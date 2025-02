QuantalX

QuantalX Neuroscience kündigt CE MDR-Zulassung an und macht die Bewertung der Gehirngesundheit in der EU verfügbar

Das Unternehmen gibt die CE MDR-Zulassung für sein neuartiges Neurodiagnose-Medizinprodukt Delphi-MD bekannt und bereitet sich damit auf die Vermarktung in der EU vor.

QuantalX Neuroscience Ltd. ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein bahnbrechendes Gerät zur Beurteilung der Gehirngesundheit, das Delphi-MD, die CE MDR-Zulassung erhalten hat, die Zertifizierung der Europäischen Union gemäß der neuen Medizinprodukteverordnung (MDR). Das CE-MDR-Zertifizierungsverfahren setzt neue Maßstäbe für die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität von Medizinprodukten. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von QuantalX für Innovation und Spitzenleistungen in der neurologischen Versorgung.

Mit der CE MDR-Zulassung wird QuantalX die Kommerzialisierung seines zugänglichen und objektiven Neurodiagnosetests in ganz Europa vorantreiben. Das Delphi-MD-Gerät wird in neurologischen Versorgungszentren, neurologischen Abteilungen und Hirngesundheitsnetzwerken eingesetzt werden. Delphi-MD ermöglicht eine bessere Beurteilung der Gehirngesundheit, eine frühzeitige Erkennung und Differenzialdiagnose von Hirnanomalien oder -krankheiten wie Schlaganfall, Parkinson, Demenz, Alzheimer, Normaldruckhydrozephalie (NPH) usw. sowie die Vorhersage des Ansprechens einzelner Patienten auf eine Behandlung.

Die alternde Bevölkerung in Europa führt zu einem starken Anstieg von neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz, Parkinson und Schlaganfall. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die Pflege der 14,1 Millionen Demenzkranken in Europa im Jahr 2019 439 Milliarden Dollar kosten, durchschnittlich 31.144 Dollar (27.815 Euro) pro Patient. Die Parkinson-Krankheit, die am schnellsten wachsende neurologische Erkrankung, betrifft über 1,2 Millionen Menschen in Europa, und es wird erwartet, dass die Zahl der Fälle mit zunehmendem Alter der Bevölkerung steigt. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Europäer im Alter von 60 Jahren und älter voraussichtlich erheblich ansteigen, was die Gesundheitssysteme weiter belastet und den dringenden Bedarf an fortschrittlichen Pflegelösungen deutlich macht.

Dr. Iftach Dolev, CEO und Mitbegründer von QuantalX, teilte seine Gedanken zu diesem bahnbrechenden Erfolg: „Die CE MDR-Zulassung bestätigt die beispiellose Innovation, die hinter unserem Neurodiagnosetest steht. Es ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams und markiert den Beginn einer neuen Ära in der Hirngesundheitsdiagnostik."

Mit seiner Fähigkeit, neurologische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und präzise zu diagnostizieren, wird Delphi-MD eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Behandlungsergebnisse und der Lebensqualität der Patienten spielen und gleichzeitig die wachsende wirtschaftliche und klinische Belastung der europäischen Gesundheitssysteme mindern.

Über QuantalX Neuroscience

QuantalX hat sich zum Ziel gesetzt, die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern und die Gesundheitssysteme durch objektive und genaue Früherkennung und Differenzialdiagnose von Hirnanomalien zu entlasten, indem es seine neuartige direkte neurophysiologische Technologie, das Delphi-MD Gerät, einsetzt.

