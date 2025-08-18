SINEXCEL

SINEXCEL und EVCIPA veröffentlichen gemeinsam „China's EV Charger Development White Paper 2024"

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

SINEXCEL hat in Zusammenarbeit mit The China Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), einer der einflussreichsten Forschungseinrichtungen Chinas im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Chinas erstes „EV Charge Development White Paper 2024" veröffentlicht. Diese wegweisende Veröffentlichung ist der erste umfassende und maßgebliche Bericht, der die nationale Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge systematisch analysiert.

Das Whitepaper wurde unter der Leitung von SINEXCEL und EVCIPA und unter Mitwirkung von fast 30 führenden EV-Ladeunternehmen erstellt und bietet eine detaillierte Bewertung der Ladeinfrastruktur in China. Es untersucht wichtige Anwendungsszenarien und erforscht Kerntechnologien mit dem Ziel, die Entwicklung eines hochwertigen Ladenetzwerks zu unterstützen. Der Bericht dient als wertvolle Referenz für politische Entscheidungsträger, Forscher und Fachleute aus der Industrie sowohl in China als auch im Ausland.

Neben einer Bewertung der aktuellen Lage enthält das Whitepaper eine zukunftsorientierte Analyse künftiger Branchentrends. Es werden neun entscheidende Entwicklungen identifiziert, die die Zukunft der Elektromobilität prägen werden, darunter die Megawatt-Ladetechnologie und die Integration von Photovoltaikanlagen in die Ladeinfrastruktur.

Dieses Whitepaper festigt die starke Marktposition von SINEXCEL, nachdem das Unternehmen bereits den ersten Platz im Verkauf von Ladegeräten im Megawattbereich erreicht hat, und unterstreicht sein Engagement für die Weiterentwicklung des globalen Ladeökosystems für Elektrofahrzeuge bei gleichzeitiger Förderung des nachhaltigen Wachstums der Infrastruktur für Elektromobilität.

Informationen zu EVCIPA

Die EVCIPA wurde im Jahr 2015 gegründet und ist eine gemeinnützige soziale Organisation, die von der Nationalen Energiebehörde unterstützt wird. Sie stellt Echtzeitdaten zum Bau und Betrieb von Ladeinfrastrukturen und -anlagen sowie zur Energiemessung bereit und unterstützt Behörden bei der Entscheidungsfindung. Die Allianz trägt auch zur Erstellung und Veröffentlichung von Industriestandards und Protokollen bei und unterstützt damit die Entwicklung der Integration intelligenter Stromnetze und neuer Technologien für Energiefahrzeuge.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität. SINEXCEL verfügt über eine installierte Speicherkapazität von 12 GW, 140.000 Gleichstromladegeräte und fast 20 Millionen Ampere AHF und arbeitet mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um Energieunabhängigkeit zu fördern.

erika_feng@sinexcel.com

Original-Content von: SINEXCEL, übermittelt durch news aktuell