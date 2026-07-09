Lissi GmbH

Unabhängigkeit für Europas Finanzsektor: Lissi GmbH sichert sich 3,5 Millionen Euro unter der Führung von Ventech für die europäische, AMLR-konforme EUDI-Wallet-Integration

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Europäisches Investorenkonsortium : Der paneuropäische Lead-Investor Ventech und die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen investieren in den Wallet-Infrastrukturanbieter Lissi GmbH und stärken Europas digitale Souveränität.

: Der paneuropäische Lead-Investor Ventech und die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen investieren in den Wallet-Infrastrukturanbieter Lissi GmbH und stärken Europas digitale Souveränität. Fokus auf regulierten Markt : Mit der neuen Finanzierung strebt Lissi die Marktführerschaft für EUDI-Wallet-Anbindungen im Finanzsektor an und stärkt seine Position als Anbieter, dem bereits zahlreiche große Finanzunternehmen vertrauen.

: Mit der neuen Finanzierung strebt Lissi die Marktführerschaft für EUDI-Wallet-Anbindungen im Finanzsektor an und stärkt seine Position als Anbieter, dem bereits zahlreiche große Finanzunternehmen vertrauen. Produktoffensive: Lissi erweitert seine Wallet Connector Suite um ein neues Software Development Kit (SDK), mit dem Finanzinstitute ID-Wallet-Funktionalitäten direkt in ihre bestehenden mobilen Anwendungen einbetten können.

Die Lissi GmbH, europäischer Pionier im Bereich EUDI-Wallet-Anbindung und Verifiable Credentials, gibt den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Millionen Euro bekannt. Angeführt wird die Runde von der europäischen Venture-Capital-Firma Ventech, der sich die BM H Beteiligungs- Managementgesellschaft Hessen zusammen mit den Bestandsinvestoren main incubator (Commerzbank Gruppe) und Ninepointfive Ventures anschließt.

Mit dieser Investition setzt Lissi ein deutliches Zeichen für eine souveräne europäische digitale Identität. Mit Investoren aus drei verschiedenen EU-Ländern (Deutschland, Frankreich, Belgien) und einem Partnernetzwerk in der gesamten EU positioniert sich Lissi bewusst als unabhängige, paneuropäische Plattform-Alternative.

Die AMLR-Uhr tickt: Enormer Handlungsbedarf im Finanzsektor

Der Zeitpunkt der Finanzierungsrunde könnte kaum relevanter sein. Am 10. Juli 2027 tritt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) in Kraft, was die Nachfrage nach vertrauenswürdigen digitalen Identitätslösungen im gesamten Finanzsektor beschleunigt. Während sich Banken und Finanzdienstleister auf den neuen Regulierungsrahmen vorbereiten, gewinnen interoperable eIDAS-konforme Identitätslösungen zunehmend an Bedeutung.

Schon heute stammen 90 Prozent der Lissi-Kunden aus dem Finanzsektor. Dazu gehören Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister, Identitätsprüfungsanbieter und qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter - darunter Marktführer wie itsme und die Commerzbank. Darauf aufbauend nutzt Lissi die neuen Finanzierungsmittel gezielt, um Finanzinstituten eine praxisnahe Lösung zur Erfüllung der AMLR-Anforderungen zu liefern und neue Geschäftsmodelle im Bereich Open Finance mit Identity Wallets zu ermöglichen.

"Wir haben 2025 die EUDI Wallet Challenge der Bundesregierung gewonnen. Basierend auf dieser Erfahrung bauen wir unsere EUDI Wallet Connector Suite weiter aus und haben mit der Entwicklung eines eigenen Software Development Kits begonnen. Hiermit können Finanzunternehmen alle Funktionalitäten moderner Identity Wallets direkt in ihre eigenen Apps integrieren", erklärt Sebastian Bickerle, CTO und Co-Founder von Lissi. "Damit kann in Zukunft jede Banking App im Handumdrehen zum ID Wallet erweitert werden."

Konnektivität für alle europäischen Wallets

Ziel von Lissi ist es, mit seiner EUDI Wallet Connector Suite eine nahtlose Interoperabilität zwischen öffentlichen und privaten EUDI Wallets in der gesamten Europäischen Union zu ermöglichen und die Implementierungen in den Mitgliedsstaaten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu unterstützen.

Helge Michael, CEO und Co-Founder von Lissi, betont die strategische Ausrichtung: "Finanzinstitute benötigen Lösungen, die sich nahtlos in bestehende IT-Landschaften integrieren lassen und ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Kundendaten ermöglichen. Unsere Plattform wurde exakt für diese Anforderungen entwickelt: eIDAS-konform, flexibel einsetzbar und auf die hohen Sicherheits- und Compliance-Standards des Finanzsektors ausgerichtet. Das Vertrauen zahlreicher Banken und Finanzdienstleister zeigt, dass dieser Ansatz im Markt gut ankommt."

Stephan Wirries, General Partner bei Ventech: "Wir freuen uns sehr, das Team von Lissi zu unterstützen. Viele seiner Wettbewerbsvorteile beruhen darauf, dass Adrian, Sebastian und Helge nicht nur theoretisch über Compliance im Bankwesen diskutieren, sondern ihr Unternehmen ursprünglich innerhalb der Commerzbank aufgebaut haben. Dadurch verstehen sie die Prioritäten der Bank-IT auf einer Ebene, die für Außenstehende nur schwer zu erreichen ist. Ihr SDK-Ansatz, mit dem bestehende Banking-Apps in Wallets umgewandelt werden, die auf den Märkten aller EU-Mitgliedstaaten funktionieren, wird regulierten Kunden dabei helfen, eIDAS-konforme Abläufe noch besser zu nutzen."

