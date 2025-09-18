PIABO Communications

PIABO Communications übernimmt Kommunikation für Bosch Business Innovations

Berlin (ots)

PIABO Communications, Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, übernimmt den Kommunikationsetat für Bosch Business Innovations, den Corporate Venture Builder der Robert Bosch GmbH.

Als einer der größten Corporate Venture Builder (CVB) in Deutschland greift Bosch Business Innovations strategisch auf das umfangreiche Patentportfolio sowie auf die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Bosch Gruppe zu, um effizient erfolgreiche und investitionsfähige Start-ups aufzubauen.

Seit September 2025 verantwortet PIABO Communications die strategische Kommunikations- und Medienarbeit für Bosch Business Innovations. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll die Sichtbarkeit von Bosch Business Innovations gesteigert werden. Gleichzeitig wird die Markenbekanntheit der bei Bosch Business Innovations gegründeten Start-ups bei Gründer:innen, Investor:innen und weiteren Partner:innen im Innovationsökosystem ausgebaut. Damit unterstützt PIABO die Ambition von Bosch Business Innovations, Start-ups zu entwickeln, die nicht nur wirtschaftlich tragfähig sind, sondern auch die Lebensqualität der Menschen verbessern - ganz im Sinne des Bosch-Leitmotivs "Invented for life".

"Bei Bosch Business Innovations bauen wir Start-ups von Grund auf. Mit Zugang zu einer der größten Patentbibliotheken der Welt, zu Boschs herausragender Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie zu globalen Talenten schaffen wir für Gründer:innen einen entscheidenden Vorteil, der auf echtem technologischem Vorsprung basiert", erklärt Axel Deniz, CEO von Bosch Business Innovations. "Unser Ziel ist es, Unternehmen hervorzubringen, die nach der Aufbauphase innerhalb unseres Programms erfolgreich Fundraising betreiben und als Spin-offs am Markt bestehen können. Mit PIABO haben wir uns ganz bewusst für den führenden strategischen Kommunikationspartner im deutschen Venture-Capital-Ökosystem entschieden. Ihr tief verankertes Netzwerk und ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit High-Growth Portfoliounternehmen sind echte Multiplikatoren für unsere Mission, uns als Thought Leader im Venture-Building-Markt zu positionieren."

Andreas Krönke, Executive Unit Director Greentech & Sustainability bei PIABO Communications, ergänzt: "Bosch Business Innovations ist ein Leuchtturm für Corporate Venture Building in Europa. Gemeinsam wollen wir diesen Erfolg zeigen - von erfolgreichen Fundraising-Runden, Partnerschaften und Neukunden bis hin zu Exit-Stories. Ein aktuell wichtiges Themenfeld ist der Bereich Carbon Capture. Der Fokus auf Nachhaltigkeit, Deep Tech und unternehmerische Kultur spiegelt auch die Kompetenzen von PIABO wider."

Janice Sommer, Venture Capital Communications Lead bei PIABO Communications, sagt: "Die Stärke von Bosch Business Innovations liegt in der einzigartigen Kombination aus Bosch-Assets und der Offenheit, als Teil eines internationalen Innovations-Ökosystems zu agieren. Unser Fokus liegt darauf, den strukturierten und neuartigen Ansatz von Bosch Business Innovations im Venture-Building-Ökosystem sowie die technologische Einzigartigkeit und wirtschaftliche Schlagkraft der Bosch Business Innovations-Start-ups sichtbar zu machen. So schaffen wir Vertrauen bei Partner:innen, Investor:innen und Talenten - eine zentrale Voraussetzung, um neue Märkte zu erschließen und echte Innovationen voranzutreiben."

Über PIABO

PIABO Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen weltweit. PIABO Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO Communications wird von Gründer und CEO Tilo Bonow, und COO Daniela Harzer geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und Withings. Weitere Informationen über PIABO Communications unter: https://piabo.net/

