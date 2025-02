GreenLife Investment GmbH

Steuern sparen mit Solarstrom: Wie die GreenLife Investment GmbH Großverdienern dabei hilft, fünfstellige Beträge bei der Einkommensteuer zu sparen

Steuerlich optimierte Investments sind ein beliebtes Mittel, bei der Einkommensteuer gleich doppelt zu sparen. Unternehmern, Selbstständigen und anderen Großverdienern bietet die GreenLife Investment GmbH deshalb ein innovatives Konzept, das sich Investitionsabzüge und andere Steuervorteile zunutze macht, um lukrative Investments in grüne Energie zu ermöglichen. Mit ihrem interdisziplinären Ansatz verschaffen die Experten ihren Kunden eine garantierte Rendite und realisieren für sie gleichzeitig eine maximale Steuerersparnis und in vielen Fällen sogar Erstattungen bereits gezahlter Beträge. Wie eine Zusammenarbeit mit GreenLife Investment noch vor der nächsten Steuererklärung die Grundlage für massive Steuerersparnisse schafft, erfahren Sie hier.

Nach dem Jahreswechsel nähert sich insbesondere für Selbstständige und Großverdiener auch die Deadline für die Steuererklärung. Wer seine Erklärung für das Jahr 2024 ohne Steuerberater einreicht, muss dies bis zum 31.07.2025 getan haben; zieht man allerdings einen Steuerberater hinzu, verlängert sich die Frist bis Ende Februar 2026 – bis Anfang Juni 2025 ist dann sogar noch eine Abgabe der Steuererklärung für 2023 möglich. Die nahenden Fristen bringen jedoch auch eine Chance mit sich, jetzt noch Steuern zu sparen oder sogar Gelder aus den vergangenen Jahren zurückzuholen. Der Gesetzgeber gewährt nämlich für bestimmte Investitionen steuerliche Vergünstigungen und erstattet sogar Steuergelder aus den letzten drei Jahren, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Steuerzahler diese Benefits tatsächlich kennt und rechtzeitig in Anspruch nimmt. Am besten gelingt dies mit der Unterstützung von Profis, die sich auf steuerlich effiziente Investments spezialisieren. So ergänzt die GreenLife Investment GmbH die Kompetenzen eines Steuerberaters um zusätzliches Fachwissen zu nachhaltigen Investments und deren Steuervorteilen, um die Steuerlast ihrer Kunden effektiv zu senken und das Maximum an bereits geleisteten Zahlungen zurückzuholen. Durch risikoarme und steueroptimierte Investments in regenerative Energien ermöglichen die Experten von GreenLife Investment es ihren Kunden, ohne eigenen Verwaltungsaufwand planbare Renditen zu erzielen und gleichzeitig zur Energiewende beizutragen.

Investitionsabzüge für Solarstrom – bis zu 200.000 Euro weniger Steuerlast möglich

In Deutschland fällt auf steuerpflichtiges Einkommen oberhalb einer Grenze von 68.481 Euro (Stand: 2025) automatisch der Spitzensteuersatz von 42 Prozent an. Effektiv bedeutet dies, dass beispielsweise ein lediger Selbstständiger mit einem zu versteuernden Einkommen von 165.000 Euro rund 62.000 Euro Steuern zahlt. Steuerzahlern steht jedoch auch ein sogenannter Investitionsabzugsbetrag (IAB) zu – eine vorweggenommene Abschreibung, welche zur Steuererstattung führt und somit das Eigenkapital für eine Finanzierung darstellen kann. So würde ein IAB von 100.000 Euro das zu versteuernde Einkommen des vorgenannten Selbstständigen auf 65.000 Euro und die effektive Steuerlast auf rund 16.700 Euro senken – das Nettoeinkommen würde also um etwa 45.300 Euro steigen.

Insgesamt können Selbstständige und Unternehmer 50 Prozent des Anschaffungspreises und maximal 200.000 Euro für qualifizierte Investitionen steuerlich geltend machen, deren Anschaffung binnen der nächsten drei Jahre erfolgen soll. Dies ist auch rückwirkend möglich – wer schnell handelt, kann sich also theoretisch noch einen Teil der 2022 gezahlten Steuern zurückholen.

Mit der GreenLife Investment GmbH zum steuerlich günstigsten Solar-Investment

Die GreenLife Investment GmbH unterstützt Anleger auf dieser Reise ab dem ersten Beratungsgespräch. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeiten die Experten ein maßgeschneidertes, steuerlich optimiertes Konzept, das durch den Verkauf des Stromertrags monatlich feste Renditen erzielt. Um lohnende Photovoltaik-Projekte zu realisieren, arbeitet die GreenLife Investment GmbH zudem ausschließlich mit renommierten und erfahrenen Projektträgern zusammen und garantiert mittels eines umfassenden Systems aus Verträgen und Bürgschaften einen möglichst risikofreien Ablauf und eine termingerechte Fertigstellung.

Vom Erstkontakt bis zur Investition vergehen bei GreenLife Investment in der Regel etwa acht bis zehn Wochen. Damit sich die Investition langfristig bezahlt macht, bleiben die Experten jedoch auch nach Abschluss weiterhin involviert und stehen ihren Kunden bei aufkommenden Fragen zur Seite. Der Kunde erhält dadurch ein risikofreies und lukratives Investment und muss sich nach Vertragsabschluss selbst um nichts mehr kümmern.

Steuern sparen und Rendite maximieren durch interdisziplinäre Expertise

Ergänzend zu ihrer eigenen Expertise im Bereich nachhaltiger Investments arbeitet die GreenLife Investment GmbH direkt mit den Steuerberatern ihrer Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Steuerstrategien zu entwickeln. Bei Steuerberatern, die nicht über moderne Möglichkeiten zur Steuergestaltung im Bilde sind, leisten die Experten von GreenLife Investment bei Bedarf die nötige Aufklärungsarbeit und vermitteln ihnen dadurch sogar neues Wissen, das die Qualität ihrer Beratung verbessert.

Hat ein Kunde keinen Steuerberater, verfügt die GreenLife Investment GmbH außerdem über ein eigenes Netzwerk an Experten, die bei der steuerlichen Realisierung zur Seite stehen. Möglich wird dies unter anderem durch eine Kooperation mit der TCS Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH – einer Kanzlei, die sich auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Fälle im Steuerrecht spezialisiert. Kunden sind also auch auf steuerlicher Seite bestens aufgestellt, um möglichst hohe Nettoerträge zu erzielen.

