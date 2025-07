Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Vorsorge, Dialog und Innovation: Bevölkerungsschutztag 2025 im Zeichen des Wassers

Der Bevölkerungsschutztag 2025 findet am 12. Juli in Rostock statt. Im Fokus des Aktionstages: das Thema Wasser sowie aktuelle Neuerungen im Bevölkerungsschutz.

Die maritime Kulisse in Rostock spiegelt den diesjährigen Themenschwerpunkt wider: Beim dritten bundesweiten Bevölkerungsschutztag 2025 wird sich alles um das Thema Wasser drehen. Unter dem Motto "Wasser - Ressourcen nutzen, Risiken meistern" sind rund 20 Akteure aus dem Zivil- und Katastrophenschutz mit dabei. Das Land Mecklenburg-Vorpommern, das Bundesministerium des Innern und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich am 12. Juli 2025 auf der Haedgehalbinsel in Rostock über Themen zu informieren und sich aktiv einzubringen.

Ralph Tiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK): "Wasser ist ein lebenswichtiges Element, und gleichzeitig verändert es sich ständig. Es passt sich an und formt und verändert seine Umgebung mit. Das macht es zum perfekten Sinnbild für unseren dritten Bevölkerungsschutztag. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Gastgeberland Mecklenburg-Vorpommern und allen Partnern in Rostock zeigen zu können, wie anpassungsfähig der Bevölkerungsschutz ist. Dank ständiger Anpassungen und Innovationen können wir als staatliche Akteure gemeinsam mit den vielen Ehrenamtlichen im Bevölkerungsschutz unsere Aufgaben verlässlich wahrnehmen und auf die Schutzbedürfnisse der Menschen eingehen. Gleichzeitig lade ich alle Besucherinnen und Besuchern ein, sich über Vorsorge zu informieren. Vorbereitung hilft, sich anzupassen, wenn es nötig ist."

Selbstschutz bei Hitze, Dürre und Hochwasser

Bürgerinnen und Bürger werden bei zahlreichen spannenden und interessanten Angeboten der Akteure und Organisationen aus dem Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz mitwirken können. Dieses Mal wird die ganze Bandbreite von "zu wenig Wasser" wie bei Dürre und Hitze bis "zu viel Wasser" wie bei Hochwasser thematisiert. Zudem werden erstmalig Neuerungen in der Warn-App NINA präsentiert.

Lebhafte Dialoge und vielfältige Akteure

Das Ziel des Bevölkerungsschutztages ist es, mit Besucherinnen und Besuchern in einen Dialog zu treten und Themen wie Selbstschutz, staatliche Hilfeleistungen und Ehrenamt zu diskutieren. Dabei sind die Hauptakteure an diesem Tag an einem Ort vereint: Neben den Hilfsorganisationen, den Feuerwehren, dem Technischem Hilfswerk und der Polizei werden weitere Landes- und Bundesbehörden in Rostock mit dabei sein.

Action, Infos und Aha-Momente

Auf dem Programm stehen Highlights von Hundestaffel bis Wasserrettung. Die Veranstaltung mit zahlreichen Mitmachangeboten für Groß und Klein beginnt am Samstag, den 12. Juli 2025, um 10 und endet um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Für die Stadt Rostock wird es außerdem per Warn-App NINA eine Probewarnung geben.

Ausführliche Informationen zum Bevölkerungsschutztag 2025 und den teilnehmenden Akteuren finden Sie auf www.bevoelkerungsschutztag.de.

Über das BBK

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat und das zentrale Organisationselement für den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Es wurde am 1. Mai 2004 errichtet und hat seinen Hauptdienstsitz seit Juli 2006 in Bonn-Lengsdorf mit weiteren Standorten in Bonn, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Berlin. Präsident ist seit dem 15. Juni 2022 Ralph Tiesler, Vizepräsident ist seit dem 16. Oktober 2023 Dr. René Funk. An den fünf Standorten beschäftigt die Behörde aktuell rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das BBK ist dafür zuständig, den zivilen Bevölkerungsschutz neben Polizei, Bundeswehr und Nachrichtendiensten als vierte Säule im nationalen Sicherheitssystem zu verankern. Die zentralen Aufgaben sind es, den Schutz für die Bevölkerung für einen Spannungs- oder Verteidigungsfall zu organisieren, Bürgerinnen und Bürger für Vorsorge und Selbstschutz zu sensibilisieren sowie die Zivile Verteidigung auszubauen und das nationale Krisenmanagement zu stärken. Das BBK berät und unterstützt die anderen Bundes- und Landesbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

