesundheitscoaching. Ihre Fähigkeit, komplexe biometrische und verhaltensbezogene Daten in individuelle, verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, ermöglicht es Unternehmen, Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen, präventive Maßnahmen gezielt einzusetzen und so nicht nur die Gesundheit ihrer Kunden und Mitarbeiter zu verbessern, sondern auch langfristig Kosten zu senken und die Kundenbindung zu stärken. Wir freuen uns darauf, ONVYs Wachstum aktiv zu unterstützen."

Über ONVY HealthTech Group:

ONVY ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Gesundheitstechnologie mit Sitz in München. Die ONVY AI Health Coach App und die Enterprise-Lösungen des Unternehmens kombinieren Biomonitoring, Verhaltensdaten und prädiktive Analytik, um personalisiertes Gesundheitscoaching und Echtzeit-Wellness-Insights bereitzustellen. ONVY definiert digitales Gesundheitsmanagement neu, indem es Präzisionsgesundheit zugänglich, umsetzbar und skalierbar macht.

Über Voloridge Health, LLC:

Voloridge Health nutzt modernste Datenwissenschaft, um die Zukunft des Gesundheitswesens mit prädiktiven Analysen zu revolutionieren. Ziel ist es, Einzelpersonen, Unternehmen, und Gesundheitsorganisationen mit datenbasierten Erkenntnissen zu unterstützen, um fundierte Entscheidungen für langfristige Gesundheit und Prävention zu treffen. Aufbauend auf der Expertise von Voloridge Investment Management in der Analyse komplexer Finanzmärkte, entwickelt Voloridge Health innovative Modelle für die Früherkennung von Gesundheitsrisiken und investiert gezielt in innovative HealthTech-Unternehmen, die eine gemeinsame Vision für die Zukunft der personalisierten Gesundheitsvorsorge teilen.

