Zukunftsgeist jetzt auch digital: Online-Session mit dem Innovationsexperten Frederik G. Pferdt

Nach einer ausverkauften Tour durch 17 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht der Zukunftsgeist in die nächste Runde - digital, kompakt und interaktiv. Am Dienstag, den 3. Juni 2025, geben Dr. Frederik G. Pferdt, ehemaliger Chief Innovation Evangelist von Google, und Julia Stadler, Chief Digital Officer der Stadler Unternehmensgruppe, exklusive Einblicke in gelebte Innovationskultur und transformative Denkweisen.

In einer einstündigen Online-Session spricht das Duo darüber, wie Zukunftsgeist in Unternehmen konkret zum Leben erweckt wird, welche Formate Wandel wirksam begleiten und warum echte Innovation nicht mit Technologie beginnt - sondern mit Haltung.

Damit knüpft Pferdt an den großen Erfolg seiner jüngsten Zukunftsgeist-Tour an. In 28 öffentlichen Veranstaltungen mit knapp 4.500 Teilnehmenden inspirierte er in diesem Frühjahr Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Mit Zukunftsgeist haben wir nicht nur Perspektiven verändert - wir haben Herzen geöffnet", sagt Frederik G. Pferdt, "und dabei haben wir erfahren, wie groß der Wunsch nach Orientierung, Hoffnung und Mitgestaltung wirklich ist."

Pferdt zählt zu den einflussreichsten deutschen Vordenkern im Silicon Valley. Als erster Chief Innovation Evangelist von Google, Professor an der Stanford University und Berater von Organisationen wie der UN und der NASA, dem DFB, der Lufthansa und Adidas hat er Menschen weltweit dazu befähigt, ihre kreativen Potenziale zu erkennen und zu entfalten.

Begleitend zur Tour erschien Ende März im Murmann Verlag Pferdts neues Buch: "Radikal besser: Entfache den Zukunftsgeist, der in dir steckt", das die zentralen Themen der Tour vertieft und Impulse liefert, wie Menschen Unsicherheit in Gestaltungskraft verwandeln können. Wenige Tage nach dem Erscheinen war die erste Auflage bereits ausverkauft, aktuell ist die zweite Auflage in Druck.

Nach mehr als 20.000 Stunden Innovationsarbeit mit Teams aus unterschiedlichen Branchen, Kulturen und Kontexten ist Pferdt überzeugt: Innovation beginnt nicht mit großen, spektakulären Ideen - sondern mit kleinen, mutigen Entscheidungen im Alltag. Seine Trainings und Vorlesungen basieren auf der Überzeugung, dass jeder Mensch in der Lage ist, eine bessere Zukunft zu schaffen - wenn er bereit ist, mit Experimentierfreude auf die Welt zuzugehen.

Und genau darum geht es in der Online-Session am 3. Juni - einem Impulsformat für alle, die Veränderung nicht nur begleiten, sondern mitgestalten wollen.

Dienstag, 3. Juni 2025, 16:00-17:00 Uhr

