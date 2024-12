Elektrokonzept Simsek

Elektrokonzept Simsek bietet maßgeschneiderte Lösungen für PV-Anlagen und Elektroinstallationen aus einer Hand an

Wickede (Ruhr) (ots)

Komplettdienstleistungen im PV-Bereich garantieren Kunden nicht nur eine schnelle und effiziente Umsetzung und eine unkomplizierte Kommunikation, sondern stellen auch ein hohes Maß an Qualität sicher. Mit Elektrokonzept Simsek bietet Ahmet Simsek dieses Komplettpaket für PV-Anlagen und Elektroinstallationen im privaten und gewerblichen Bereich an. Dabei legt er seinen Fokus auf hochwertige Dienstleistungen, umfassenden Service und langfristige Partnerschaften. Hier erfahren Sie, was es mit dem Angebot im Detail auf sich hat.

Nach dem großen Boom hat sich der Photovoltaik-Markt weitestgehend stabilisiert: Die anhaltend hohe Nachfrage kann durch eine verbesserte Materialverfügbarkeit nicht nur schneller, sondern auch preisgünstiger bedient werden, sodass immer mehr Menschen von den vielen Vorteilen einer eigenen Solaranlage profitieren können. Bei allzu günstigen Angeboten ist dennoch Vorsicht geboten: Viele Händler, die mit Dumpingpreisen locken, verarbeiten nicht nur billige Massenprodukte, sondern sparen auch am Service und der Dienstleistungsqualität. Häufig werden Aufträge an verschiedene Subunternehmer weitergegeben, was im Ergebnis zu langwierigen oder stockenden Prozessen, mangelhafter Handwerksleistung oder Problemen bei der Inbetriebnahme der Solaranlage führt. "Eine PV-Anlage ist eine Investition, die sich aufgrund von steigenden Strompreisen und wachsendem Interesse an erneuerbaren Energien als langfristig sinnvoll erweist", erklärt Ahmet Simsek. Geschäftsführer von Elektrokonzept Simsek. "Wer sich bei ihrer Installation jedoch von externen Unternehmen abhängig macht, läuft Gefahr, eine minderwertige Dienstleistung zu erhalten."

"Umso wichtiger ist es, hier mit Bedacht vorzugehen und vermeidbare Fehler von Beginn an zu umgehen", fährt der Elektrotechnikermeister fort. Mit Elektrokonzept Simsek setzt der Unternehmer Photovoltaik- und Elektroinstallationsprojekte für Privat- und Gewerbekunden im Umkreis von 100 Kilometern um den Firmenstandort in Wickede (Ruhr) um. Dabei entwickelt er sowohl für Neubauten als auch für Bestandsimmobilien maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmt sind und auf die Senkung von Energiekosten und die Erreichung einer maximalen Energieeffizienz abzielen. Mit jahrelanger Erfahrung und umfassender Fachkompetenz sind Ahmet Simsek und sein Team zu starken und langfristigen Partnern für unzählige Eigenheimbesitzer, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber geworden.

Elektrokonzept Simsek liefert das Rundum-Paket für individuelle Bedürfnisse

Von der Planung der PV-Anlage und der Antragsstellung beim Netzbetreiber über den Gerüstbau bis hin zur Installation liefert Elektrokonzept Simsek die komplette Dienstleistung rund um die Solaranlage aus einer Hand. Die umfangreichen internen Ressourcen ermöglichen dabei eine schnelle und effiziente Umsetzung des PV-Projekts, ohne Abhängigkeit von externen Firmen. Dass den Kunden ein Ansprechpartner für den gesamten Prozess zur Seite steht, vereinfacht außerdem die Koordination und hilft dabei, Fehlerquellen zu minimieren. Nach der Zusage der zuständigen Stadtwerke können seine Kunden in der Regel mit einem verbindlichen Termin innerhalb von vier bis acht Wochen rechnen, die komplette Installationsdauer beträgt dabei in der Regel 3 bis 4 Werktage bis ihre PV-Anlage fertig installiert und in Betrieb genommen wird.

Doch hier endet das Angebot von Elektrokonzept Simsek noch nicht: Auch danach steht das Team seinen Kunden als zuverlässiger Partner zur Seite. Mithilfe einer Software findet eine dauerhafte, proaktive Überwachung statt, die mögliche Störungen der PV-Anlage sofort meldet. "In diesen Fällen informieren wir unsere Kunden direkt, um schnelle Lösungen zu gewährleisten", verrät Ahmet Simsek. Zudem kümmern sich die PV-Experten um die regelmäßige Wartung der Anlage. Neben der langfristigen und kontinuierlichen Unterstützung können sich die Kunden von Elektrokonzept Simsek auf eine zuverlässige Erreichbarkeit und eine hohe Dienstleistungsqualität verlassen. Denn mit jahrelanger Erfahrung, hoher Fachkompetenz und durch den Einsatz festangestellter und qualifizierter Monteure ist Ahmet Simsek in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für PV-Anlagen und Elektroinstallationen für Privat- und Gewerbekunden rund um Wickede Ruhr anzubieten.

Ahmet Simsek überzeugt durch Erfahrung, Expertise und vielversprechende Visionen

Nach seiner elektrotechnischen Ausbildung im Jahr 2017 arbeitete Ahmet Simsek in der Automobilindustrie im technischen Bereich, während er nebenberuflich seinen Meistertitel erwarb. Nur sechs Monate später wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit nach dem Erlangen des Meistertitels und konnte mit Elektrokonzept Simsek seitdem ein beeindruckendes Unternehmenswachstum verzeichnen: Bereits in den ersten zwei Jahren nach der Gründung ist das Team auf 12 Mitarbeiter angewachsen und konnte seine Expertise in über 200 erfolgreich umgesetzten Projekten im Bereich Photovoltaik und Elektroinstallationen unter Beweis stellen. Heute zählen nicht nur große Unternehmen, wie beispielsweise Bosch, zum Kundenstamm von Elektrokonzept Simsek, sondern auch viele Privatkunden sowie öffentliche Auftraggeber.

Für die Zukunft plant Ahmet Simsek die Erweiterung seines Angebots um Luft-Wärmepumpen und zentrale Lüftungssysteme, um seinen Kunden ein umfassendes technisches Lösungspaket anbieten zu können, das ihnen die maximale Energieeffizienz liefert. "Mit flexiblen Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse unseres Kunden zugeschnitten sind, und der gesamten technischen Umsetzung, die jeden Schritt von der Planung bis zur Installation umfasst, möchten wir zukünftig das energetische Komplettpaket für Neubauten und Bestandsobjekte aus einer Hand liefern können", verrät Ahmet Simsek abschließend.

Original-Content von: Elektrokonzept Simsek, übermittelt durch news aktuell