Stephan Groß, Senior Investment Manager bei BM H: "Lissi ist ein hervorragendes Beispiel für die Art von Technologieunternehmen, die wir unterstützen möchten: in Hessen verwurzelt, auf fundiertem Fachwissen aufgebaut und auf eine klare Marktchance in Europa ausgerichtet. Das Team hat eine äußerst relevante Infrastrukturlösung für regulierte Branchen entwickelt und bereits das Vertrauen wichtiger Marktteilnehmer gewonnen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ventech und den bestehenden Investoren die nächste Wachstumsphase von Lissi zu unterstützen."

Social Proof und starkes Ökosystem

Lissi ist seit 2019 im Bereich der digitalen Identitäten aktiv und hat von Anfang an, zunächst als Teil der Commerzbank Gruppe, zur Entwicklung des europäischen EUDI Wallet Ökosystems beigetragen. Als Lead des Forschungsprojekts IDunion war das Unternehmen an zentralen technischen Komponenten beteiligt, die heute in europäischen digitalen Identitäts-Wallets zum Einsatz kommen. Lissi beteiligte sich auch an den europäischen Large Scale Pilots EWC und POTENTIAL und trägt über das laufende Konsortium WE BUILD weiterhin zu neuen Standards, Interoperabilität und technischen Fähigkeiten für EUDI Wallets bei.

"Als aktiver Mitgestalter verschiedener EUDI-Wallet-Initiativen in der EU verbindet Lissi die Nähe zur Standardisierung mit praktischer Implementierungserfahrung. Wir haben bereits Projekte mit mehr als 30 Organisationen aus 10 Mitgliedsstaaten realisiert oder arbeiten mit ihnen an der Integration von EUDI Wallets", so Adrian Doerk, Co-Founder und Chief Marketing Officer von Lissi.

Über Lissi GmbH

Lissi ist ein europäischer, unabhängiger Anbieter für die Integration von EUDI Wallets in digitale Prozesse und genießt das Vertrauen großer Finanzinstitute und Identitätsprüfungsanbieter (IDVs). Das Kernprodukt, die EUDI Wallet Connector Suite, ermöglicht die nahtlose Integration des EUDI Wallets in zentrale Workflows wie KYC, starke Kundenauthentifizierung (SCA) oder die Ausstellung digitaler Credentials - mit integrierten Multi-Tenancy- und White-Labeling-Funktionen auf höchstem Compliance-Niveau. Die Software kann On-Premises oder in kontrollierten Private-Cloud-Infrastrukturen betrieben werden und ermöglicht Institutionen so die volle Kontrolle über ihre eigenen Kundendaten.

Lissi arbeitet seit 2019 an digitaler Identitätsinfrastruktur und hat die Entwicklung des europäischen ID-Wallet-Ökosystems frühzeitig mitgestaltet. Als Leiter des Forschungsprojekts IDunion war Lissi an der Entwicklung wichtiger technischer Protokolle beteiligt, die heute in EUDI Wallets verwendet werden.

Nach der Ausgliederung aus der Commerzbank Gruppe im Jahr 2023 wurde Lissi 2025 zum Gewinner der deutschen EUDI Wallet Challenge gekürt und unterstützt heute zahlreiche Finanzinstitute bei der Anbindung des EUDI Wallets an ihre Prozesse. Darüber hinaus spielt das Unternehmen weiterhin eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung technischer Standards und interoperabler Lösungen und ist unter anderem an dem Large Scale Pilot "We Build" der EU beteiligt.

Über Ventech

Ventech ist eine etablierte Early-Stage-Venture-Capital-Firma in Europa und Asien mit starkem Fokus auf Digitalisierung. Gegründet im Jahr 1998, unterstützt Ventech die innovativsten und visionärsten Tech-Unternehmer in verschiedenen Sektoren mit globalen Ambitionen. Mit ihrer dualen Struktur verfügt die Plattform von Ventech über dedizierte Fonds für Europa (Paris, München, Berlin, Helsinki & Stockholm) und Asien (Shanghai und Hongkong).

Seit seiner Gründung hat Ventech fast 1 Milliarde Euro aufgebracht und über 320 Investments (darunter Vestiaire Collective, Prewave, Ogury, The Custimization Group, Veo Technologies, Reveal, Speexx, Keep) und über 180 Exits realisiert (Believe (BLV.PA) - an der Euronext gelistet; Arteris (AIP) an der Nasdaq gelistet; FintecSystems; Withings; 4 Stop usw.).

Weitere Informationen finden Sie unter www.ventechvc.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Ventech_VC

Über BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen

Die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH ist eine 2001 gegründete Investment- und Venture-Capital-Gesellschaft mit Sitz in Wiesbaden und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Helaba. Die BM H verwaltet derzeit sechs Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von 450 Mio. Euro und hat seit ihrer Gründung in mehr als 500 Unternehmen investiert. Der Investitionsfokus umfasst Software/Analytics, Fintech/Insurtech, Digital Health/Medtech, Deep Tech, IoT/Industrial Tech und Cleantech.

Weitere Informationen: www.bmh-hessen.de.

Original-Content von: Lissi GmbH, übermittelt durch news aktuell